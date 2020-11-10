Уроки Карабаха: Украине уготована роль Армении

Если Украина захочет использовать опыт карабахской войны к конфликту на Донбассе, то ей скорее придется выступить в роли Армении, а не Азербайджана.Об этом заявил киевский политолог Александр Семченко комментируя заявление главы «Национального корпуса» Андрея Билецкого о том, что Азербайджан является примером для Украины в том, как надо воевать с Россией.«Билецкий видит Украину в роли Азербайджана, но в подобной ситуации она скорее будет выступать в роли Армении. Кроме того, он преуменьшает роль России в политике Азербайджана. На самом деле там всегда оглядывались на Россию. И достигнутая договоренность не предполагает передачу НКАО Азербайджану. Она говорит о передаче тех азербайджанских этнических районов, которые армяне захватили помимо Нагорного Карабаха. По сути, речь идет о разграничении по этнической границе.Если представить себе что ВСУ, как к этому призывает Билецкий, пойдут в атаку, они потеряют в результате этой атаки, например, Константиновку, Авдеевку и прочее. Будет подписано очередное соглашение наподобие минского. Собственно, уже два раза проходили подобный сценарий – в сентябре 2014 года и в феврале 2015 года.Кроме того, есть еще одна принципиальная разница с тем, что происходит на Донбассе – в НКАО вводится российский миротворческий контингент. В общем, Билецкий путает роли. Если он хочет использовать нынешний карабахский конфликт как пример, то ему надо смотреть со стороны Армении, а не Азербайджана», – сказал Семченко.