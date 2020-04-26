Уроки коронавируса: МЧС России обновит перечень резервов для отпора пандемии

В связи с ситуацией с пандемией коронавируса в России МЧС пересмотрит резервы, которые органы федеральной и региональной власти должны создавать на случай чрезвычайных ситуаций. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Сообщается, что данное решение связано с принятыми 1 апреля изменениями в закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". Одним из изменений стало внесение в список чрезвычайных ситуаций случаев распространения опасных болезней.

В связи с этим МЧС России организована работа по актуализации номенклатуры резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, - цитирует ТАСС пресс-службу МЧС.

То есть теперь федеральные и региональные власти обязаны будут иметь специальный резерв именно на случай пандемии опасной болезни, вроде бушующей сейчас по всему миру коронавирусной инфекции. При этом речь идёт как о финансовых, так и о материальных ресурсах.