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Уроки лжи от Кристины Квин на Украине

20 августа 2020, 01:00  •  101 • Украина

Временная поверенная по делам США на Украине Кристина Квин недавно опубликовала статью «Мы все должны бороться с дезинформацией», характеризующей политику США по отношению Украине и России.

Вот некоторые вырезки из ее статьи:

«В то время как украинцы отважно защищают суверенитет и территориальную целостность своей страны на передовой в Донбассе, Украина не может позволить распространение информационной агрессии».
«Сегодня мы видим напор дезинформации, направленной на подрыв важных и успешных реформ, которые Украина проводила со времен Революции достоинства, и за выполнением которых сейчас работает Президент Владимир Зеленский».

«Поддержка Соединенными Штатами стремления Украины быть сильной, независимой, богатой и стойкой обусловлена нашим убеждением, что целостная Европа, свободная и мирная, отвечает интересам всех нас. Моя команда в Посольстве США работает бок о бок с партнерами в украинском правительстве, украинским гражданским обществом и среди украинского народа над продвижением инициатив, которые они сами начали для достижения своих целей».

«Не случайно мы недавно видели, как давняя русская дезинформация – и откровенная ложь – о «тайных американские биолаборатории» вновь была запущена одновременно в Грузии и Украине – в двух демократических странах, которые проводят реформы и развивают тесные связи с Западом».

«Соединенные Штаты и в дальнейшем намерены работать с украинским правительством и гражданским обществом для достижения мира на востоке Украины и полного внедрения реформ во имя построения сильной и процветающей украинской демократии».

Вот этого достаточно. Не вижу ни одного правдивого предложения. Все насквозь пропитано лицемерием и ложью. О какой дезинформации может идти речь, когда как эта мадам сама сидит и учит всех врать?!

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