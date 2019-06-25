Уроки боржомного путча

Автор:

Холмогоров Егор

Русофобская массовая истерия в Грузии производит со стороны впечатление какого-то безумия. Целая нация взяла и добровольно выстрелила сама себе в ногу. Будучи зависима от отношений с Россией и от турпотока из нашей страны чуть более чем полностью, страна погрузилась в пучину бессмысленных и беспощадных оскорблений в адрес «оккупантов», которые русские не забудут теперь десятилетиями.

При этом вот что характерно – оскорбляли, глумились, писали идиотские плакаты и жгли флаги – сотни. Это профессиональные протестующие, собранные со всей страны за деньги, это молодёжь, плотно сидящая на грантах госдеповских НКО, это пропитанный русофобией грузинский креаклитет…

Расплатились же за их действия те, кого принято называть «простыми людьми».

Фото: www.globallookpress.com

Пострадавшие от беспорядков в Грузии – это десятки тысяч грузин и иностранцев, много лет работавших в турбизнесе Батуми и Тбилиси. Это прикольные и опытные инструкторы, водившие туристов в горы Сванетии и Тушетии, это тургиды, рассказывавшие и показывавшие туристам красоты архитектуры Грузии, это те, кто купили в Батуми квартиры и сдавали их туристам. Это тысячи простых шофёров, таксистов, работников отелей, ресторанов. Все эти люди сейчас в один день потеряют примерно половину дохода, а немалая часть потеряет всё.

Иными словами, несколько сот агрессивных гомосексуалистов, как политических, так и самых обыкновенных – половых, разорили в одночасье десятки тысяч своих соотечественников.

Американцы много лет подряд пытаются превратить Грузию в закавказскую «витрину демократии». И раз за разом успешно доказывают всем, что «демократия – это диктатура демократов». Настоящая демократия как политический строй имеет как недостатки, так и достоинства. И главное из достоинств этого строя в том, что большинство граждан влияют на свою судьбу и имеют право политического голоса. А для того, чтобы это право не было подорвано, существуют такие вещи, как парламентаризм, верховенство права, недопущение насильственной смены строя и прочие признаки развитого демократического государства.

Демократия, где меньшинство диктует свою волю большинству, мало того, проводит практически независимую от большинства политику, игнорируя всякую легитимность и закон, где агрессивная толпа политических радикалов при помощи матюгальника СМИ превращается в «народ» – это вовсе и не демократия, а олигархическая диктатура. Именно такого рода диктатуры Запад в последние десятилетия начал навязывать по всему миру, да и сам всё больше уподобляется именно этому образцу.

Вполне закономерно, что и Грузию Запад стремится превратить в аналогичную «постдемократию». Собственно, она уже была таковой в эпоху диктатуры Саакашвили.

Напомню, что в 2003 году Михаил Саакашвили пришёл к власти в результате государственного переворота, пышно названного западной пропагандой «революцией роз». Набравшая большинство голосов на выборах политическая коалиция Эдуарда Шеварднадзе была отстранена от власти сочетанием «уличных протестов», предательства силовиков и международного давления (частью которого была абсурдная капитулянтская позиция России в лице тогдашнего министра иностранных дел Игоря Иванова). Легитимность Саакашвили получил в результате «переголосовки», уже будучи фактическим победителем в результате насильственной революции. А вскоре тот же сценарий с мнимо «ненасильственными» протестами и принуждением к сдаче власти был применен и на Украине в ходе «первого майдана» (который, в свою очередь, породил спустя девять лет второй, кровавый).

М. Саакашвили. Фото: www.globallookpress.com

Грузинский народ дорого заплатил за этот саакашвилевский эксперимент – имитация «реформ» целиком и полностью на западные гранты, а рядом с ними – попытки превращения Грузии в передовой военный форпост против России, когда грузинская армия рассматривалась как эквивалент горной дивизии армии США и до августовской войны 2008 года на полном серьёзе считалась американцами способной нанести поражение «трусливой и развалившейся» армии «Московской Империи».

Расплата за антирусскую авантюру была и унизительной, и кровавой. По счастью, грузинский народ нашёл ресурсы самовосстановления и вполне демократично избавился от диктатуры Саакашвили.

«Олигархия демократов» была замещена «демократией олигарха» – виднейшего бизнесмена Бидзины Иванишвили. Бизнесмен, ставший политиком и возглавивший блок «Грузинская мечта», сумел «перезапустить» Грузию после оставшихся от Саакашвили развалин. «Холодный мир» с Россией, горячее гостеприимство в отношении русских туристов и инвесторов, переход от функции прокси-агрессора к роли «адекватного соседа». Время от времени некоторыми политиками начали вспоминаться даже такие важные факты, как православное единство двух народов.

И Божья благодать сошла на Грузию, она цвела…

Разумеется, такой режим не был лишён обычных для этого типа режимов недостатков – коррупции, мелкого авторитаризма, двусмысленной политики. Но всё это были мелочи сравнительно с подвигами неудачливого «Гитлера» Саакашвили, развязавшего войну и применявшего пытки в подвалах «прозрачных» полицейских участков.

При этом по сути, вопреки всем упрёкам национал-радикалов, ничего «пророссийского» в режиме «Грузинской мечты» не было. Напротив, это было правление типичных евролибералов – легализация марихуаны, гей-парады, добровольная самоколонизация в отношении Запада. По сути, Иванишвили и его соратники лишь учитывали реальность существования на севере огромной и сильной России, чего клоун Саакашвили делать не хотел и не мог. Но по своей сути грузинский режим оставался всё тем же проамериканским «прокси-режимом», балансирующим между Москвой и Вашингтоном, учитывая к тому же Иран, который вкладывался в Грузию довольно активно.

Б. Иванишвили. Фото: www.globallookpress.com

Именно последнее обстоятельство, очевидно, и привело к нынешним событиям. Вашингтон, войдя в режим предвоенной подготовки с Ираном и всё больше портя отношения с Москвой, к тому же испортив до предела отношения с Турцией, снова стал нуждаться в Грузии как в «прокси-агрессоре». Иранские вложения должны пропасть, прямая геополитическая силовая линия между Россией и Турцией – исчезнуть, Россия – получить полноценного врага. Последнее тем более важно для США, что результаты выборов на Украине показали: агрессивный потенциал «страны 404» близок к исчерпанию (что, впрочем, не мешает артиллерии ВСУ в ежедневном режиме калечить жителей Донбасса). Грузия снова становится востребована в качестве «прокси-агрессора», а её народ при этом никто особенно и не спрашивает.

Именно здесь разгадка «внезапной» и самоубийственной для Грузии русофобской истерии. Ничего «народного» в этих выходках профессиональных протестующих нет. Целей – ровно две.

Во-первых, заставить режим Иванишвили уйти и отдать власть, причём не кому-нибудь, а явно ищущему путей возвращения в грузинскую политику международному политическому клоуну Саакашвили. В ходе нынешней «революции» национал-радикальная оппозиция, по сути, выбивает у нынешней грузинской власти капитуляцию. Собственно, эта капитуляция уже подписана – режим согласился на проведение в 2020 году выборов по пропорциональной системе с нулевым проходным барьером, что приведёт к раздроблению грузинского парламента на множество мелких фракций. А это, в свою очередь, готовит возвращение «Мишико» и воцарение его или кого-то из его ставленников.

Во-вторых, навязываемый Грузии новый режим должен быть радикально русофобским, на уровне украинского «кто не скачет, тот москаль». Весь инструментарий русофобского политического цирка должен переехать из Киева в Тбилиси, причём возможен и обратный трансферт политических фигурантов. Если мы видели Саакашвили одесским губернатором, то мы ещё, может быть, увидим какого-нибудь Турчинова наместником где-нибудь в Кутаиси.

Собственно, русофобская истерика не столько выражает «подлинные чувства большинства грузин», сколько должна их сформировать, создать новый стандарт политической лояльности, в которой всякая позиция, отличная от культивации ненависти к «стране-оккупанту», рассматривается не иначе как преступление. Иными словами, Грузию ждут весь ужас и моральный террор украинизма последних пяти лет.

Фото: www.globallookpress.com

При этом в поведении Бидзины Иванишвили и его соратников наблюдаются все признаки политического «самослива». По сути, грузинская власть оказалась соучастником как имитативных протестов, так и собственного свержения. В создании атмосферы, в которой реставрация саакашвилизма окажется неизбежной, грузинский официоз виноват ничуть не менее оппозиции.

Это слишком хорошо понимают в Москве, и именно поэтому немедленно последовавшие репрессалии – закрытие авиасообщений, по сути, прекращение туристического потока, всё более ярко выраженная установка на экономическую блокаду – предпринимаются в качестве реакции не на действия оппозиционеров, а в ответ на потакание и подыгрывание русофобскому безумию со стороны официальных грузинских властей.

Проблема лишь в том, что эти жёсткие (практически беспрецедентно жёсткие – на Украине бы так в 2014 году) действия сами тоже раскручивают спираль противостояния, причём не только на политическом, но и на общественном уровне. Реакцией на русофобию является грузинофобия – количество резких антигрузинских высказываний и публикаций в рунете таково, что можно было бы решить, что по меньшей мере над Тбилиси сбили российский самолет. Грузинофобия раскручивается на всех уровнях – от бытовых заметок о хачапури до концептуальных и нелицеприятных разборов истории Грузии за последние столетия. По сути, из Грузии лепится образ едва ли не векового врага России.

Фото: www.globallookpress.com

Это и несправедливо, и не полезно. Отношения России и Грузии всегда были очень непростыми – достаточно вспомнить, к примеру, удар в спину Добровольческой армии Деникина, нанесённый меньшевистским режимом «независимой Грузии». Но всё-таки такой фактор, как братство по вере и несколько столетий существования Грузии в ареале русской цивилизации и государственности, просто так на обочину не выкинешь. Озлобленная провинциальная русофобия значительной части грузинской интеллигенции, кошаров, вообразивших себя сливками Европы, несомненно имеет место, но разве она большая, чем русофобия постоянного авторского состава и аудитории «Эха Москвы»?

Наиболее болезненное с русской стороны наследие составляет травматичный советский опыт, когда Грузия была привилегированной республикой, воспринимавшейся как натуральный паразит на теле нищающей России. Но как раз в последние годы эта модель начала рушиться – Грузия стала честно зарабатывать то, что она получала, – и ни копейки сверху. И именно этот новый алгоритм взаимодействия был сломан русофобским боржомным путчем.

Тот факт, что «выстрелом «Авроры» стали нападки на межправославную ассамблею, лишь ещё раз доказывает, до какой степени американским кукловодам кажется опасным Православие как фактор, объединяющий народы вокруг России. Ни для кого уже не секрет те огромные усилия, которые Вашингтон приложил в последние годы для дезинтеграции православного мира – чего стоят фанарский раскол, псевдоцерковное безумие на Украине, интриги натурального «антихриста» посла Пайета в Греции, ширящаяся при поддержке заокеанских НКО «антиклерикальная» волна в самой России, выразившаяся в скверном майдане. И начало путча в Грузии в связи с проведением Межпарламентской ассамблеи Православия, конечно же, совершенно не случайно. Американцы не хотят, чтобы грузины вспомнили об общих церковных корнях с русскими и чтобы православная цивилизация стала бы фактором интеграции народов и государств.

Фото: www.globallookpress.com

Самая разумная политика для России – давая жёсткий отпор конкретным враждебным проявлениям, не погружаться при этом в формирование конфликтной пары «русофобия–грузинофобия». Напротив, грузин из этого замыкания необходимо вытаскивать, апеллируя поверх голов и нынешнего грузинского режима, и оппозиции, и русофобского уличного цирка к тем самым инструкторам, тургидам, таксистам, отельерам, официантам, для которых нынешняя истерия означает финансовый дефолт, а последующее явление Саакашвили-2 – и просто смерть в горниле бессмысленной и беспощадной войны с Россией.

Иными словами, нужно дать в Грузии шанс объединиться и выступить всем антисуицидальным силам. Наконец, реализовать те возможности, которые ранее упускались и с Украиной, и с Белоруссией, и с той же Грузией – договариваться не с коррумпированными элитами, а прямо с братским народом, пробуждая в нём память о братстве.

Спору нет, ответный психоз изрядно разряжает нервы. Но хватит уже пытаться платить по счетам ресторана «Арагви». Он уже полгода как закрыт.