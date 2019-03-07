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Уровень "плоской Земли": Постпред Британии в ООН публично оскорбила науку России

07 марта 2019, 01:39  •  112 • Политика
Постпред Британии в ООН Карен Пирс раскритиковала российскую науку, назвав её "отсталой" и сравнив с верой в "плоскую Землю".
Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс заявила, что российская наука является "отсталой" и находится на уровне "плоской Земли". Британскому дипломату не понравилось, что российская сторона отказалась безоговорочно верить новому докладу Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о якобы имевшей место химатаке в сирийском городе Дума.
Речь идёт о фейковом вбросе организации "Белые каски", известной своим сотрудничеством с террористами. Несмотря на то что были представлены убедительные доказательства того, что никакое химическое оружие в сирийском городе не применялось, включая свидетельские показания якобы погибших от химатаки людей, эксперты ОЗХО пришли к выводу, что в Думе, "скорее всего", был применён хлор. И после этого представитель Британии удивляется тому, что Россия не доверяет мнению иностранных экспертов.
"Доклад о Думе ... сделан уважаемыми международными экспертами с помощью большого количества техники, и мы знаем, что русским это не понравилось, и это ещё один пример российской науки уровня "Земля плоская", - заявила британский постпред перед закрытыми слушаниями Совбеза ООН по применению химоружия в Сирии.

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