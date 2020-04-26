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Уроки коронавируса: МЧС России обновит перечень резервов для отпора пандемии
26 апреля 2020, 13:10 • 15 • Политика
МЧС пересмотрит перечень резервов на случай пандемии. Речь идёт как о финансовых, так и о материальных ресурсах, необходимых для противостояния заразе.
В связи с ситуацией с пандемией коронавируса в России МЧС пересмотрит резервы, которые органы федеральной и региональной власти должны создавать на случай чрезвычайных ситуаций. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Сообщается, что данное решение связано с принятыми 1 апреля изменениями в закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". Одним из изменений стало внесение в список чрезвычайных ситуаций случаев распространения опасных болезней.
То есть теперь федеральные и региональные власти обязаны будут иметь специальный резерв именно на случай пандемии опасной болезни, вроде бушующей сейчас по всему миру коронавирусной инфекции. При этом речь идёт как о финансовых, так и о материальных ресурсах.
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