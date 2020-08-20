Уроки лжи от Кристины Квин на Украине

Временная поверенная по делам США на Украине Кристина Квин недавно опубликовала статью «Мы все должны бороться с дезинформацией», характеризующей политику США по отношению Украине и России.Вот некоторые вырезки из ее статьи:«В то время как украинцы отважно защищают суверенитет и территориальную целостность своей страны на передовой в Донбассе, Украина не может позволить распространение информационной агрессии».«Сегодня мы видим напор дезинформации, направленной на подрыв важных и успешных реформ, которые Украина проводила со времен Революции достоинства, и за выполнением которых сейчас работает Президент Владимир Зеленский».«Поддержка Соединенными Штатами стремления Украины быть сильной, независимой, богатой и стойкой обусловлена нашим убеждением, что целостная Европа, свободная и мирная, отвечает интересам всех нас. Моя команда в Посольстве США работает бок о бок с партнерами в украинском правительстве, украинским гражданским обществом и среди украинского народа над продвижением инициатив, которые они сами начали для достижения своих целей».«Не случайно мы недавно видели, как давняя русская дезинформация – и откровенная ложь – о «тайных американские биолаборатории» вновь была запущена одновременно в Грузии и Украине – в двух демократических странах, которые проводят реформы и развивают тесные связи с Западом».«Соединенные Штаты и в дальнейшем намерены работать с украинским правительством и гражданским обществом для достижения мира на востоке Украины и полного внедрения реформ во имя построения сильной и процветающей украинской демократии».Вот этого достаточно. Не вижу ни одного правдивого предложения. Все насквозь пропитано лицемерием и ложью. О какой дезинформации может идти речь, когда как эта мадам сама сидит и учит всех врать?!