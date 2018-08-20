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Уроки йоги и вокала помогли туристке выжить в море в течение 10 часов

20 августа 2018, 21:39  •  72 • В мире
Стюардесса из Великобритании Кэй Лонгстафф упала с 20-метрового борта круизного лайнера.
Гражданка Великобритании Кэй Лонгстафф, путешествовавшая из Хорватии в Италию, сумела выжить после падения за борт круизного лайнера. Женщина пробыла в воде около 10 часов и осталась невредима.
Как рассказала спасенная, чтобы продержаться в море так долго, она пела песни, чтобы не заснуть.
Пригодились и уроки йоги - так женщина согрелась в прохладной воде.
Как заявили в Министерстве моря, транспорта и инфраструктуры Хорватии, чтобы найти упавшую с круизного корабля туристку, были просмотрены записи видеонаблюдения.
Подоспевшие на место ЧП спасатели обнаружили женщину живой и вполне бодрой. ПО информации СМИ, сейчас жизнь Лонгстафф вне опасности.
«Когда мы подплыли, британка размахивала руками в воде. Это настоящее чудо! Она выжила, упав с 20-метровой высоты и проплавав в море десять часов», — удивился капитан корабля Ловро Орескович.

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