Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Пророчество депутата Рады сбылось за 7 часов: Зачем Порошенко бежал с Украины
Для Путина в Европе придумали персональное наказание. Русские ахнули: "Жест...
Америка сеет безумие: Сенсационное пророчество облетело мир
Кулеба потребовал жёстких санкций против России: "Если я увижу, что США что...
Главная / В России

Уровень коллективного иммунитета 58,2%: в России выявили 27 022 новых случая COVID-19

20 декабря 2021, 13:10  •  81 • В России
За минувшие 24 часа в России было выявлено 27 022 новых случая заболевания коронавирусом, скончались 1019 пациентов. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ситуация со смертностью в РФ — трагедия, которая угнетает Владимира Путина и членов оперштаба по борьбе с COVID-19. С 20 декабря в Москве до 12 месяцев продлеваются сроки действия QR-кодов для переболевших COVID-19, но до двух дней сокращается срок действия QR-кодов по ПЦР-тесту. Это связано с распространением штамма «омикрон».
 
РИА Новости © Илья Питалев
 

За минувшие сутки в стране зафиксировано 27 022 новых случая коронавирусной инфекции. Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Москве (2630), Санкт-Петербурге (1958) и Московской области (1935).

За всё время с начала пандемии в России COVID-19 выявили у 10 241 812 человек. Число летальных исходов за минувшие 24 часа составило 1019. Всего в РФ скончались 298 222 пациента с COVID-19. 

Ситуация с показателями смертности от коронавируса наиболее всего гнетёт президента Владимира Путина и всех, кто работает в правительственном штабе по борьбе с инфекцией. Об этом сообщил накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Смертность действительно высокая, это трагедия, потому что, действительно, каждый день умирают уже на протяжении долгого времени — каждый день мы теряем более тысячи или тысячи двухсот наших сограждан. Это ужасно», — сказал Песков в беседе с Наилей Аскер-заде в эфире телеканала «Россия 1».

Вместе с тем вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн в разговоре с URA.RU сообщил, что от COVID-19 можно умереть через три-четыре недели после инфицирования. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова отмечала, что в России самая достоверная система подсчёта смертности от коронавируса.

Вакцинация

Помимо этого, Дмитрий Песков назвал «опасными дураками» противников вакцинации от COVID-19: «Это два слова — одним словом это не выразишь». Вместе с тем, заместитель главного врача городской клинической больницы №52 Москвы Сергей Царенко считает антиваксеров «идиотами», тогда как главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко призвал противников вакцинации «доверять проверенным источникам».

По словам руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, люди, которые сами отказываются от прививки и агитируют других, поражены страхом. Она также отметила, что в России изучают опыт других стран по вопросу введения штрафов за отказ от участия в прививочной кампании против коронавируса.

«Посмотрим, насколько он эффективный, насколько применимый», — заметила она.

При этом директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург подчеркнул, что пандемия COVID-19 завершится, когда 70-75% населения будут иметь антитела. Он добавил, что достичь этого можно в течение шести месяцев.

  • РИА Новости
  • © Валерий Мельников

По данным оперштаба, в России полный цикл вакцинации прошли свыше 70,8 млн человек, уровень коллективного иммунитета составляет 58,2%.

Ситуация с COVID-19 в Москве

С понедельника, 20 декабря, в Москве сроки действия QR-кодов продлеваются с шести до 12 месяцев, а новые QR-коды оформляются сразу на год. При этом, если срок действия шестимесячного QR-кода уже истёк, но с момента выздоровления прошло менее одного года, то он будет автоматически оформлен по-новому — со сроком действия в 12 месяцев с даты выздоровления.

Вместе с тем с трёх до двух дней сокращается срок действия кодов, которые выдаются после отрицательных ПЦР-тестов. Такое решение связано с распространением коронавирусного штамма «омикрон». В то же время цифровые сертификаты, выдаваемые после прохождения вакцинации, по-прежнему будут действительны в течение одного года.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, столичные власти принимают достаточно жёсткие решения по ограничениям только при росте заболеваемости COVID-19, плохо контролируемом или неконтролируемом. Он также подчеркнул, что если будет решено ввести дополнительные меры в новогодние праздники из-за распространения «омикрона», то о них объявят заранее.

«Жить так, как мы живём, в тех ограничениях, которые есть, а если потребуется, то мы, конечно, заранее объявим», — сказал он в фильме Наили Аскер-заде на телеканале «Россия 1».

Собянин также рассказал, в какую сумму обходится лечение от коронавируса в московском стационаре.

«Больные, которые находятся в реанимации — на них больше затраты, лёгкие больные — меньше затраты, но если в среднем считать, то — где-то около 240 тыс. на человека. Значит, четверть миллиона — один больной в стационаре», — добавил градоначальник.

В свою очередь, главный врач городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко указала, что лечение пациента с тяжёлой формой COVID-19 может по стоимости превышать 5 млн рублей. При этом она добавила, что последствия перенесённого коронавируса могут быть разными.

«И бесплодие есть от ковида, и потеря слуха, и извращение качества жизни. У нас были пациенты, которые теряли слух, которые потеряли зрение. У нас, кстати говоря, очень многие, прошедшие реанимацию», — пояснила Лысенко.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



81
Источник
Похожие новости
17 декабря 2021, 20:25
Готовил нападение на журналиста: в Ростовской области задержали сторонника украинской неонацистской группировки
18 декабря 2021, 08:40
«Самолёт прорыва»: как «Белый лебедь» стал самым мощным в мире бомбардировщиком
19 декабря 2021, 08:35
Из семейства «кошачьих»: чем уникальны обновлённые российские бронеавтомобили «Тигр»
18 декабря 2021, 11:35
«Инстазечка»: как бывшие в заключении женщины набирают тысячи подписчиков в соцсетях
20 декабря 2021, 07:20
Ручная работа: как развивается производство российского авиадвигателя ПД-14
19 декабря 2021, 17:55
«Авария в серверных помещениях»: МВД объяснило сбой в работе системы ГИБДД
Новости партнеров
 
Выбор дня
20 декабря 2021, 01:00
"Как черепаха без панциря": Киевский эксперт предсказал Украине печальную у...
20 декабря 2021, 08:35
Байден объявил спецоперацию против России: Источник указал сроки
20 декабря 2021, 01:00
Не простояла и суток: Катастрофа с главной ёлкой Мариуполя попала на видео
20 декабря 2021, 06:15
Украина никогда не сможет вступить в НАТО. Обнародован подтверждающий документ
20 декабря 2021, 05:05
Госдеп выбирает Ахметова и сливает Коломойского?
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 декабря 2021, 03:40
"Выродки": депутат Госдумы России Матвеев возмутился демонтажом памятников героев Крымской войны
19 декабря 2021, 17:25
Для Путина в Европе придумали персональное наказание. Русские ахнули: "Жестоко"
17 декабря 2021, 06:30
«Такую деградацию государства сложно представить»: Глава украинской разведки и скандальный экс-замминистра МВД живут вместе
13 декабря 2021, 16:40
Путин не принял правила игры и привёл Байдена в бешенство
18 декабря 2021, 09:20
«Для Зеленского всё может закончиться госпитализацией»: психиатры рассказали о состоянии президента Украины
14 декабря 2021, 00:20
Бей Литву, чтоб Европа боялась: Китай растерзал прибалтийского карлика
16 декабря 2021, 22:55
Последствия отключения России от SWIFT: Будет не то, что все ожидают - Myśl Polska
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.