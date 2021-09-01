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Урок Путина детям
01 сентября 2021, 15:50 • 12 • Политика
Глава государства 1 сентября прилетел во Владивосток. Здесь, во Всероссийском детском центре "Океан", Владимир Путин провёл встречу со школьниками – победителями олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта, приуроченную ко Дню знаний.
Прежде всего, я хочу поздравить вас, всех школьников, всех студентов, всех преподавателей и учителей с замечательным праздником, с Новым годом. С новым учебным годом. Понимаете, у нас ведь один из самых любимых праздников в стране – это Рождество и Новый год. И это тоже новый год – новый учебный год.
Поэтому, как в таких случаях бюрократы говорят, пользуясь случаем, я хочу попросить всех остальных школьников страны с особой теплотой встретить малышей в школах. И поддерживать их на каждом их шагу, в прямом и переносном смысле этого слова. Вот это первое, что я хотел сказать.
Как отличить информационный мусор от настоящих знаний
Второе. Вы знаете, что мы некоторое время назад возродили еще советское общество "Знание". Его цель – помочь людям, в том числе, и молодёжи, найти себя, найти то интересное направление, которое захватывает человека и с которым он хотел бы связать всю свою оставшуюся жизнь. Конечно, в современном мире много разных информационных ресурсов. Туда залезешь – там можно вроде бы узнать всё - от звезд до центра Земли, от гвоздей до бриллиантов.
И им, безусловно, можно доверять. На их информации можно строить свои собственные представления о том или другом явлении, о будущем его развитии. И посмотреть со стороны, насколько это интересно тебе самому, будет ли это то, чему ты готов посвятить потом всю свою жизнь.
Вот, у нас формально называется урок сегодня, да? Если бы это был настоящий урок, то тогда я должен бы был избрать какую-то тему. У меня базовое, как, наверное, вы знаете, юридическое образование. Я учился в университете пять лет. У нас был очень хороший педагогический, профессорско-преподавательский состав. Можно только гордиться теми людьми, которые нам преподавали. В этом смысле, я в той или иной степени могу считать себя специалистом.
Ночью разбуди – я вам всё расскажу и в сфере внутренней и внешней политики. И можно было бы и на эту тему поговорить. Но я в качестве темы избрал историю. В этой области, я не считаю себя специалистом, экспертом. И поэтому у нас с вами будет не урок, а беседа на предлагаемую тему.
Побудить интерес к истории - фундаменту всех остальных знаний
Почему я обратил свое внимание именно на эту области знаний. Потому что, ну, во-первых, она интересная очень. Во-вторых, она очень важна и охватывает все сферы знаний. По сути, история является стержнем, фундаментом всех гуманитарных знаний. Это и литература, это музыка, это философия, естествознание, и так далее.
И всё это чрезвычайно важно не только потому, что интересно посмотреть, что и как было раньше. Это важно для того, чтобы понять, в каких условиях мы живем сегодня, и что нас ожидает дальше. Смотрите, я уже сказал, что история так или иначе имеет отношение ко всем областям знания. Сегодня какие сферы являются наиболее актуальными, значимыми, какие на слуху? О чем чаще всего мы говорим или слышим в тех же средствах массовой информации?
Давайте мы вот как дальше пойдем. Я знаю, что до вас довели мой вопрос, кем бы вы хотели стать. От этого мы сейчас оттолкнемся и посмотрим на эти сферы деятельности и области знаний, а потом пойдем дальше по тому плану, который как бы я для себя внутренне нарисовал.
Если бы я был каким-то узким специалистом, я бы продолбил бы вам что-то про историю такое, чего вы не знаете, или чего могли бы не знать. Но, поскольку я таким не являюсь, у меня цель попроще: пробудить у вас интерес к истории. Побудить вас изучать ее. А вот почему это нужно сделать – мы сейчас с вами поговорим поподробнее, после того как познакомимся с вашими ответами на вопрос, кем бы вы хотели стать.
У нас где-то есть эта информация, нам выведут ее на экран? Смотрите, как. Значит, чем крупнее буквы, тем больше человек ответило, что хотели бы быть, скажем, педагогом, дипломатом, переводчиком, журналистом, госуправленцем, архитектором, филологом, психологом, стоматологом даже, служащим, спорттренером, биотехнологом, инженером-урбанистом, экологом. Такое разнообразие.
Это говорит о том, что у вас разные и очень продвинутые интересы. Вот, скажем, экология. Мы слышим об этом каждый день - о необходимости сохранять природу, беречь ее, и так далее. Слышим, безусловно, и об изменении климата. Он меняется такими темпами, которые вызывают оторопь и ужас у некоторых специалистов.
История может рассказать о том, что происходило тысячи лет назад
2020-й год был вторым самым теплым годом за всю историю наблюдений. А изменение климата в некоторых областях России происходит в два раза быстрее, чем в других регионах планеты. Это перед нами и возможности открывает, и вызовы создает. Но я к чему затронул эту тему. Мы говорим об истории, как одном из способов изучения того, что на планете происходило.
У нас многократно в глубине веков происходили серьезные катастрофы, когда погибало почти все живое на планете. И не только динозавры вымирали, о которых постоянно говорим. Десятки, сотни миллионов лет назад происходили события, которые приводили к почти полному вымиранию всего живого - и пресмыкающиеся, и жители океана погибали, и те, кто на земле оказались. Из-за чего это происходило?
Разные предположения, и разные причины называют: это и возможные вспышки новых сверхзвезд, близких к Земле, и мощные извержения вулканов, которые создавали какое-то подобие "ядерной зимы", и падение метеоритов величиной до 10-ти километров, и так далее. А ведь это всё история, история нашей планеты. И чтобы понять, насколько антропогенные выбросы сегодняшнего дня влияют на реальные изменения, нужно учитывать все эти факторы, а не только считать, что происходит у нас. Надо смотреть, что и в галактике происходит, в ближайшем космосе, что в недрах Земли происходит.
Встреча Владимира Путина со школьниками – победителями олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта. Фото: ТАСС / kremlin.ru
Я был на Севере на Крайнем и там вечная мерзлота. В ледяной пещере сплошной голубой лед. И можно посчитать по срезам, какой из них к каком веку относится. Где-то достаточно глубоко виден ясный чёрный след, примерно на глубине несколько тысяч лет назад. А дальше – опять голубой лёд
Для того, чтобы понять, что сейчас происходит и что может произойти в будущем, это всё необходимо знать. И это – тоже история. Безусловно, и часть конкретной науки, прежде всего. История – это не просто набор цифр, имен, событий. Это фундамент самого гуманитарного знания, на основе которого мы можем посмотреть на то, что происходит сегодня, и как нам нужно вести себя в будущем.
Россия потеряла миллионы людей. Что стало триггером?
В нашей стране, на протяжении прошлого ХХ века, дважды рассыпалась российская государственность. После революции 1917-го года, Российская Империя прекратила свое существование. Россия потеряла колоссальные территории, на западе, на севере. Постепенно восстановилась. А потом произошло еще и крушение Советского Союза. А почему? Надо ведь внимательно это всё проанализировать. Что было триггером, что было спусковым крючком к этим драматическим событиям.
Или возьмите события, которые сейчас на слуху и которые происходят недалеко от нас. Имею в виду Афганистан. Что там произошло? 20 лет американские войска присутствовали на этой территории, и все эти 20 лет пытались "цивилизовывать" людей, которые живут там. А по сути - внедрять свои нормы и стандарты жизни, в самом широком смысле этого слова, в том числе, и в политическую организацию общества.
Надо понимать, что извне навязать невозможно ничего. Ситуация должна созреть. А если кто-то хочет, чтобы она зрела быстрее, качественнее, то надо помогать людям. Да, можно и нужно это делать. Но это нужно делать цивилизованным способом, аккуратно. Поддерживая положительные тенденции, не спеша. Нужно набраться терпения. А сейчас что происходит? Без учета всех этих факторов, в том числе, исторического характера, добиться чего-то позитивного практически невозможно. Конечно, мы должны учитывать всё это для себя.
У вас на доске есть профессия журналиста. Это очень важная вещь. Конечно, каждый человек имеет право на собственное мнение, имеет право излагать свою позицию. Но, все-таки, роль средств массовой информации, в первую очередь, донести до своего зрителя, до слушателя объективную информацию и дать возможность человеку самому прийти к выводу о том, что такое хорошо, а что такое плохо и куда нужно двигаться.
Профессия учителя - это чрезвычайно важно
Чрезвычайно важна роль учителя и педагога. И подавляющее большинство выбирают именно эту профессию. У нас очень много сегодня идет разговоров по поводу того, каково должно быть образование. Оно должно реализовываться онлайн, или это должно быть офлайн, напрямую, в прямом контакте. Ну, конечно, современные способы подачи знаний, передачи их – они должны быть использованы, без всякого сомнения. Но есть некоторые обстоятельства. Вот они в чем заключаются - это не мое мнение, это мнение большинства экспертов.
Есть атомная бомба, а есть атомные электростанции. Большая разница, правда? И роль педагога как раз заключается в том, чтобы все эти знания, все навыки, которые человек приобретает, использовались не только на благо ему самому, но и во благо других людей, всего общества, всего человечества.
И не случайно, меня очень порадовало, что это у вас в центре находится, профессия – педагог, воспитатель. И мы, безусловно, отвечая и на ваши вопросы, и на те вопросы, которые часто у нас возникают, будем стремиться к тому, чтобы сочетать и прямое обучение, и использовать современные способы подачи материала.
История семьи - это история Родины
Очень важна история и применительно не только всей нашей страны, но и нашей малой Родины, и история семьи. Это важно потому, что духовно привязывает каждого человека к земле, на которой он живет. Он начинает осознавать себя частью огромной страны. Когда изучается история семьи, появляется информация о том, что кто-то из наших предков принимал участие в каких-то важнейших событиях. И при этом, все они были достаточно молодыми людьми.
А наши военачальники времен Второй Мировой войны, Великой Отечественной? Совсем молодые люди. Многим и 40 не было. Полками, дивизиями, а потом и армиями командовали. А строители Транссиба, БАМа? А те, кто осваивал территории Дальнего Востока? Это, как правило, в основном молодые люди. Они были увлечены своим делом. И, конечно, знать об этом чрезвычайно важно, и в высшей степени полезно, для того чтобы понять, что происходило, кто и как добивался успеха. Понять и знать это нужно для того, чтобы самому быть успешным.
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