Уроки от Сороса

Развал СССР породил много конфликтов между новыми, ставшими вдруг независимыми государствами и внутри них самих. До конца решить и урегулировать, по большому счету, ни один из них не удалось. Но даже там, где стихла канонада и прекратилась стрельба, ни на день не прекращается война другого рода. Когда пушки и автоматы до определенного времени не стреляют, камни еще или уже не летят, но борьба переходит в другую плоскость. В борьбу за души и умы.

РАНДЕВУ НЕ ДЛЯ ОГЛАСКИ

Достаточно большой резонанс в Армении получила встреча премьер-министра страны Никола Пашиняна с представителями крайне радикальной политической партии «Сасна црер» Жирайром Сефиляном и Гарегином Чугасзяном. Делать мероприятие публичным изначально не планировалась, но, как говорится, шила в мешке не утаишь.

Для непосвященных в нюансы армянской политической жизни это рандеву кажется тем более удивительным, что «Сасна црер» («Сасунские храбрецы») известна в стране не просто как партия, теоретически принимающая вооруженное восстание (терроризм) в качестве метода политической борьбы, но и реализующая его на практике.

Именно активисты этой партии в 2016-м осуществили налет на полк ППС, убили трех полицейских, еще несколько захватили в заложники, а попутно еще и ограбили банкомат. И координировал их действия не кто иной как Чугасзян, сбежавший после того, как спецслужбы выявили его роль в налете и «всплывший» на поверхности после того, как «революция» привела к власти Пашиняна.

Более осведомленные товарищи не увидели во встрече Пашиняна с радикалами ничего особо выдающегося, поскольку для них не секрет, что Гарегин Чугасзян очень тесно связан не с кем-нибудь, а с самим Джорджем Соросом. Тем самым возмутителем спокойствия чуть ли не в половине стран Евразии и других материков, которого по какой-то нелепости продолжают именовать филантропом. И чьи фонды Института «Открытое общество» мутят воду в этих странах, преследуя четко выраженные политические и идеологические цели, маскируясь как бы благотворительностью и защитой прав человека.

«Революция» привела к власти ПашинянаФото: Сергей МЕДВЕДЕВ

В свое время «соросята» вовсю порезвились в России, Белоруссии, Азербайджане, Узбекистане, Турции и т.д. Но где-то в этих странах им пришлось сворачивать лавочку, где их, как и все иностранные НПО, взяли в жесткие рамки государственного контроля. Так что свою работу по организации деятельности несистемных антиправительственных движений (для свержения власти и прихода к ней угодных Западу сил) и поддержке акций и кампаний гражданского неповиновения им пришлось прекратить. Зато там, где к ним относятся лояльно или хотя бы толерантно, они только наращивают свой потенциал. Сейчас структуры, финансируемые фондом Джорджа Сороса (урожденного венгерского еврея Дьйордя Шварца) работают более, чем в 30 странах мира, на каждом континенте. И много где добиваются успеха.

ПТЕНЦЫ ОДНОГО ГНЕЗДА

Прекрасный тому пример – нынешняя Армения и несколько других стран на постсоветском пространстве. Ни для кого в Ереване и других городах Армении не является секретом, что Институт «открытое общество – Армения», являющийся частью международной сети «Открытого общества» Сороса, после прихода к власти Никола Пашиняна занял центральное место в блоке местных НПО и очень сильно укрепил свои позиции. Более 60 организаций в Армении сотрудничают со структурами Сороса, получают от них гранты, проводят исследования по заданным темам и формируют общественное мнение в нужном направлении.

В центре их внимания, преимущественно, журналисты, молодежь, перспективные уже в недалеком будущем политики. Это и не скрывается, это следует даже из названий самих НПО. Вы не найдете среди них «союз помощи проведения посевной», зато полным-полно советчиков и помощников-руководителей в гуманитарной сфере: «Союз информированных граждан», Журналистский клуб «Аспарез», «Международная зонтичная сеть журналистов», «Клуб публичной журналистики», «Журналисты-расследователи», «Горисский пресс-клуб», «Институт общественной политики», «За равные права», «Общественная повестка дня», «Национальный центр исследований публичной политики», «Правильная сторона», «Центр развития гражданского общества», «Защита прав без границ», «Армянская прогрессивная молодежь», «Молодежь за перемены». И так далее, и так далее. Еще, конечно, в центре внимания женщины и геи. За чьи права на деньги Сороса в Армении тоже борются несколько НПО.

Дамаск взял под контроль погранпереход в Турцию Глава Специальной следственной службы страны Сасун Хачатрян, являющийся братом главы Фонда «Открытое общество – Армения»

Красиво, не правда ли? При этом, именно связанные с фондами Сороса структуры стали самыми активными в навязывании своего видения всему обществу. Как это водится, только их взгляд правильный, потому что это взгляды людей с «правильными чистыми лицами». Кстати, именно «соросята», если так называть «птенцов этого гнезда», выступили во главе с НПО «Хельсинкская гражданская ассамблея — Ванадзор» (ХГАВ) в защиту террористов «Сасна црер», убивших полицейских при налете на полк ППС, заявив, что бандиты прибегли к «радикальному, последнему средству в отчаянии, прибегли к гражданскому восстанию». Неудивительно, если учесть, что за год до того ХГАВ опубликовала 195-страничное исследование под названием «Право на гражданское неповиновение с точки зрения правового регулирования и правовой практики ряда стран», заранее дав бандитам индульгенцию. Такие они «соросята». Не агитируют и готовят, а, как на пытаются уверить, просто предвидят.

ЗНАКОМЫЕ ВСЕ ЛИЦА

Кстати, о «правильных» лицах. Вернее, о персонах. Вряд ли у кого вызовет удивление, что целый ряд активных участников и руководителей структур, связанных с Соросом, были или стали видными фигурами в армянском политикуме. Опустим имена и фамилии, они все равно ничего не скажут читателям, но даже краткий перечень занимаемых ими должностей впечатлит любого. Председатель Национального собрания Армении (глава парламента), вице-спикер Нацсобрания, замруководителя аппарата премьер-министра, руководитель аппарата Правительства Армении, вице-премьер, секретарь Совета Национальной Безопасности, министр образования и науки и замминистра, министр здравоохранения, министр территориального управления и инфраструктуры, экс-министры по делам диаспоры, культуры, юстиции и т.д. и сейчас не оставшиеся без должностей, депутаты парламента, глава комиссии по избирательным реформам, глава кадастровой службы… И, как главный цветочек на этой клумбе, глава Специальной следственной службы страны Сасун Хачатрян, являющийся братом главы Фонда «Открытое общество – Армения» Давида Хачатряна. Даже половины должностей, честно говоря, еще не названо, а уже полное ощущение, что нет такой госструктуры в республике, в которой бы на руководящем посту не было бы связанного со структурами Сороса функционера. А еще есть десятки ньюсмейкеров и членов всякого рода делегаций и экспертов.

В принципе, наверное, в этом не было бы ничего страшного для Армении, если бы не один нюанс – все структуры Сороса так или иначе нацелены на свержение той власти, которая не устраивает тех, кого можно именовать «глобалистским Западом». И самого Сороса, как наиболее яркого представителя либеральных глобалистов. Миллионы долларов идут через эти структуры, чтобы в нужный момент вспыхнула, закрутила, завертела очередная «цветная революция». И то, что все эти многочисленные НПО вместе со структурами Сороса поддержали «мирный переворот» в Ереване, в результате которого Пашинян пришел к власти, не должно кого-либо успокаивать.

НЕ ОПРАВДАЛ «ВЫСОКОГО ДОВЕРИЯ»?

Никол Вованович, сейчас об этом можно говорить уже совершенно открыто, не оправдал тех надежд, что возлагались на него «той стороной». Он не развернул Армению в сторону от России на Запад, не стал вести антироссийскую ни риторику, ни политику. При всех своих плюсах и минусах он, став во главе государства, начал исходить из реальной ситуации, в которой оказалась страна и ее потребностей. Наверное, им тоже не стоит очаровываться, и сели бы Запад мог заместить Россию в Армении, Пашинян бы повернул в ту сторону, куда дуют ветры, испускаемые структурами Сороса. Но он прагматик и не хочет вести свою страну к самоубийству. А вот «соросятам» сама по себе Армения не важна. Патриотическая риторика в их исполнении лишь замаскировывает главную задачу – сделать Ереван еще одним форпостом на антироссийском фронте.

И теперь уже Пашиняну, вполне возможно, предстоит на себе ощутить, что такое хорошо направляемое и проинструктированное недовольное «гражданское общество». Во всяком случае, активизация НПОР, связанных с Фондом Сороса и целый ряд других фактов может свидетельствовать о том, что не над всей Арменией «безоблачное небо». Не зря ведь сам «дядюшка Джордж» в начале нынешнего года уделил Армении особое внимание, написав в своем Твиттере: «Мощная поддержка гражданского общества в Армении жизненно важна для демократического настоящего и будущего страны». Слова Сороса – прямая инструкция, обязательная для исполнения.

В первую очередь речь идет о деньгах. С начала деятельности фонда «Открытое общество – Армения» на работу НПО в стране было потрачено свыше 53 млн долларов США. За 22 года работы это, в среднем, около 2,4 млн долларов в год. Понятно, что год на год не приходился, когда-то денег давали больше, в другие годы меньше. Но вот, например, на 2019-й только по линии Фонда Сороса НПО Армении должны получить 2,73 млн долларов. На 2020-й планируется направить еще больше. Что вполне понятно, если учесть, что в планах Фонда Сороса для Армении на 2019-2022 годы обозначены следующие цели: укрепление либеральных сил в республике и модели общества, срыв (в идеале) концепции развития «Национальной армии», как не отвечающей либеральной модели, противостояние как российской, так и внутриармянской «антилиберальной пропаганде», создание наиболее благоприятных условий для разрыва Еревана с Москвой и сближения с ЕС, консолидация молодежи и гражданских активистов, их подготовка для участия в активных действиях (если потребуется), расширение присутствия НПО в правительственных структурах, контроле за выполнением соглашения между Арменией и ЕС, влияние на избирательные процессы и т.д. Гигантские задачи, даже если учесть, что Армения очень небольшая страна.

Ельцинские министры сбежали на Запад и оттуда ругают Россию И теперь уже Пашиняну, вполне возможно, предстоит на себе ощутить, что такое хорошо направляемое и проинструктированное недовольное «гражданское общество»Фото: Сергей МЕДВЕДЕВ

ДРУЖНОЮ ТОЛПОЮ. И СО ВСЕХ СТОРОН

И работа по достижению этих целей идет уже вовсю, причем, сразу по нескольким направлениям. Так, например, в Армении заметно активизировались различного рода религиозные секты и прочие структуры нетрадиционных религий: мормоны, бахаисты, Пятидесятники, евангелисты, «Свидетели Иеговы» и т.д. Поддерживаемые все тем же Фондом «Открытое общество – Армения», под сурдинку о толерантности, веротерпимости, свободу выбора, «гражданской самосознательности», активисты этих структур на регулярной основе проводят в провинциальных школах и вузах республики семинары, где посвящают детей и студентов в «таинства» нетрадиционной сексуальной ориентации и ее нормальности, обучают «защите прав детей в семьях» (привет ювеналам, плачьте родители), учат критически воспринимать любую дееспособную государственную власть и правоохранительные структуры. Особую пикантность этим занятиям придает то обстоятельство, что наряду с таким «просвещением» активисты этих структур и НПО проводят и практическое обучение на занятиях организованных ими секций восточных единоборств, рукопашного боя и так далее.

Причем, как подчеркивают хорошо осведомленные источники, наибольшая активность подобных структур замечена в Гюмри, Спитаке, Апаране, Ванадзоре, Сисиане, Мегри. Странным образом соединяющая эти населенные пункты линия совпадает со стратегическими важными для Армении транспортными путями, связывающими Армению с Грузией и Ираном. Совпадение? Если учесть, что в случае выхода на дороги «недовольных граждан», страна окажется в практически полной транспортной изоляции и блокаде. Вряд ли это случайность. Возникает вопрос, а действительно ли все эти структуры заняты исключительно религиозной деятельностью?

В Таджикистане учат русский и очень ждут наших бизнесменов и учителей Янукович, при котором заигрывания с националистами-радикалами на Украине и государственное спонсирование их достигли высокого уровня, может рассказать, как именно они «похоронили» вместе с ним ту УкраинуФото: Сергей ГАПОН

Или, например, другой нюанс. В последнее время со стороны ряда НПО не раз звучали заявления, имеющие совершенно четкий посыл, что, мол, хорошо для карабахцев, ереванцам совсем не нужно. И вот это разделение на ереванцев, гюмрийцев, апаранцев, спитакцев, карабахцев, ванадзорцев и т.д., которое пролегает как бы на не столь заметном бытовом уровне, точно так же служит решению задачи подрыва единства народа, как и работа против традиционных семейных ценностей и, не стоит этого скрывать, того же религиозного единства, поскольку армянская апостольская церковь является одной из важнейших целей для «борцов за демократию».

А «зонтичная» структура всех этих НПО, финансируемых не только Соросом, но и через различные фонды США и ЕС, позволяет организовать комплексную обработку «объекта» с разных сторон и позиций. Особенно, что касается молодежи, изначально более бунтарской по темпераменту и складу характера, чем люди с собственным жизненным опытом.

ОБМАНЫВАТЬСЯ РАД

А потому упомянутое в начале статьи рандеву Пашиняна с лидерами радикальных националистов из «Сасунских храбрецов» выглядит тем более симптоматично, что еще недавно Никол Вованович пригрозил им, когда они требовали провести через год-полтора после внеочередных выборов парламент еще одни внеочередные, что они могут «вкусить запах асфальта», если и дальше будут путать «благовоспитанность со слабостью». Что же такое могло случиться, что премьер пошел на разговор с экстремистами из «Сасна црер» (СЦ), не сумевшими преодолеть даже 5-процентный барьер политическими маргиналами? Попытка заручиться поддержкой русофобствующих радикалов, сформировать из них некое силовое крыло для часа «Х»? Апеллируя к тому, что в 2018-м Пашинян после своего прихода к власти приостановил судебный процесс по уголовному делу активистов СЦ, в результате чего большая группа боевиков просто вышла на свободу.

Это иллюзия. Опираться на них в трудный час означает самому подписать себе свой приговор. Экс-президент Янукович, при котором заигрывания с националистами-радикалами на Украине и государственное спонсирование их достигли высокого уровня, может рассказать, как именно они «похоронили» вместе с ним ту Украину. Кстати, при помощи таких же местных НПО, связанных с Фондом Сороса.

И уж, если говорить напрямую, то радикалы «Сасна Црер», связанные с Соросом практически со времени захода его структур в Армению, в случае обострения ситуации будут исполнять его указания и рекомендации, а не распоряжения своей местной власти. Сорос гораздо лучше других освоил высокое искусство превращать власть в деньги, чтобы монетизировать ее затем в еще большие деньги.

Всей своей деятельностью Сорос на протяжении уже не одного десятилетия дает непрерывные уроки, что он не успокаивается до тех пор, пока не достигнет цели, или пока ему и его активистам это позволяют.

(Продолжение следует)