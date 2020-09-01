Уроки памяти: президент призвал школьников не забывать историю ВОВ

Помнить о событиях страшных военных лет — это долг перед павшими, а также обязанность перед нынешними и будущими поколениями. Об этом Владимир Путин заявил 1 сентября во время всероссийского открытого урока «Помнить — значит знать» . Глава государства рассказал школьникам о военном времени, когда совсем еще юные ребята уходили на фронт или работали в тылу. Президент поведал о «коллаборационистах сегодняшнего дня» и национальном коде россиян, а также пояснил, почему РФ нельзя считать «страной-бензоколонкой» . Кроме того, он порекомендовал сразу несколько фильмов к просмотру и авторов к прочтению.

Звонки и перемены

В День знаний президент России по видеосвязи принял участие во всероссийском открытом уроке «Помнить — значит знать», который проводится для учеников старших классов. В этом году онлайн-занятие было посвящено 75-летию победы в Великой Отечественной войне и Году памяти и славы. Модераторами мероприятия выступили лауреат всероссийского конкурса «Учитель года России – 2019» Виктория Скрипникова и сопредседатель Российского движения школьников Яна Чурикова.

1 сентября после режима самоизоляции и нескольких месяцев домашнего обучения вся отечественная система образования вернулась к работе в привычном формате — партам, звонкам и переменам. На этом фоне глава государства подчеркнул, что это большое событие и радость для всех. Тем не менее Владимир Путин попросил школьников соблюдать осторожность, чтобы избежать новой вспышки СOVID-9.

— Какими бы плюсами ни обладали дистанционные уроки, дети нуждаются в личном общении . Находясь в коллективе, им прививаются ключевые навыки, необходимые для взрослой жизни. Дистанционное обучение не может полностью заменить очную форму. Однако современные онлайн-платформы и инструменты должны дополнять традиционные методики обучения, поскольку это необходимо для подготовки детей к жизни в новом цифровом обществе XXI века, — заявила «Известиям» директор Института прогрессивного образования Анна Маркс.

Прочный фундамент

После краткого обсуждения реалий коронавирусной эпохи урок плавно перешел к главной теме. Владимир Путин, который этим летом опубликовал статью о причинах и уроках Второй мировой войны, с энтузиазмом начал рассказывать слушателям о важности сохранять историческую память . И, возможно, если бы не было временных рамок, то урок бы продлился не полтора часа, а гораздо дольше.

По его мнению, победа в Великой Отечественной войне — это не просто страницы в учебнике, а важная часть истории страны. Ведь неотъемлемая составляющая национального кода россиян — пронзительные книги, а также стихи, песни и фильмы о войне, «берущие за живое» . Владимир Путин напомнил, что в годы войны на фронт и в партизанские отряды уходили почти ровесники сегодняшних старшеклассников. Многие из них приписывали себе несколько лет, чтобы скорее отправиться бить врага. Кроме того, подростки и дети без скидок на возраст работали на эвакуированных в тыл заводах и фабриках, добавил президент.

При этом часть своего заработка они перечисляли на нужды оборонного производства и фронта. Именно так появились танковые колонны, самолеты, целые эскадрильи, названные в их честь. Например, «Саратовский школьник», «Пермский пионер» или «Комсомолец Татарии». Учитывая тот факт, что в тылу, как и на фронте, люди проявляли настоящий героизм, с этого года в России существует почетное звание «Город трудовой доблести». Его уже удостоены 20 городов.

Владимир Путин напомнил школьникам, что события 75-летней давности не теряют актуальности, поскольку именно после этой войны «был создан тот миропорядок, те правила, по которым и в рамках которых мы живем сегодня» . При этом он считает, что тех, кто соглашается с переписыванием истории, можно назвать коллаборационистами сегодняшнего дня.

— Мы обязаны знать и помнить людей, отстоявших мир и свободу на нашей земле, помнить события страшных военных лет. Это наш долг перед павшими, перед семейной историей и наша обязанность перед нынешними и будущими поколениями . Мы должны помнить, для того чтобы ужас нацизма, трагедия войны больше никогда не повторялись, — заявил Владимир Путин, уточнив, что основной целью нацистов было именно уничтожение народов республик СССР, а не просто порабощение, как многие считают.

К сожалению, сейчас мы нередко сталкиваемся с попытками переписать историю, отметила в беседе с «Известиями» директор Института развития правового общества Дарья Гладыш. Она считает, что именно поэтому в эпоху постправды особенно важно сохранить историческую память.

В России не первый год проводится ревизия содержания учебников, добавила председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. Это уже позволило убрать недочеты и привести многое в соответствие с исторической правдой. Однако говорить о том, что мы достигли идеала, конечно, не приходится, отметила сенатор.

Разумный баланс

После выступления президента мероприятие перешло в открытую дискуссию. На связь с главой государства вышли учащиеся школ Крыма, Карелии, Чувашии, Краснодарского и Камчатского краев, а также Москвы и других субъектов. В уроке приняли участие и курсанты довузовских учебных заведений Минобороны . Так, Андрей Сень из Краснодара поинтересовался у президента, стоит ли совмещать работу с учебой.

— Разумеется, всё должно быть в рамках разумного, одно должно дополнять другое, а не мешать одно другому, — отреагировал президент, вспомнив о своей молодости, когда сам работал в студенческих отрядах.

Владимир Путин также поддержал развитие киберспорта в школах и пообещал подумать об организации соревнований в учебных заведениях . При этом президент признал, что опасения взрослых из-за увлечения детей виртуальным миром не беспочвенны. Поэтому здесь требуется работа психологов, которые способны установить грань между пользой и вредом от компьютерных игр. Вновь зашла речь и о дистанционном обучении. Президент считает, что вынужденный переход к этому формату продемонстрировал: Россия — это не «страна-бензоколонка», а государство с новыми технологическими возможностями.

Ответил президент и на вопрос школьника из Курска, который пытался узнать о книжных предпочтениях Владимира Путина. Глава государства посоветовал изучить творчество Василя Быкова или Александра Твардовского.

— Это стихи Твардовского просто шикарные: «Переправа, переправа! Берег левый, берег правый», — начал цитировать президент. — Вы почитайте, как это проникновенно, сейчас даже не буду продолжать, потому что это тревожно еще, тревогу определенную вызывает.

А вот к просмотру президент посоветовал классические фильмы о войне: «А зори здесь тихие» и «Они сражались за Родину».

Кубанский стартап

Свой День знаний был и у премьер-министра Михаила Мишустина. Провел он его в Краснодаре в Кубанском государственном университете (КубГУ) . Студентов интересовали совершенно разные темы, начиная от защиты персональных данных, заканчивая формированием новой низкоорбитальной спутниковой группировки по обеспечению доступа в интернет. Особое внимание было уделено развитию искусственного интеллекта и поддержке небольших IT-компаний . Премьер пообещал студентам, что даст соответствующее поручение по выделению средств в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».

До общения со студентами председатель правительства ознакомился с перспективными научными разработками. Учащиеся КубГУ показали премьеру медицинский комплекс «ИКМед» от концерна «Калашников» , который они разрабатывали вместе. Он позволяет выявлять в местах массового скопления людей с повышенной температурой. Испытание на себе решил провести полпред президента в ЮФО Владимир Устинов. Результат немного удивил премьера.

— У Владимира Васильевича 34,8, может такое быть? — усомнился Михаил Мишустин.

Главу правительства сразу заверили в допустимости такой температуры, потому что система считывает показания только с поверхности тела человека.