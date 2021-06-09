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Уроженец Донбасса в эфире сравнил украинских политиков с грызунами
09 июня 2021, 02:00 • 122 • Политика
Во время прямого эфира одного из украинских телеканалов в студию дозвонился телезритель. Он представился уроженцем Донбасса и сравнил украинских политиков с грызунами.
Уроженец Донбасса Роман пообщался с украинскими журналистами и озвучил реальное мнение народа. По его словам, люди устали от "зигующих" на улице, от заявлений, что народные республики - это "раковая опухоль".
Кроме того, добавил он, Зеленский, пришедший на волне объединения, в итоге всё спустил в унитаз. Вместо политики ему бы следовало заняться экономикой, посоветовал гость эфира.
Роман также добавил, что продолжающийся уже который год конфликт на юго-востоке Украины стал следствием бездарной киевской политики. По его словам, сам политикум скатился до уровня мышей, передают "Дни.ру".
"Настолько мелкие люди попадают в дипломатическую сферу и обсуждают вопросы, которые для них, как для первоклассника - высшая математика", - отметил Роман.
В целом Украина стала напоминать брошенку, которая жалуется повсюду, что ей кто-то что-то должен.
Сам мужчина уехал от творящегося в стране беспредела в Россию. "По менталитету мне гораздо ближе Россия, чем эта взбесившаяся Украина с непонятно что творящими делами", - заявил он.
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