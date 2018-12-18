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Урвать напоследок: Тимошенко вскрыла "эпохальные авантюры" Порошенко

18 декабря 2018, 05:09  •  102 • В мире
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что сейчас в стране происходят эпохальные авантюры. По ее словам, в последние месяцы своего президентства украинский лидер Пётр Порошенко планирует присвоить, а фактически урвать доходы с украинской ГТС.
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что президент страны Пётр Порошенко намерен "присвоить" украинскую газотранспортную систему. По её словам, украинский лидер намеревается продать за бесценок ГТС страны.
При этом, указала политик, сам Порошенко также вовлечён в этот процесс разбазаривания с использованием теневых схем.
По словам Тимошенко, "отдаётся не просто половина ГТС за бесценок, а отдаётся в управление неизвестно кому", передаёт РИА ФАН.
Лидер "Батькивщины" подчеркнула, что после такой продажи страна лишится $3 млрд дохода в год.
"Сегодня происходят эпохальные авантюры. За последние месяцы своего президентства, прикрываясь псевдопатриотическими лозунгами, Пётр Порошенко совместно с его аффилированными компаниями планирует присвоить украинскую ГТС", - процитировала Тимошенко пресс-служба "Батькивщины".
Ранее лидер партии "Батькивщина" уже обвиняла Порошенко в намерении "через подставных лиц" приобрести часть украинской ГТС, причём по цене, в несколько раз заниженной.

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