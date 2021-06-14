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Уровень доверия к органам власти Украины – это просто катастрофа

14 июня 2021, 18:35  •  147 • Украина
Социологическое агентство Info Sapience опубликовало обескураживающие для Киева результаты опроса граждан на тему доверия к властям и отношения к жителям республик Донбасса.

58% граждан Украины выступают за тот или иной вариант амнистии для тех, кого Киев считает сепаратистами. Против какой бы то ни было амнистии всего 28%. 36% не видят никаких успехов Киева в «реинтеграции» Донбасса, а каждый десятый видит только отрицательные результаты. Положительно оценили усилия Украины в данном направлении лишь 12% респондентов.

Украинские политологи сокрушаются по поводу того, что процент непримиримых не так велик, как хотелось бы.

На критически низком уровне находится доверие жителей восточных областей к органам власти и общественным учреждениям. Волонтёрам и общественным организациям доверяют всего 11% граждан, президенту – 8%, международным организациям – 6%, правительствам стран Запада – 3%, политическим партиям – 2%. О доверии к правительству России заявили 3% опрошенных, что неудивительно при разнузданной антироссийской пропаганде на украинском телевидении.

Уровень доверия к СБУ, полиции и прокуратуре составил 1%, а к судам – 0%! 70% не смогли определиться с ответом. Красноречивый показатель того, что представляет собой украинская политическая система.

Другие регионы также демонстрируют низкие показатели. Президенту доверяют 21%, международным организациям – 20%, органам местного самоуправления – 16%, правительству – 14%.

«Эти цифры демонстрируют большой дефицит доверия… Для меня такие показатели – просто катастрофа», – говорит политолог Владимир Лупаций.

Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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