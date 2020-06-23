Урожай в Эстонии собирать некому – эстонцы отдыхают

В Эстонии решили взять под строгий контроль всех иностранных рабочих

В Эстонии приняли новый закон, который уже вызвал достаточно споров – закон об официальном оформлении иностранной рабочей силы, кроме того, уже действует запрет на украинских и белорусских «заробитчан»: новых в страну не пустят, а находящиеся в Эстонии должны страну покинуть.

Фермеры же предупреждают – страна останется без урожая по вине политиков.

По мнению бывшего министра финансов Юргена Лиги, в сельском хозяйстве Эстонии происходит настоящая трагедия – урожай гибнет на глазах, а в это время сами эстонцы отправляются на летний отдых со спокойной совестью. Хотя, признаёт экс-министр, от эстонцев было бы мало толку, даже если бы они вместо отдыха отправились на поля.

«Понятно, что силами эстонцев урожай больше не собирают. Собственно, и коров тоже не доят. В этот раз даже саженцы не смогли посадить по плану и прополоть их. Надёжная рабочая сила ждёт на Украине, но в отличие от других европейских стран их сюда на сезон не пустят. И это притом, что от самих городских жителей Эстонии пользы нет, даже если они и захотят работать, то за весь рабочий день сделают двадцатиминутную норму украинского трудового мигранта»,

– цитирует Юргена Лиги прибалтийское интернет-издание Postimees.

Однако с Юргеном Лиги не согласен нынешний министр финансов Мартин Хельме, который уверен – наконец-то в трудовых отношениях с иностранными рабочими попытались навести порядок. Принятый на прошлой неделе закон даст возможность контролировать иностранную рабочую силу, правда, при этом и обходиться эта рабочая сила для фермеров будет значительно дороже. Ну а украинцы с белорусами не будут больше приезжать и усиливать русскоязычную общину Эстонии, что, конечно же, дополнительный плюс, по мнению министра.

Глава Минфина заподозрил, что фермеры не платят своим рабочим обязательную среднюю зарплату по стране, кроме того, берут на работу трудовых мигрантов без оформления, экономя на налогах. К таким выводам министр пришёл после изучения документации об уплате налогов производителями клубники.

«Или эти разговоры о нехватке рабочей силы не отвечают действительности, или трудовые ресурсы использованы так, что государству не заплатили налогов»,

– заявил Хельме.

Министр уверен, что фермеры целенаправленно пытаются «продавить свою повестку дня по возвращению иностранных работников». По мнению же главы Минфина, эта «иностранная рабочая сила всегда была большой головной болью для властей Эстонии». Зато теперь везде будет порядок, уверен Хельме.

Порядок, несомненно, будет. Но кто займётся сбором урожая, министр не уточнил.

Главный редактор таллиннской газеты «Столица» Александр Чаплыгин напоминает, что это правительство Юргена Лиги угробило сельское хозяйство.

«Стыдно слышать причитания о судьбах сельского хозяйства от представителя Партии реформ, которая приложила все возможные усилия для вымирания эстонского села. Мы же строили э-государство и искали эстонскую Nokia, а коровы, навоз и немытый картофель не вписывались в созданную воображением либералов будущую Эстонию. Это реформисты придумали систему, при которой прибыль шведских банков освобождается от налогов, зато крестьяне лишаются любой государственной поддержки. Сегодня мы пожинаем плоды этой политики, только и всего»,

– считает Чаплыгин.