Уроки для Белоруссии

Разъединение с Россией приведёт Белоруссию к краху

Статья первая

Никого не удивляет, что работники государственного предприятия выходят с протестами против главы государства, выступая, по сути, за приватизацию своего предприятия? Или не понимают, что последствиями переворота, в котором они пытаются участвовать, станут рост безработицы и падение уровня жизни для 95% населения? По имеющимся данным, на встречу с Лукашенко на Минском заводе колёсных тягачей (МЗКТ), которую показали все телеканалы, вышло около 800 человек из 4500 сотрудников предприятия…

Ладно, кому-то захотелось перемен. Так вариант смены власти, каковой домогаются протестующие, просматривается всего один – на утомлённую свалившейся на неё нагрузкой г-жу Тихановскую, жену профессионального оппозиционного блогера, представителя семейства живущих на гранты международных фондов.

Белоруссия может казаться опасна своим примером – она доказала эффективность модели с высокой ролью государства в экономике. Белоруссия показала, что критерий эффективности должен быть один – повышение уровня жизни граждан, а не увеличение частной прибыли на предприятии, возведённом общими усилиями, но приватизированном «эффективными менеджерами». С разворотом курса Белоруссии на Запад приватизация станет неизбежной, экономические границы государства будут сломаны. Да и приватизация будет ущербной – к ней допустят очень ограниченное число соискателей.

Снова пример Украины: из списков инвесторов новые власти исключили Россию – именно российский капитал мог дать лучшую цену за многие распродающиеся украинские предприятия и сохранить рабочие места, т.к. украинские предприятия были встроены в совместные производственные циклы. Приватизация в интересах Запада будет означать кончину многих предприятий как ненужных конкурентов. Или в лучшем случае – перепрофилирование высокотехнологичных и наукоёмких производств в линии фасовки продукции из импортного сырья, крупно-узловую сборку, выпуск более примитивной продукции. А чтобы покупка была выгодна «инвестору», не планирующему продолжение основной деятельности предприятия, будет проведена «предпродажная подготовка» – последовательное погружение эффективных сегодня предприятий в коматозное состояние. Это опыт Украины, который, кажется, никого ничему не учит…

Примут ли в Белоруссии напоминание об украинских предприятиях, созданных при СССР, переживших почти четверть века незалежности, но убитых умышленно теми, кто пришёл к власти после государственного переворота 2014 года?

«Антонов» – уникальное предприятие, основанное в 1946 году, создававшее самые мощные транспортные самолёты – Ан-124 «Руслан», Ан-225 «Мрия». Когда был поставлен крест на кооперации с РФ, перспективные Ан-70, Ан-148, Ан-158, Ан-178 остались в истории. Правда, сейчас на Украине единственный экземпляр «Мрии», созданный при СССР в кооперации с сотнями предприятий Союза, записывают в достижения Украины, но знающих людей это смешит.

«Мотор Сич» – ещё одно уникальное предприятие, которое уничтожить сложно, но можно. 95% продукции уходило на экспорт в Россию – двигатели и силовые установки для вертолётов, кораблей и пр. Киев после майдана 2014 года сам закрыл российский рынок, поставив предприятие на грань банкротства. Уникальные технологии давно интересовали Китай, который инвестировал значительные средства в «Мотор Сич»; это позволило предприятию заработать около 600 млн грн. прибыли за первое полугодие 2020 г. (по сравнению с 430 млн убытков за тот же период прошлого года), но стоило американским друзьям Украины нахмурить брови, от продажи «Мотор Сич» Китаю отказались. Ещё один пример циничного убийства высокотехнологичного производства после разворота страны на Запад, если протестующим в Белоруссии он что-то говорит…

Другой пример для белорусов, желающих попробовать на вкус цветную революцию собственного приготовления, – Львовский автобусный завод. ЛАЗ занесён в Книгу рекордов Гиннеса как предприятие, выпустившее самое большое количество автобусов в мире (в советское время). Незалежность ударила и по нему, но ещё к лету 2014 года в цехах ЛАЗ стояли в разной степени готовности автобусы для Киева и Донецка. Однако осенью в год переворота производство полностью остановилось. Весной 2019 года начался снос корпусов завода-рекордсмена…

Список украинских предприятий, не переживших евромайдан, можно продолжать долго (Одесский припортовый завод, КрАСЗ, Азовмаш, Кременчугский сталелитейный завод, «Электронмаш» и т. д. и т. п.). Разъединение с Россией приведёт Белоруссию к краху, тогда как углубление интеграции дало бы синергетический эффект, при котором «1+1=3». Более глубокая интеграция должна была состояться давно, но она упорно буксовала. Почему буксовала – тема отдельного разговора, но такой разговор будет иметь смысл лишь в том случае, если переворот в Белоруссии не состоится.

Уже должны были быть реализованы пять интеграционных проектов, среди которых объединение МАЗа и КамАЗа; белорусских «Интеграла» и МЗКТ со структурами госкорпорации «Ростех». Реализация этих проектов открывала новые перспективы. Вместо этого сейчас между предприятиями РФ и Белоруссии усиливается конкуренция – МАЗ и КамАЗ проводят модернизацию каждый по-своему (эффект занижается), борются за место на внутреннем рынке вместо того, чтобы совместно завоёвывать позиции на рынке внешнем. То же самое происходит между производителями сельхозтехники – «Ростсельмашем» и МТЗ. Европе продукция этих предприятий не нужна. Даже Польша, которой Запад отвёл ведущую роль в организации переворота в РБ, лишилась собственных торговых марок в автопроме: на её территории собирают теперь авто других производителей – MAN, Scania, Fiat, Volvo, Volkswagen… Зачем им белорусские МАЗы и БелАЗы?

Было бы поучительно для белорусских производителей холодильников «Атлант» изучить также судьбу украинского предприятия «Норд», крупнейшего в Восточной Европе производителя крупной бытовой техники и торгового оборудования, обладавшего до переворота собственной научно-конструкторской базой. В 2013 году «Норд» выпускал около 1 млн. приборов. В 2014 году из-за войны, которую Киев развязал со своим народом, производство было законсервировано. А в 2016 году «Норд» перенёс производство холодильников и торгового оборудования в Китай, и с 2017 года появилось китайское изделие Midea – на него просто ставят торговую марку некогда популярной украинской фирмы.

И ещё… Только что завершено строительство новой АЭС – первой АЭС в Республике Беларусь. Основным партнёром в строительстве выступала российская компания «Атомстройэкспорт». Это гарантировало Белоруссии энергетическую независимость и возможности экспорта электроэнергии. Нужна ли Европе Белорусская АЭС? Нет, им нужны покупатели электроэнергии, а не продавцы. Судьба этой АЭС будет та же, что у литовской Игналинской АЭС…