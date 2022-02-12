«Уровень отношений близок к нулю»: как прошли переговоры Шойгу и главы Минобороны Великобритании

Глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл переговоры с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом в Москве. Шойгу отметил, что уровень российско-британских отношений близок к нулю, и призвал прекратить нагнетание ситуации в отношениях между Россией и НАТО. Он также заметил, что военно-политическая обстановка на европейском континенте становится всё напряжённее, и происходит это не по вине России. Глава Минобороны подчеркнул, что ключевые требования России по безопасности остались без ответа США и НАТО.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл переговоры с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом в Москве. Главы оборонных ведомств обсудили отношения двух стран, ситуацию на европейском континенте и российские предложения по гарантиям безопасности.

В ходе переговоров Шойгу отметил, что уровень российско-британских отношений близок к нулю, «вот-вот пересечёт нулевой меридиан и уйдёт в минус», а также призвал прекратить нагнетание ситуации в отношениях между Россией и НАТО.

Министр обратил внимание, что российская сторона наблюдает «всё больше и больше запредельной концентрации внимания на вопросах, которые могли бы решаться совершенно спокойно, в диалоге между всеми странами, без угроз введения тех или иных санкций».

«Уже, по-моему, ни в английских словарях, ни в русских не осталось слов, которые бы могли обозначать эти санкции. И «катастрофические», и «потрясающие», и «уничтожающие». Много разных слов», — констатировал Шойгу.

Он подчеркнул, что в каждом выступлении британских политиков Москва через строчку видит угрозы санкциями.

На переговорах Шойгу также заметил, что военно-политическая обстановка на европейском континенте становится всё напряжённее, и происходит это не по вине России.

«Не совсем и не всегда понимаем причины нагнетания этой напряжённости. Но, тем не менее, видим, что она растёт», — сказал Шойгу.

Причинами такого обострения Шойгу назвал нагнетание напряженности вокруг Украины, а также военное присутствие НАТО вблизи российских границ.

В частности, министр предложил западным странам внести свой вклад в нормализацию обстановки в Европе и прекратить «напичкивание» оружием Украины.

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«Со всех сторон оно идёт, делается это публично. Делается это показательно. Не совсем понятно для чего. Хотелось бы также понимать для чего Британия направила свой спецназ на Украину, и до каких пор он там будет находиться?», — сказал Шойгу.

Кроме того, глава Минобороны подчеркнул, что ключевые требования России по безопасности остались без ответа от США и НАТО. Речь идёт о таких пунктах как: «отказ от расширения НАТО, неразмещение ударных вооружений вблизи российских границ, а также возврат военных потенциалов и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 года, когда был подписан Основополагающий акт Россия — НАТО».

Шойгу пояснил, что без решения этих вопросов «снизить военно-политическую напряжённость и выстроить прочную архитектуру евробезопасности невозможно».

Помимо этого, Шойгу выразил обеспокоенность увеличением числа террористов «Исламского государства»* в Афганистане, отметив, что это представляет угрозу. Он также высказал озабоченность возможным использованием террористами оружия, оставленного войсками запада в Афганистане.

«Нам трудно понять, куда и в какие руки попадет это оружие. Нам бы не хотелось, чтобы эта тема уходила на второй план. Как и тема беженцев из Афганистана. Как и тема наркотрафика из Афганистана», — подчеркнул Шойгу.

В свою очередь Уоллес по итогам встречи заявил, что верит словам российских коллег об отсутствии у России планов нападать на Украину. Он отметил, что Сергей Шойгу и начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов — профессионалы.

«Если они говорят мне, что они не намерены вторгаться на Украину, я воспринимаю это серьёзно и доверяю этому», — цитирует его РИА Новости.

Шойгу подчеркнул, что российская сторона готова рассмотреть предложения по восстановлению взаимодействия по военной линии с Великобританией.

«В Минобороны России готовы рассмотреть предложения по восстановлению двустороннего взаимодействия по военной линии», — отмечается в сообщении.

Глава Минобороны Великобритании назвал конструктивным диалог с Шойгу. По его словам, стороны обсудили ряд вопросов, в том числе сохраняющуюся напряжённость вокруг Украины и проект договора о гарантиях безопасности. Министр выразил надежду, что переговоры внесут свой вклад в улучшение атмосферы и деэскалацию.

Также Уоллес заявил, что Великобритания не собирается направлять на Украину спецназ.

Напомним, 17 декабря МИД России опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности, которые были переданы западным коллегам. Документы, в частности, содержат положения о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга, взаимных гарантиях безопасности в Европе и об отказе от дальнейшего расширения НАТО. Позже американская сторона передала письменный ответ Вашингтона на российский проект.

Президент Владимир Путин отмечал, что полученная российской стороной реакция на предложения не содержит ответов на ключевые вопросы, поставленные Москвой. По его словам, США и НАТО обошли пункты, вызывающие наибольшую озабоченность России.

Помимо этого, западные страны регулярно заявляют о якобы возможном вторжении России на Украину, на фоне чего направляют в страну военнослужащих и оружие. В Москве неоднократно указывали на абсурдность подобных заявлений и призывали западных партнёров избегать нагнетания напряжённости.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.