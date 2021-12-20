Уровень коллективного иммунитета 58,2%: в России выявили 27 022 новых случая COVID-19

За минувшие 24 часа в России было выявлено 27 022 новых случая заболевания коронавирусом, скончались 1019 пациентов. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ситуация со смертностью в РФ — трагедия, которая угнетает Владимира Путина и членов оперштаба по борьбе с COVID-19. С 20 декабря в Москве до 12 месяцев продлеваются сроки действия QR-кодов для переболевших COVID-19, но до двух дней сокращается срок действия QR-кодов по ПЦР-тесту. Это связано с распространением штамма «омикрон».

За минувшие сутки в стране зафиксировано 27 022 новых случая коронавирусной инфекции. Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Москве (2630), Санкт-Петербурге (1958) и Московской области (1935).

За всё время с начала пандемии в России COVID-19 выявили у 10 241 812 человек. Число летальных исходов за минувшие 24 часа составило 1019. Всего в РФ скончались 298 222 пациента с COVID-19.

Ситуация с показателями смертности от коронавируса наиболее всего гнетёт президента Владимира Путина и всех, кто работает в правительственном штабе по борьбе с инфекцией. Об этом сообщил накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Смертность действительно высокая, это трагедия, потому что, действительно, каждый день умирают уже на протяжении долгого времени — каждый день мы теряем более тысячи или тысячи двухсот наших сограждан. Это ужасно», — сказал Песков в беседе с Наилей Аскер-заде в эфире телеканала «Россия 1».

Вместе с тем вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн в разговоре с URA.RU сообщил, что от COVID-19 можно умереть через три-четыре недели после инфицирования. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова отмечала, что в России самая достоверная система подсчёта смертности от коронавируса.

Вакцинация

Помимо этого, Дмитрий Песков назвал «опасными дураками» противников вакцинации от COVID-19: «Это два слова — одним словом это не выразишь». Вместе с тем, заместитель главного врача городской клинической больницы №52 Москвы Сергей Царенко считает антиваксеров «идиотами», тогда как главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко призвал противников вакцинации «доверять проверенным источникам».

По словам руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, люди, которые сами отказываются от прививки и агитируют других, поражены страхом. Она также отметила, что в России изучают опыт других стран по вопросу введения штрафов за отказ от участия в прививочной кампании против коронавируса.

«Посмотрим, насколько он эффективный, насколько применимый», — заметила она.

При этом директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург подчеркнул, что пандемия COVID-19 завершится, когда 70-75% населения будут иметь антитела. Он добавил, что достичь этого можно в течение шести месяцев.

РИА Новости

© Валерий Мельников

По данным оперштаба, в России полный цикл вакцинации прошли свыше 70,8 млн человек, уровень коллективного иммунитета составляет 58,2%.

Ситуация с COVID-19 в Москве

С понедельника, 20 декабря, в Москве сроки действия QR-кодов продлеваются с шести до 12 месяцев, а новые QR-коды оформляются сразу на год. При этом, если срок действия шестимесячного QR-кода уже истёк, но с момента выздоровления прошло менее одного года, то он будет автоматически оформлен по-новому — со сроком действия в 12 месяцев с даты выздоровления.

Вместе с тем с трёх до двух дней сокращается срок действия кодов, которые выдаются после отрицательных ПЦР-тестов. Такое решение связано с распространением коронавирусного штамма «омикрон». В то же время цифровые сертификаты, выдаваемые после прохождения вакцинации, по-прежнему будут действительны в течение одного года.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, столичные власти принимают достаточно жёсткие решения по ограничениям только при росте заболеваемости COVID-19, плохо контролируемом или неконтролируемом. Он также подчеркнул, что если будет решено ввести дополнительные меры в новогодние праздники из-за распространения «омикрона», то о них объявят заранее.

«Жить так, как мы живём, в тех ограничениях, которые есть, а если потребуется, то мы, конечно, заранее объявим», — сказал он в фильме Наили Аскер-заде на телеканале «Россия 1».

Собянин также рассказал, в какую сумму обходится лечение от коронавируса в московском стационаре.

«Больные, которые находятся в реанимации — на них больше затраты, лёгкие больные — меньше затраты, но если в среднем считать, то — где-то около 240 тыс. на человека. Значит, четверть миллиона — один больной в стационаре», — добавил градоначальник.

В свою очередь, главный врач городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко указала, что лечение пациента с тяжёлой формой COVID-19 может по стоимости превышать 5 млн рублей. При этом она добавила, что последствия перенесённого коронавируса могут быть разными.

«И бесплодие есть от ковида, и потеря слуха, и извращение качества жизни. У нас были пациенты, которые теряли слух, которые потеряли зрение. У нас, кстати говоря, очень многие, прошедшие реанимацию», — пояснила Лысенко.