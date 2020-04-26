Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Удар в спину от Европы. Меркель послала украинского премьера и срочно позвонила ...
«Суки нерусские. Рада кишит коронавирусом» – депутат
Польские СМИ: Почему русские всегда побеждают?
«На украинском народе лежит родовая карма Владимира Великого»: Печальное предска...
Главная / Политика

Уроки коронавируса: МЧС России обновит перечень резервов для отпора пандемии

26 апреля 2020, 13:10  •  15 • Политика
МЧС пересмотрит перечень резервов на случай пандемии. Речь идёт как о финансовых, так и о материальных ресурсах, необходимых для противостояния заразе.
В связи с ситуацией с пандемией коронавируса в России МЧС пересмотрит резервы, которые органы федеральной и региональной власти должны создавать на случай чрезвычайных ситуаций. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Сообщается, что данное решение связано с принятыми 1 апреля изменениями в закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". Одним из изменений стало внесение в список чрезвычайных ситуаций случаев распространения опасных болезней.
В связи с этим МЧС России организована работа по актуализации номенклатуры резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, - цитирует ТАСС пресс-службу МЧС.
То есть теперь федеральные и региональные власти обязаны будут иметь специальный резерв именно на случай пандемии опасной болезни, вроде бушующей сейчас по всему миру коронавирусной инфекции. При этом речь идёт как о финансовых, так и о материальных ресурсах.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



15
Источник
Похожие новости
25 апреля 2020, 22:10
Агенты ГРУ уже выехали: Чешские чиновники страшатся мести России за маршала Конева
25 апреля 2020, 20:10
Галстуки к бою: "Бессмертный" Саакашвили против Авакова
26 апреля 2020, 02:10
Правительство Мишустина "приземлилось в кипяток", и это хорошо - Шульман
26 апреля 2020, 00:10
США придумали, как вытеснить Россию с рынка ядерных технологий: Опубликована новая стратегия Минэнерго
25 апреля 2020, 18:10
Отпуска в 2020 за рубежом можно не ждать: Матвиенко попросила жителей России не покидать страну
26 апреля 2020, 04:10
Путин поручил силовым ведомствам ускоренно закупить спецтранспорт
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 апреля 2020, 01:10
"По $1200 на нос. Но это никому не поможет": Житель Нью-Йорка не побоялся раскрыть правду о бесплатных деньгах в США
22 апреля 2020, 16:10
СМИ: наследный принц Саудовской Аравии угрожал Путину войной
21 апреля 2020, 05:10
И это только начало: чего еще нам ждать от 2020 года?
22 апреля 2020, 03:10
"Украина всех перехитрила. Опять": Блогер о претензиях "Нафтогаза" на "бесплатную" российскую нефть
19 апреля 2020, 14:10
А как же «агрессор»? Украинская верхушка выстраивается в очередь на поклон в Москву
24 апреля 2020, 06:10
"Жратвы осталось на два дня - это Москва. Собянин хочет так по всей России?": Делягин жёстко высказался о пропусках
26 апреля 2020, 04:10
Как воюют американцы на Донбассе – рассказывает солдат ВСУ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.