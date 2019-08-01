«Уровень воды снижается»: в Иркутской области 44 населённых пункта остаются в зоне подтопления

В Иркутской области в зоне подтопления остаются 44 населённых пункта, хотя уровень воды в реках постепенно снижается, заявили в областном МЧС. Тем временем спасатели продолжают оказывать помощь людям. По словам президента РФ Владимира Путина, федеральная группировка сил ведомства останется в регионе до спада воды ниже критической отметки. Предположительно, это произойдёт 5—7 августа. Между тем в Приамурье число подтопленных населённых пунктов достигло 32.

В Иркутской области остаются подтопленными 44 населённых пункта, хотя уровень воды в реках Ия и Кирей продолжает снижаться, сообщают в Главном управлении МЧС по региону.

«На сегодняшний день в 44 населённых пунктах Иркутской области остаются подтопленными 1786 домов с населением 1854 человека, из них 520 детей, 2522 приусадебных участка, 4 социально-значимых объекта, 19 участков автомобильных дорог», — говорится в сообщении ведомства.

В управлении отмечают, что уровень воды в реке Ия снижается, но пока все равно превышает максимально допустимую норму. Сейчас он находится на отметке 1088 см, при этом уровень в 700 см уже считается критическим. С утра 31 июля произошло снижение более чем на 10 см.

Ликвидация последствий паводка

Тем временем продолжаются эвакуационные и спасательные мероприятия в городах и сёлах Иркутской области.

В настоящий момент проводится откачка воды из подвалов жилых домов и социально значимых объектов, происходит просушка помещений, а также осуществляется адресная помощь населению, в частности доставка гуманитарных грузов в труднодоступные районы с помощью авиации, передают в областном МЧС.

Сообщается, что группировка федеральных сил и средств МЧС останется в Иркутской области до тех пор, пока вода не спадёт ниже критического уровня. Предполагается, что это произойдёт 5—7 августа. Такое распоряжение отдал президент России Владимир Путин.

«Вывод группировки федеральных сил планировалось провести поэтапно с 1 августа 2019 года. В связи с повторным наводнением на территории Иркутской области предлагаю оставить в прежнем составе группировку сил и средств до спада воды ниже критического уровня, ориентировочно — до 5—7 августа», — заявил президент.

Автомашина МЧС РФ в подтопленном районе в Иркутске

РИА Новости

© Кирилл Шипицын

Также начались строительные работы по возведению малоэтажного микрорайона для пострадавших во время первой волны паводка в июне, сообщает администрация Тулуна.

«В Тулуне приступают к работам, связанным с предстоящим строительством жилья для жителей, пострадавших от наводнения. Компания «Востсибстрой» начинает подготовку площадки за дворцом культуры «Прометей», — рассказывают власти города.

Всего в Тулуне планируется возвести более 1 тыс. квартир площадью 42, 54, 72 и 90 кв. метров в срок до 2020 года, передают РИА Новости.

Ситуация в Приамурье

В то же время в Хабаровском крае обновили прогноз по ожидаемому подъёму воды в Амуре, говорится на сайте правительства региона. К 8—9 августа уровень воды может достичь 650 сантиметров. Ранее называлась другая цифра — 630 см.

«По прогнозу гидрологов, первую волну у Хабаровска ожидают уже на этих выходных. Уровень реки поднимется до 430—470 сантиметров. При таких отметках начнётся подтопление дач на островах Кабельный, Большой Уссурийский и Дачный. Всего в зону возможного подтопления попадают 3700 дач. При уровне 470 сантиметров вода подтопит часть участков. К 8—9 августа, когда подойдёт вторая волна паводка, уровень будет 630—650 сантиметров», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации.

Тем не менее в местном МЧС сообщили, что на утро 1 августа, от воды освободилась часть ранее подтопленных территорий Хабаровского края. В частности, вода ушла из села Удское, где было затоплено 32 жилых дома и 60 приусадебных участков.

«По данным на 1 августа, на реках Уда и Кия отмечается спад уровней воды. В селе Удском Тугуро-Чумиканского района вода полностью сошла с подтопленных территорий... Также вернулись в свои дома отселённые в превентивных целях жители села Неран», — говорится в сообщении ведомства.

Также от воды практически освободились населенные пункты Полетное, Прудки, Петровичи и Марусино, а в селе Лазо уровень воды опустился ниже критических значений.

Тем временем в Приамурье число подтопленных паводком населённых пунктов достигло 32, сообщает администрация Амурской области.

«За прошедшие сутки в регионе были подтоплены ещё два населенных пункта. По оперативной информации, от воды пострадали 11 муниципальных образований (+1 за сутки) и 1 городской округ. Подтоплено 32 населенных пункта (+2 за сутки)» — говорится на сайте регионального правительства.

Общественная палата Амурской области уже объявила о наборе добровольцев для помощи людям, пострадавшим от паводка. Волонтёры в основном будут помогать «пожилым людям, не имеющим родственников, многодетным семьям и другим нуждающимся в помощи жителям подтопленных сёл».

К другим предпринятым мерам относится установка комплекса «Гидробарьер», который призван защитить от паводка территории Комсомольска-на-Амуре, сообщает местное МЧС. Комплекс может разворачивать защитное сооружение, способное перекрыть поступление воды на участке более 200 метров. Ранее в Хабаровск были доставлены 16 комплектов водоналивных дамб. Все эти средства планируется использовать для прикрытия наиболее слабозащищённых от паводка мест города, говорится на сайте ведомства.