Уроки Великой Победы

Сталин: «Мы должны продвигаться вперёд всем препонам вопреки»

Прошедшие 9 мая в России и по всему миру многомиллионные мероприятия в рамках акции «Бессмертный полк» наглядно продемонстрировали политическую и общественную важность и востребованность сохранения памяти о подвиге народов нашей страны в годы Великой Отечественной и Второй мировой войн. Это прямо связано с противодействием попыткам фальсификации истории этой войны и роли СССР в освобождении мира от нацизма.

Одним из узловых пунктов идущих в мире ожесточенных дискуссий выступает роль Советского Союза и других государств антигитлеровской коалиции в формировании послевоенной системы безопасности в Европе и в мире в целом. Ключевую роль здесь сыграла состоявшаяся в феврале 1945 года в Ялте Крымская (Ялтинская) конференция глав правительств СССР, США и Великобритании.

Ялтинская конференция держав антигитлеровской коалиции стала последним подобным форумом в эпоху, которую принято именовать «доядерной». Последующая встреча лидеров СССР, США и Великобритании, состоявшаяся в Потсдаме в июле-августе 1945 года, прошла уже на фоне сообщений об успешном испытании американцами атомной бомбы, которая спустя несколько дней была использована против японских городов Хиросимы и Нагасаки. В Ялте же о новом разрушительном оружии и начале «атомной эры» речи не шло, и все внимание лидеров было сосредоточено на послевоенном европейском урегулировании.

В центре дискуссий лидеров СССР, США и Великобритании И.В. Сталина, Ф.Д. Рузвельта и У. Черчилля оказалась проблема восстановления старых и проведения новых государственных границ в освобождённой Европе. Её решение требовало серьёзных уступок со стороны всех трёх стран-участниц, поскольку речь шла, по сути, о создании территориальной системы сдержек и противовесов между Востоком и Западом.

Ключевым в этом плане оказался польский вопрос, имевший особую остроту вследствие наличия в Польше двух правительств – признанного Советским Союзом и эмигрантского, находившегося в Лондоне. Благодаря тому, что польская территория была освобождена Красной армией, Сталину удалось добиться от Вашингтона и Лондона согласия на создание в Польше «Временного правительства национального единства» на базе существовавшего там правительства, правда, «с включением демократических деятелей из самой Польши и поляков из-за границы». Со своей стороны советский лидер пошел на уступки западным державам по другим вопросам, в частности на Балканах. Сталин согласился не претендовать на участие в урегулировании ситуации в Греции, где вскоре вспыхнула кровопролитная гражданская война.

Особое место в дискуссиях лидеров СССР, США и Великобритании закономерно заняла судьба Германии. Именно в Ялте было решено создать на её территории оккупационные союзнические зоны, которые позднее превратились сначала в ГДР и ФРГ, а на рубеже 1980-1990-х годов – в современную объединённую Германию.

Следует отметить и конструктивный подход, проявленный Советским Союзом в отношении столь болезненной для всех проблемы разделённой Германии. Показательной была фраза, произнесённая в 1947 году Сталиным в беседе с представителями Социалистической единой партии Германии (СЕПГ) после принятого на совещании в Лондоне решения западных держав расколоть Германию: «В вопросе о единстве Германии мы должны шаг за шагом продвигаться вперед. Мы должны продвигаться вперед всем препонам вопреки. Только не следует предаваться иллюзии, что борьбу за единство удастся выиграть скоро. Она может длиться пять, шесть или семь лет. Германии нужно единство и мирный договор. Только в этом случае придет успех и в борьбе за прочный мир. А это главное».

Происходящее в настоящее время вокруг Украины, как и на пространстве бывшей Югославии в 1990-2000 годах, демонстрирует всю пагубность отказа от моделей сотрудничества, заложенных в 1945 году в Ялте.

Отдельным документом была решена судьба Дальнего Востока. В обмен на вступление СССР в войну с Японией через «два-три месяца после капитуляции Германии и окончания войны в Европе» США и Великобритания согласились на «восстановление принадлежавших России прав, нарушенных вероломным нападением Японии в 1904 году», в том числе возвращение южной части острова Сахалин и всех прилегающих к ней островов. Кроме того, СССР, согласно отдельному пункту соглашения, получал Курильские острова, а Монголия обретала статус независимого государства.

Наконец, историческим примером достижения компромиссов между великими державами следует считать решение Крымской конференции о создании ООН взамен дискредитировавшей себя в предвоенный период Лиги Наций. Именно в Ялте СССР, США и Великобритания договорились о том, что в основу деятельности новой всемирной организации будет положен принцип единогласного принятия решений постоянными членами Совета Безопасности. Соответствующий пункт решений трех держав гласил: «Мы решили в ближайшее время учредить совместно с нашими союзниками всеобщую международную организацию для поддержания мира и безопасности. Мы считаем, что это существенно как для предупреждения агрессии, так и для устранения политических, экономических и социальных причин войны путем тесного и постоянного сотрудничества всех миролюбивых народов».

Кроме того, И.В. Сталину удалось добиться согласия своих западных партнёров на то, чтобы в числе учредителей и членов ООН были не только СССР, но и Украинская ССР и Белорусская ССР как наиболее пострадавшие от войны. И именно в ялтинских документах впервые появилась дата «25 апреля 1945 года» – дата начала в Сан-Франциско конференции, которая должна была выработать Устав ООН.

Ялтинская конференция руководителей США, СССР и Великобритании имела большое историческое значение. Она явилась одним из крупнейших международных совещаний военного времени, важной вехой сотрудничества держав антигитлеровской коалиции в ведении войны против общего врага. Принятие на конференции согласованных решений вновь показало возможность сотрудничества государств с различным общественным строем, а созданный в Ялте «биполярный мир» и раздел Европы на Восток и Запад фактически сохранялись в неизменном виде до конца 1980-х годов.

Ялтинская система начала разрушаться на рубеже 1980-1990-х годов с распадом СССР и блока социалистических стран. Однако отдельные её механизмы существуют и сегодня: ООН, сохранение (в целом) принципа нерушимости послевоенных границ в Европе и на Дальнем Востоке.

Кроме того, на протяжении послевоенных десятилетий Устав ООН, Совет Безопасности Организации Объединённых Наций и имеющееся у его постоянных членов (СССР/Россия, США, Великобритания Франция, Китай) право вето неоднократно предотвращали попытки «продавливания» крайне опасных для международного мира и безопасности решений.

Следует, однако, признать, что в последние годы ООН, к глубокому сожалению, фактически самоустранилась от урегулирования ключевых региональных конфликтов, передав эти функции НАТО, ЕС и другим структурам. В то время как ряд государств осуществляют программы политического «переформатирования» Балкан, Северной Африки, Ближнего и Среднего Востока, ООН ограничивается риторикой общего характера и даже не пытается вернуть ситуацию в международно-правовое поле.