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«Уроки Аушвица» и #СтраницыПобеды: как проекты RT собрали рекордное количество шортлистов на фестивале «Каннские львы»

05 июля 2021, 11:25  •  56 • В России
Проекты RT собрали рекордное количество шортлистов на международном фестивале «Каннские львы» — пять в различных номинациях. Жюри отметило такие работы RT, как документальный VR-фильм «Уроки Аушвица», мультимедийный проект #СтраницыПобеды, который рассказывает историю Великой Отечественной войны, и проект #Romanovs100, приуроченный к 100-летию со дня расстрела царской семьи. RT стал единственным представителем России, номинировавшимся на трёх подряд последних «Каннских львах» с разными работами.
 
globallookpress.com © Mandoga Media
 

В этом году проекты RT собрали рекордное количество шортлистов на международном фестивале «Каннские львы» — пять в различных номинациях. 

Церемония прошла онлайн после двухлетнего перерыва из-за пандемии COVID-19.

Lessons of Auschwitz VR project (school students visited @AuschwitzMuseum and drew their reactions in VR animation for the film) is nominated for @Cannes_Lions Media for best use of branded content created for digital or social #CannesLionspic.twitter.com/FjLW7s6sFl

— Kirill Karnovich-Valua (@KarnovichValua) June 20, 2021

Тремя разными жюри были отмечены четыре работы RT Creative Lab: фильм «Уроки Аушвица» стал финалистом в Digital Craft Lions (Sound Design) и Media Lions (Use of Branded Content Created for Digital or Social), AR-книга #Romanovs100 вышла в финал в Industry Craft Lions (Photography), а весь проект #СтраницыПобеды стал единственным финалистом категории Cross-channel Storytelling в Digital Craft Lions.

Таким образом, RT стал единственным представителем России, номинировавшимся на трёх подряд последних «Каннских львах» с разными работами, — за 2018—2021 годы RT собрал девять шортлистов.

В нынешнем году на фестивале, проходившем с 21 по 25 июня, было представлено почти 30 тыс. лучших креативных и рекламных работ со всего мира, однако в финалисты попало менее 10%. От России было подано около 400 работ, из которых в шортлист попало только 24, почти четверть из которых были созданы RT, — телеканал стал лидером по количеству номинаций среди российских компаний и агентств и обошёл работы таких российских брендов и агентств, как РА «Восход», «Студия Артемия Лебедева», «Сбербанк», Google Moscow, СТС, Тele2, Rosbank, Beeline, S7 Airlines и многих других.

Проекты RT Creative Lab также были отмечены многими профильными медиа.

«Используя инновационные методы волюметрической съёмки и VR-анимацию, фильм отдаёт дань памяти жертвам холокоста на языке новых технологий и цифрового искусства, чтобы вовлечь молодое поколение в изучение истории холокоста и лагеря Аушвиц-Биркенау», — отмечало издание Sostav.ru фильм RT «Уроки Аушвица».

«Документальный цифровой проект #СтраницыПобеды позиционируется как «созданный молодыми и для молодых». Его цель — рассказать историю Великой Отечественной войны сквозь призму новых медиа и digital art. Команда RT Creative Lab создавала уникальный контент для пяти платформ в социальных сетях Twitter, Instagram, Facebook, «ВКонтакте» и YouTube», — пишет портал Adindex.

    Как отметила креативный продюсер RT Creative Lab Анна Фёдорова, выступая на мероприятии, посвящённом результатам «Каннских львов», проекты RT позволяют раскрыть исторические темы с использованием новейших технологий.

    Она также подчеркнула, что при создании подобных материалов в равной степени важны как идея, так и способ её реализации, который позволяет вести диалог с аудиторией. 

    Проект RT «Бесконечное письмо» был создан совместно со студентами Школы дизайна РАНХиГС и художниками-графиками Михаилом Соркиным и Петром Банковым. Проект сочетает строки из фронтовых писем с иллюстрациями на их основе.

    Ещё одна работа RT — документальный VR-фильм «Уроки Аушвица» — был приурочен к 75-летию освобождения советскими войсками крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим).

    Оба проекта были реализованы в рамках масштабного мультимедийного проекта RT #СтраницыПобеды, который рассказывает историю Великой Отечественной войны сквозь призму новых медиа и цифрового искусства на пяти платформах: Twitter, Instagram, Facebook, «ВКонтакте» и YouTube.

    #СтраницыПобеды уже получили международные награды Webby Awards, Promax Europe Awards, D&AD (Design and Art Direction), ADC Awards, Shorty Awards, Lovie Awards, Red Dot, Digiday и другие.

    Мультимедийные проекты RT четыре раза выходили в финал конкурса «Каннские львы». В 2019 году в шорт-лист вошёл проект RT #Romanovs100, приуроченный к 100-летию со дня расстрела царской семьи. Годом ранее финалистом конкурса в трёх категориях стал международный Twitter-проект RT #1917LIVE, посвящённый 100-летию революции в России.

    В июне RT также вышел в финал престижного международного телевизионного конкурса New York Festivals в 23 номинациях. Ролик, в котором RT воссоздал момент исторического снимка водружения Знамени Победы над Рейхстагом в 1945 году, стал финалистом в номинации «Промо документального фильма / новостной программы».

    Документальный YouTube-сериал RT «Азбука Победы: От Бреста до Рейхстага» вышел в финал премии в двух категориях: «Документальный фильм» и «История и общество».

    «Каннские львы» (Cannes Lions) — один из наиболее престижных международных фестивалей рекламы, в жюри конкурса входят представители крупнейших брендов и рекламных агентств со всего мира.

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