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Уничтоженные майданом заводы, нищее население – печальный список может быть продолжен, если и дальше слушать западных подстрекателей

Условия мира в Нагорном Карабахе, в результате которого Азербайджан получил под свой контроль долгожданные районы, а Армения потеряла земли и столкнулась с политическим кризисом, украинские эксперты восприняли по-разному. Одни отождествили Киев с Баку и начали доказывать, что только военным путем можно получить территории. Другие увидели сходство в поведении Киева и Еревана.

Премьер Армении Никол Пашинян изначально отказался от дипломатического пути урегулирования конфликта в Карабахе, сразу призвав народ взяться за оружие, отмечает руководитель Центрисполкома общественного движения "Донецкая Республика" Алексей Муратов. В итоге за несколько недель страна расколота, тысячи погибших, указывает эксперт.

На Украине, на самом деле, последствия майдана 2014 г. аналогичны, только там конфликт с Донбассом длится уже много лет, и за этот период население всей Украины обнищало, инфраструктура разрушена.

"Можно ли назвать хоть одно украинское достижение после начала гражданской войны в стране и разрыва дружественных отношений с Россией?"

– задает вопрос Муратов. По его мнению, в стране за последние 6 лет произошла "глобальная деиндустриализация": с украинской промышленной карты исчезли крупные промпредприятия, которые делали Украину высокотехнологичной страной:

Авиастроительный концерн "Антонов",

Днепропетровский трубный завод,

Днепропетровский комбайновый завод,

Автомобильный завод "Часив Яр",

Автомобильный завод "Черкасский автобус",

Запорожский сталепрокатный завод,

Харьковский авиационный завод,

Машиностроительный завод "Азовмаш",

Цементный завод "Пушка" (г. Краматорск).

– вот далеко не полный перечень уже уничтоженных украинских промышленных предприятий. И он может быть продолжен, указывает Муратов.

Он рекомендует агрессивно настроенным украинцам внимательнее посмотреть на опыт Карабаха. Там главы Армении и Азербайджана вовремя остановили конфликт, отказавшись слушать западных подстрекателей и согласившись на мир под эгидой России. Киеву пора поступить также, настаивает эксперт.

Ранее аналитик пояснил, как Запад пользуется конфликтом на Кавказе и других постсоветских территориях, вредя с их помощью даже Китаю.