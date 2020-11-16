Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
А нас за что: в Германии не поняли ответные санкции России
«Через месяц-два» – Украину ждёт карабахский сценарий
"А что ты ко мне обращаешься?": Тихановскому аукнулись его слова. Лука...
Лукашенко пытались застрелить
Главная / Политика

Уроки карабахского конфликта: украинцам рекомендовали посмотреть на ситуацию в Армении

16 ноября 2020, 11:25  •  61 • Политика
Фото: Serhii Hudak/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Уничтоженные майданом заводы, нищее население – печальный список может быть продолжен, если и дальше слушать западных подстрекателей
Условия мира в Нагорном Карабахе, в результате которого Азербайджан получил под свой контроль долгожданные районы, а Армения потеряла земли и столкнулась с политическим кризисом, украинские эксперты восприняли по-разному. Одни отождествили Киев с Баку и начали доказывать, что только военным путем можно получить территории. Другие увидели сходство в поведении Киева и Еревана.
Премьер Армении Никол Пашинян изначально отказался от дипломатического пути урегулирования конфликта в Карабахе, сразу призвав народ взяться за оружие, отмечает руководитель Центрисполкома общественного движения "Донецкая Республика" Алексей Муратов. В итоге за несколько недель страна расколота, тысячи погибших, указывает эксперт.
На Украине, на самом деле, последствия майдана 2014 г. аналогичны, только там конфликт с Донбассом длится уже много лет, и за этот период население всей Украины обнищало, инфраструктура разрушена.
"Можно ли назвать хоть одно украинское достижение после начала гражданской войны в стране и разрыва дружественных отношений с Россией?"
– задает вопрос Муратов. По его мнению, в стране за последние 6 лет произошла "глобальная деиндустриализация": с украинской промышленной карты исчезли крупные промпредприятия, которые делали Украину высокотехнологичной страной:
  • Авиастроительный концерн "Антонов",
  • Днепропетровский трубный завод,
  • Днепропетровский комбайновый завод,
  • Автомобильный завод "Часив Яр",
  • Автомобильный завод "Черкасский автобус",
  • Запорожский сталепрокатный завод,
  • Харьковский авиационный завод,
  • Машиностроительный завод "Азовмаш",
  • Цементный завод "Пушка" (г. Краматорск).
– вот далеко не полный перечень уже уничтоженных украинских промышленных предприятий. И он может быть продолжен, указывает Муратов.
Он рекомендует агрессивно настроенным украинцам внимательнее посмотреть на опыт Карабаха. Там главы Армении и Азербайджана вовремя остановили конфликт, отказавшись слушать западных подстрекателей и согласившись на мир под эгидой России. Киеву пора поступить также, настаивает эксперт.
Ранее аналитик пояснил, как Запад пользуется конфликтом на Кавказе и других постсоветских территориях, вредя с их помощью даже Китаю.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



61
Источник
Похожие новости
16 ноября 2020, 01:20
Цискаридзе блистательно ответил на вопрос о русском Крыме, напомнив о пролитой крови предков
16 ноября 2020, 09:35
Радикалы требовали бомбить русских в Донбассе, но после ночного решения трёх лидеров замолчали
16 ноября 2020, 01:20
Главный секрет российской авиации: Sohu рассказали, как русские дали шанс США
16 ноября 2020, 07:45
Дональд Трамп впервые заявил о победе Байдена и сразу ударил по демократу
16 ноября 2020, 07:45
Русского депутата попытались выгнать с выборов в Молдавии: "Чемодан, вокзал, Россия!"
16 ноября 2020, 09:35
В Совфеде оценили прошедшие выборы президента в Молдавии
Новости партнеров
 
Выбор дня
16 ноября 2020, 00:25
Одесский эксперт рассказал, как отреагируют одесситы, если город перейдет под протект...
16 ноября 2020, 01:20
Цискаридзе блистательно ответил на вопрос о русском Крыме, напомнив о пролитой крови ...
16 ноября 2020, 09:35
Радикалы требовали бомбить русских в Донбассе, но после ночного решения трёх лидеров ...
16 ноября 2020, 08:40
Клинтон публикует план Америки для мира: хорошая новость для России
16 ноября 2020, 05:00
Президент Белорусии отверг идею транзита: "Никаких преемников"
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 ноября 2020, 07:40
Греф "тихо отполз" после схватки с Михалковым: Кто сказал "Цыц!" главе Сбера?
10 ноября 2020, 17:55
"Голос Америки" похоронил отношения Украины и США одним фото
10 ноября 2020, 18:50
На Украине создадут гетто для россиян в условиях войны
14 ноября 2020, 02:35
Провал британского генерала: Под Солсбери произошёл "чертовски неприятный момент"
15 ноября 2020, 05:10
"Что значит "сможет?!": Русские "успокоили" Госдеп, испугавшийся "Посейдона"
11 ноября 2020, 02:10
"Впереди большой шухер": Путин прямо заявил о чистках мирового масштаба - Хазин
13 ноября 2020, 03:40
У Трампа украли 2,7 миллиона голосов: Машины Dominion поймали на манипуляции результатами выборов
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.