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U.S. News & World Report: вернуть Плахотнюка в Молдову для борьбы с Россией

01 марта 2020, 14:24  •  39 • Украина
Американская пресса требует реабилитации беглого молдавского олигарха
Американское онлайн-издание с редакцией в Вашингтоне и штаб-квартирой в Нью-Йорке бьёт тревогу: США могут навсегда потерять Молдову, если срочно не предпримут какие-то шаги прямо сейчас.
«Республика Молдова когда-то была образцом для других участников реализуемой Евросоюзом программы «Восточноевропейское партнёрство». Сегодня эта страна, зажатая между странами-членами Евросоюза (с запада), сепаратистским советским Приднестровьем (с востока) и русскоговорящим регионом Украины (с юга), продолжает оставаться самой бедной экономикой в континентальной Европе. Молдавия всё больше отдаляется от евроатлантизма, от американских идеалов и европейской интеграции и всё больше укрепляет связи с Россией»,
– пишет U.S. News.
По мнению издания, Молдавию забыли на Западе из-за внутренних раздоров между членами ЕС и из-за процедуры импичмента в США. Но если Запад сегодня не вспомнит и не изменит свою политику в отношении этой страны, там установится «московская диктатура», пугает U.S. News, а сама Молдова повторит судьбу Украины.
Оказывается, именно бежавший из страны олигарх Влад Плахотнюк все эти годы сдерживал «наступление России». После его бегства Молдавия осталась беззащитной и брошенной, а нынешний президент постепенно уводит страну с «европейского пути». И хотя Молдавия при Плахотнюке была далека от идеала, там всё так же была распространена коррупция и нищета, но главное – «её фокус был направлен в сторону Запада».
То есть U.S. News открыто признаёт: «западным партнёрам» всё равно, есть ли у вас в стране коррупция и в какой бедности живёт ваше население, главное, что их беспокоит, – это вектор вашего движения: восток или запад.
Теперь на Западе бьют тревогу – мы «теряем» Молдову!
И авторы статьи Кристина Петру (Christina Petru) и Ольга Коузи (Olga Kousi) не жалеют чёрной краски для описания того, что происходит сегодня в Молдавии.
А происходит там, по их мнению, катастрофа: «...все попытки двигаться в сторону Евросоюза кажутся уже забытыми», запрет Плахотнюка на трансляцию российских телеканалов снят, «Молдавия подписала с Москвой газовые сделки, ставящие под сомнение энергетическую безопасность страны», а прозападная оппозиция подвергается постоянным нападкам со стороны власти.
При этом авторов ничуть не смущает тот факт, что «газовые сделки» с Москвой у Молдовы были всегда, а прозападная оппозиция сама постоянно нападает на власть, устраивая шоу с блокированием трибуны и мешая работе парламента.
«Прошло менее года после 10-й годовщины реализации программы «Восточноевропейское партнёрство», и мы вместо правительства с неоспоримыми проблемами получили авторитарное однопартийное государство, которому нет места в современной Европе. Ни Евросоюз, ни Соединённые Штаты, насколько можно судить, не предлагают никакого решения. Неспособность Госдепартамента США осудить Додона и принять меры по поддержке легитимной молдавской оппозиции вылилась в политику сближения с пророссийским президентом, и сегодня существующему режиму стало легче действовать против населения страны и против оппозиции»,
– негодует издание.
Но в редакции U.S. News знают выход – вернуть в страну олигарха Плахотнюка. То, что он грабил страну на протяжении десяти лет, не имеет никакого значения, главное – «его партия проводила преимущественно прозападную политику в стране до 2019 года». Всё остальное не считается. К тому же никто ведь не знает, а вдруг Игорь Додон оклеветал хорошего человека?
И опять авторы статьи не то, чтобы врут, а просто не договаривают – ведь против Плахотнюка более всего выступала именно прозападная оппозиция в лице Майи Санду и Андрея Нэстасе (лидеров блока ACUM). Только для того, чтобы отодвинуть олигарха от власти, прозападный ACUM вошёл в коалицию с Партией социалистов.
«Если Евросоюз собирается удержать Молдавию в сфере своего влияния и обеспечить её возвращение к какой-то форме демократии, то тогда возвращение Плахотнюка является единственным решением, способным обеспечить территориальную целостность государства. Каким бы ни был Плахотнюк, он стремился улучшить отношения с НАТО»,
– вновь U.S. News не скрывает, что главное – это выбор между востоком и западом, а всевозможные разговоры о демократии – это для красоты.
«Если Соединённые Штаты начнут сегодня действовать и вернут всех заинтересованных лиц в политический процесс, то тогда Молдавия сможет избежать судьбы Украины. Мы настоятельно призываем дипломатическое сообщество сказать своё слово, пока ещё не поздно»,
– констатирует издание.
«Вот это поворот! «Эксперты», написавшие статью, требуют реабилитации Вашингтоном Плахотнюка и возвращения его в Молдову для «наведения порядка», продолжения курса слияния с НАТО, евроинтеграции и борьбы с Россией. Олигарх представлен героем. И если США его не вернут в политическое поле Молдовы, тогда страна не сможет избежать судьбы Украины.
Как все помнят, Влад Плахотнюк остановил антиконституционный путч и покинул Молдову после короткого разговора с послом США Дереком Хоганом. Не служат ли нам публикация в U.S. News & World Report и раскол в ДПМ сигналом о том, что «возвращение Плахотнюка в Молдову» уже состоялось?»
– прокомментировал статью в американском издании молдавский журналист Сергей Ткач.
Соб. корр. ФСК
На фото. Молдавский олигарх Влад Плахотнюк

Фонд Стратегической Культуры

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