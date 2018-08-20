Уроки йоги и вокала помогли туристке выжить в море в течение 10 часов

Стюардесса из Великобритании Кэй Лонгстафф упала с 20-метрового борта круизного лайнера.

Гражданка Великобритании Кэй Лонгстафф, путешествовавшая из Хорватии в Италию, сумела выжить после падения за борт круизного лайнера. Женщина пробыла в воде около 10 часов и осталась невредима.

Как рассказала спасенная, чтобы продержаться в море так долго, она пела песни, чтобы не заснуть.

Пригодились и уроки йоги - так женщина согрелась в прохладной воде.

Как заявили в Министерстве моря, транспорта и инфраструктуры Хорватии, чтобы найти упавшую с круизного корабля туристку, были просмотрены записи видеонаблюдения.

Подоспевшие на место ЧП спасатели обнаружили женщину живой и вполне бодрой. ПО информации СМИ, сейчас жизнь Лонгстафф вне опасности.

«Когда мы подплыли, британка размахивала руками в воде. Это настоящее чудо! Она выжила, упав с 20-метровой высоты и проплавав в море десять часов», — удивился капитан корабля Ловро Орескович.