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Уроженец Крыма запретил Украине идти на уступки по водной блокаде

13 октября 2020, 15:55  •  13 • Политика
Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/www.globallookpress.com
Однопартиец Зеленского готов измучить земляков, лишь бы насолить России
У Киева нет возможности вернуть Крым, зато у него много вариантов, как усугубить гуманитарное положение жителей полуострова. Об этом заявил депутат Верховной рады от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Виталий Безгин.
Отметив, что сам родился в Крыму, нардеп подтвердил, что на полуострове сложилась вопиющая ситуация с водоснабжением. Для Украины этот кризис является возможностью надавить на Россию. Поэтому не должно быть даже малейших уступок по водной блокаде.
"Давление, в том числе, за счет сохранения и усиления санкций, за счет отсутствия уступок по воде",
- вот путь, которым должен следовать, по мнению Безгина, Киев. В эфире "Апострофа" однопартиец президента Украины призвал политиков и дипломатов активнее прорабатывать этот вопрос с западными партнерами, чтобы они тоже не думали отказываться от санкций.
Ранее помочь с этим Зеленскому пообещал президент Польши Анджей Дуда. Только он перепутал исторические реалии и в результате призвал оставить Крым в составе России.
Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин выделил 5 млрд рублей на улучшение ситуации с водоснабжением в Крыму.

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