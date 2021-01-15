Уроженец Украины за пару дней стал миллиардером. При чём тут Илон Маск?

Компания Affirm выставила свои акции на продажу в рамках листинга. Начальная стоимость одной единицы составила 49 долларов. В первый же день торгов было продано 24,6 миллиона акций. Капитализация составила почти 12 миллиардов долларов.

Уроженец Украины за пару дней стал миллиардером. 45-летнему Максу Левчину принадлежит 11% данной компании. Теперь его состояние оценивается в 2,7 миллиарда долларов.

"Это делает его самым новым среди миллиардеров в финтехе", - сообщило издание Forbes.

Размещение акций на NASDAQ произошло 12 января. На момент закрытия торгов 13 января стоимость акции Affirm на премаркете составляла 104 доллара.

Компания Affirm занимается предоставлением услуги оплаты покупок в онлайн-магазинах. Она позволяет делать отсроченный платёж, обеспечивая краткосрочный потребительский кредит.

Макс Левчин известен как один из основателей PayPal. Когда-то с Питером Тилем он основал компанию с названием Confinity. Она первой дала возможность людям отправлять деньги через e-mail и стала неотъемлемой частью электронных аукционов. Потом произошло слияние с X.com, чьим владельцем являлся Илон Маск, никому тогда не известный бизнесмен. Объединённой фирме было дано имя PayPal.