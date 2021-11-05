Уровень коллективного иммунитета достиг 48%: в России за сутки выявлено 40 735 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявлено 40 735 новых случаев коронавируса. По данным оперативного штаба, полностью выздоровели 28 605 человек, 1192 скончались от осложнений COVID-19. Полную вакцинацию прошли более 57 млн россиян. Уровень коллективного иммунитета в стране оценивается в 48%, следует из данных оперштаба. Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что ситуация с распространением коронавируса в столице стабилизировалась, однако полный эффект от режима нерабочих дней будет виден в конце предстоящей недели.

За прошедшие сутки в России зафиксировано 40 735 новых случаев коронавируса. Полностью выздоровели 28 605 человек, 1192 скончались.

В общей сложности с начала пандемии в стране выявлено 8 714 595 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период наблюдений выздоровел 7 505 971 человек, зафиксировано 244 447 летальных исходов.

За сутки в Москве выявлено 6407 новых случаев коронавируса, в Санкт-Петербурге — 3363, в Подмосковье — 2835.

По данным оперативного штаба за 5 ноября, в России первым компонентом вакцины привито 60 004 358 человек. Вакцинацию полного цикла прошли 57 256 745 человек. Уровень коллективного иммунитета составляет 48%.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с распространением коронавируса в столице стабилизировалась.

«По динамике заболеваний и госпитализаций мы видим, что ситуация в настоящее время более-менее стабилизировалась. Сегодня выявляемость колеблется где-то в районе 6 тыс. ежесуточно, а доходило до 8 тыс.», — сказал Собянин в интервью телеканалу «Россия 1».

По его словам, полный эффект от введения нерабочих дней будет виден в конце следующей недели, когда москвичи вернутся на работу. Мэр отметил, что нерабочие дни были непростой мерой, но решение себя оправдало, поскольку с его помощью удалось разорвать цепочки общения.

Отметим, что 3 ноября Собянин заявил, что период нерабочих дней в столице продлён не будет. По его словам, с 8 ноября город вернётся к привычному режиму с частичными ограничениями.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы также сообщили, что темпы вакцинации от коронавируса в Москве с начала октября выросли более чем в четыре раза. В частности, в начале октября прививку делали 5 тыс. человек в сутки, то теперь этот показатель вырос примерно до 23 тыс. человек. Полностью привито в Москве около 4,5 млн человек.

Также на russian.rt.com В Роспотребнадзоре сообщили о малом риске инфицироваться COVID-19 от привитых

Эксперты тем временем полагают, что риск инфицироваться коронавирусом от людей, привитых от COVID-19, очень мал. В частности, такую точку зрения высказала замдиректора ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

«Заболевшие пациенты, которые ранее были вакцинированы, могут выделять вирус и передавать его, однако у вакцинированных количество выделяемого возбудителя и время его выделения намного меньше, чем у невакцинированных. Поэтому риск заразиться от вакцинированного человека намного меньше», — приводит её слова РИА Новости.

Резерв Вооружённых сил РФ

Вооружённые силы России сформировали резерв сил и средств военно-медицинской службы для оказания помощи в регионах страны пациентам с коронавирусом, заявили в Минобороны.

В составе резерва сформировано девять медицинских отрядов специального назначения, девять мобильных госпиталей и 100 врачебно-сестринских бригад. В ведомстве уточнили, что «многие из них уже задействованы в оказании медицинской помощи гражданским пациентам с коронавирусом в разных регионах России».

В Минобороны сообщили, что в состав врачебно-сестринских бригад входят военные, имеющие опыт диагностики и лечения пациентов с COVID-19, в том числе реаниматологи, пульмонологи, анестезиологи и другие профильные специалисты.

«Кроме того, в лечебных учреждениях Минобороны развёрнуто более 2,8 тыс. койко-мест для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, 50% ведомственного коечного фонда выделено для лечения гражданских пациентов», — заявили в ведомстве.

Сообщается, что «с начала пандемии в построенных силами Министерства обороны многофункциональных медицинских центрах в условиях стационара уже пролечены почти 10 тыс. гражданских пациентов с COVID-19».

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«Минобороны России продолжает оказывать медицинскую помощь гражданскому населению регионов страны в борьбе с коронавирусной инфекцией по поручению президента России», — добавили в оборонном ведомстве.

Продление программы поощрения

Правительство РФ объявило о продлении программы поощрения вакцинированных россиян, в рамках которой разыгрывается приз в 100 тыс. рублей.

В сообщении кабмина отмечается, что розыгрыш денежных призов стартовал 1 сентября и по прежним правилам должен был завершиться 1 декабря, однако теперь срок продлён до 31 декабря.

«Программа поощрения граждан, прошедших вакцинацию против коронавирусной инфекции, будет продлена до конца года. Благодаря двум дополнительным тиражам число победителей, которые получат по 100 тыс. рублей, увеличится до 2 тыс. человек», — говорится в сообщении.