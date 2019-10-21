Уровень жизни Украины и Новороссии. Показательное сравнение • 180 • Аналитика Питаться на Украине дороже

Не так давно в сети прогремело видео, на котором авторы сравнивают цены в супермаркетах Киева и Саратова. Результаты оказались весьма неприятными для украинцев. Продукты питания в России стоят значительно дешевле, чем на Украине. Причем, что самое интересное, даже овощи и фрукты на Украине, еще недавно претендовавшей на статус аграрного гиганта, стоят дороже.









Разумеется, ажиотаж вокруг данного видео вызвал закономерное желание сравнить стоимость продуктов в ЛДНР и на Украине. Результаты оказались приблизительно те же, что неудивительно, так как цены на продукты питания в Новороссии не слишком отличаются от российских, хотя сами продукты значительно лучше по своим вкусовым качествам, так как натуральнее. Исключение составляют так называемые социально значимые продукты, цены на которые сдерживают, чтобы сохранить их доступность для социально незащищенных слоев населения.



Стоит также отметить, что на Украине существенно выше цены на ГСМ, спиртное и сигареты, не говоря уже о тарифах ЖКХ. При сопоставлении уровня жизни в республиках и на Украине фактор тарифов зачастую оказывается решающим.







Почем жизнь?

Средняя зарплата в ДНР по официальным данным составляет 11,5 тыс. рублей. Минимальная — 4 813 рублей. На Украине минимальная заработная плата существенно выше и составляет 4173 гривны. Что же касается средней заработной платы, то здесь существуют определенные разночтения. Если верить официальному Киеву, то она достигла 10,1 тыс. гривен, однако эта цифра кажется несколько завышенной. Вероятно, она актуальна для крупных городов (Киева, Одессы, Харькова и т. д.). Что же касается периферии, там называют куда меньшую цифру – 6200-6500 гривен.



Ситуация выравнивается благодаря тарифам ЖКХ, которые на Украине достигли рекордных высот и продолжают расти (в 2020 году подорожание обещают на уровне 20%). Даже после повышения тарифов этой осенью средняя платежка за услуги ЖКХ в Донецке составляет около 600 рублей. После начала отопительного сезона она вырастет до 800-1000 рублей. В сравнении с украинскими тарифами это просто манна небесная. Если верить украинскому изданию Лига.нет, средняя платежка за коммунальные услуги для двухкомнатной квартиры составляет 4-5 тыс. гривен. При этом с 1 октября вступили в силу новые правила получения субсидии, после которого без вспоможения останутся сотни тысяч льготников.



Кстати, правительство ДНР сдержало свое обещание. Повышая тарифы в Донецке, обещали на эти средства повысить зарплаты сотрудникам сферы ЖКХ. Буквально на днях по официальным каналам прошла новость, что повышение все-таки состоялось.



За что скакал «майдан»?

Как и прогнозировалось, уровень жизни на Украине и в Новороссии постепенно приходит к общему знаменателю. В республиках постепенно повышают социальные стандарты, власти сдерживают, как умеют, рост цен, а благодаря помощи России стоимость электроэнергии и газа, основных составляющих платежек, остается на приятно низком уровне. В то же время на Украине в соответствии с заветами МВФ и правилами рыночной экономики цены запредельно растут.



Параллельно на уровень жизни влияет выбор, сделанный Украиной в 2014 году. Покорять рынки ЕС так и не пришлось, зато был потерян российский рынок. В результате сельское хозяйство скукожилось до выращивания пшеницы и ряда технических культур, а овощи и фрукты приходится импортировать, чего в истории «незалежной» еще никогда не было. Приказало долго жить производство, обрушились целые отрасли промышленности… Не зря украинцы так активно разъезжаются по белу свету – количество гастарбайтеров оценивают от 5 до 8 млн. человек.



Пройдет не так много времени, и уровень жизни украинца, проживающего на периферии, за пределами Киевской области и региональных центров-мегаполисов, сравняется, а затем и начнет отставать от уровня жизни жителей ЛДНР. И, пожалуй, это будет существенное поражение для Киева.



Впрочем, украинцы об этом не узнают: «ТСН» и «5 канал» расскажут им, что в России доедают последних ежей, а в Новороссии – друг друга, и они дружно поверят. Такая вот загадка: когда украинцы едут в Россию на заработки, не верят, что там едят ежей, а как домой вернутся – сразу начинают верить. Ничего не поделаешь. Не так давно в сети прогремело видео, на котором авторы сравнивают цены в супермаркетах Киева и Саратова. Результаты оказались весьма неприятными для украинцев. Продукты питания в России стоят значительно дешевле, чем на Украине. Причем, что самое интересное, даже овощи и фрукты на Украине, еще недавно претендовавшей на статус аграрного гиганта, стоят дороже.Разумеется, ажиотаж вокруг данного видео вызвал закономерное желание сравнить стоимость продуктов в ЛДНР и на Украине. Результаты оказались приблизительно те же, что неудивительно, так как цены на продукты питания в Новороссии не слишком отличаются от российских, хотя сами продукты значительно лучше по своим вкусовым качествам, так как натуральнее. Исключение составляют так называемые социально значимые продукты, цены на которые сдерживают, чтобы сохранить их доступность для социально незащищенных слоев населения.Стоит также отметить, что на Украине существенно выше цены на ГСМ, спиртное и сигареты, не говоря уже о тарифах ЖКХ. При сопоставлении уровня жизни в республиках и на Украине фактор тарифов зачастую оказывается решающим.Средняя зарплата в ДНР по официальным данным составляет 11,5 тыс. рублей. Минимальная — 4 813 рублей. На Украине минимальная заработная плата существенно выше и составляет 4173 гривны. Что же касается средней заработной платы, то здесь существуют определенные разночтения. Если верить официальному Киеву, то она достигла 10,1 тыс. гривен, однако эта цифра кажется несколько завышенной. Вероятно, она актуальна для крупных городов (Киева, Одессы, Харькова и т. д.). Что же касается периферии, там называют куда меньшую цифру – 6200-6500 гривен.Ситуация выравнивается благодаря тарифам ЖКХ, которые на Украине достигли рекордных высот и продолжают расти (в 2020 году подорожание обещают на уровне 20%). Даже после повышения тарифов этой осенью средняя платежка за услуги ЖКХ в Донецке составляет около 600 рублей. После начала отопительного сезона она вырастет до 800-1000 рублей. В сравнении с украинскими тарифами это просто манна небесная. Если верить украинскому изданию Лига.нет, средняя платежка за коммунальные услуги для двухкомнатной квартиры составляет 4-5 тыс. гривен. При этом с 1 октября вступили в силу новые правила получения субсидии, после которого без вспоможения останутся сотни тысяч льготников.Кстати, правительство ДНР сдержало свое обещание. Повышая тарифы в Донецке, обещали на эти средства повысить зарплаты сотрудникам сферы ЖКХ. Буквально на днях по официальным каналам прошла новость, что повышение все-таки состоялось.Как и прогнозировалось, уровень жизни на Украине и в Новороссии постепенно приходит к общему знаменателю. В республиках постепенно повышают социальные стандарты, власти сдерживают, как умеют, рост цен, а благодаря помощи России стоимость электроэнергии и газа, основных составляющих платежек, остается на приятно низком уровне. В то же время на Украине в соответствии с заветами МВФ и правилами рыночной экономики цены запредельно растут.Параллельно на уровень жизни влияет выбор, сделанный Украиной в 2014 году. Покорять рынки ЕС так и не пришлось, зато был потерян российский рынок. В результате сельское хозяйство скукожилось до выращивания пшеницы и ряда технических культур, а овощи и фрукты приходится импортировать, чего в истории «незалежной» еще никогда не было. Приказало долго жить производство, обрушились целые отрасли промышленности… Не зря украинцы так активно разъезжаются по белу свету – количество гастарбайтеров оценивают от 5 до 8 млн. человек.Пройдет не так много времени, и уровень жизни украинца, проживающего на периферии, за пределами Киевской области и региональных центров-мегаполисов, сравняется, а затем и начнет отставать от уровня жизни жителей ЛДНР. И, пожалуй, это будет существенное поражение для Киева.Впрочем, украинцы об этом не узнают: «ТСН» и «5 канал» расскажут им, что в России доедают последних ежей, а в Новороссии – друг друга, и они дружно поверят. Такая вот загадка: когда украинцы едут в Россию на заработки, не верят, что там едят ежей, а как домой вернутся – сразу начинают верить. Ничего не поделаешь. Егор Махов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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