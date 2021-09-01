Урок Путина детям • 12 • Политика Глава государства 1 сентября прилетел во Владивосток. Здесь, во Всероссийском детском центре "Океан", Владимир Путин провёл встречу со школьниками – победителями олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта, приуроченную ко Дню знаний. Прежде всего, я хочу поздравить вас, всех школьников, всех студентов, всех преподавателей и учителей с замечательным праздником, с Новым годом. С новым учебным годом. Понимаете, у нас ведь один из самых любимых праздников в стране – это Рождество и Новый год. И это тоже новый год – новый учебный год. Конечно, я хочу поздравить малышей, первоклашек, которые впервые пойдут в школу, а также их родителей, мам, бабушек и воспитателей. Если для старших школьников всё уже идет более или менее по накатанной, происходят встречи с друзьями, со сверстниками, идет продолжение того процесса обучения, к которому, начиная со второго-третьего класса, они уже более или менее все привыкли, то для первоклашек - это новая страница в жизни. Начало их судьбы с точки зрения получения знаний и выбора своего места в жизни, выбора пути, по которому они пойдут потом по всей жизни. Это очень важный период в жизни малышей. Поэтому, как в таких случаях бюрократы говорят, пользуясь случаем, я хочу попросить всех остальных школьников страны с особой теплотой встретить малышей в школах. И поддерживать их на каждом их шагу, в прямом и переносном смысле этого слова. Вот это первое, что я хотел сказать. Как отличить информационный мусор от настоящих знаний Второе. Вы знаете, что мы некоторое время назад возродили еще советское общество "Знание". Его цель – помочь людям, в том числе, и молодёжи, найти себя, найти то интересное направление, которое захватывает человека и с которым он хотел бы связать всю свою оставшуюся жизнь. Конечно, в современном мире много разных информационных ресурсов. Туда залезешь – там можно вроде бы узнать всё - от звезд до центра Земли, от гвоздей до бриллиантов. Но есть проблема. И заключается она в качестве этой информации. Очень много информационного мусора, который часто подается как истина в последней инстанции. Но этому верить нельзя, потому что нередко это не мнение настоящих истинных специалистов, а людей, которые выдают себя за таковых. А общество "Знание" -- оно как раз обращается к мнению настоящих профессионалов по каждому узкому направлению знаний. И им, безусловно, можно доверять. На их информации можно строить свои собственные представления о том или другом явлении, о будущем его развитии. И посмотреть со стороны, насколько это интересно тебе самому, будет ли это то, чему ты готов посвятить потом всю свою жизнь. Вот, у нас формально называется урок сегодня, да? Если бы это был настоящий урок, то тогда я должен бы был избрать какую-то тему. У меня базовое, как, наверное, вы знаете, юридическое образование. Я учился в университете пять лет. У нас был очень хороший педагогический, профессорско-преподавательский состав. Можно только гордиться теми людьми, которые нам преподавали. В этом смысле, я в той или иной степени могу считать себя специалистом. Или, например, в сфере экономики, которой я занимаюсь практически каждый день. Но я и защищался по теме воспроизводство минерально-сырьевой базы – это чрезвычайная важная вещь для нашей экономики. Здесь я тоже чувствую себя экспертом и специалистом. И можно было бы говорить так, чтобы, как говорится, от зубов отскакивало. Ночью разбуди – я вам всё расскажу и в сфере внутренней и внешней политики. И можно было бы и на эту тему поговорить. Но я в качестве темы избрал историю. В этой области, я не считаю себя специалистом, экспертом. И поэтому у нас с вами будет не урок, а беседа на предлагаемую тему. Побудить интерес к истории - фундаменту всех остальных знаний Почему я обратил свое внимание именно на эту области знаний. Потому что, ну, во-первых, она интересная очень. Во-вторых, она очень важна и охватывает все сферы знаний. По сути, история является стержнем, фундаментом всех гуманитарных знаний. Это и литература, это музыка, это философия, естествознание, и так далее. И всё это чрезвычайно важно не только потому, что интересно посмотреть, что и как было раньше. Это важно для того, чтобы понять, в каких условиях мы живем сегодня, и что нас ожидает дальше. Смотрите, я уже сказал, что история так или иначе имеет отношение ко всем областям знания. Сегодня какие сферы являются наиболее актуальными, значимыми, какие на слуху? О чем чаще всего мы говорим или слышим в тех же средствах массовой информации? Давайте мы вот как дальше пойдем. Я знаю, что до вас довели мой вопрос, кем бы вы хотели стать. От этого мы сейчас оттолкнемся и посмотрим на эти сферы деятельности и области знаний, а потом пойдем дальше по тому плану, который как бы я для себя внутренне нарисовал. Но что бы я хотел сказать. У каждой лекции, у каждого урока, у каждой беседы, как наша сегодня, безусловно, должна быть цель. Ради чего мы это делаем. Ради чего я посвящаю свое время, отбираю ваше время на эту беседу. Цель-то в чем? Цель простая. Если бы я был каким-то узким специалистом, я бы продолбил бы вам что-то про историю такое, чего вы не знаете, или чего могли бы не знать. Но, поскольку я таким не являюсь, у меня цель попроще: пробудить у вас интерес к истории. Побудить вас изучать ее. А вот почему это нужно сделать – мы сейчас с вами поговорим поподробнее, после того как познакомимся с вашими ответами на вопрос, кем бы вы хотели стать. У нас где-то есть эта информация, нам выведут ее на экран? Смотрите, как. Значит, чем крупнее буквы, тем больше человек ответило, что хотели бы быть, скажем, педагогом, дипломатом, переводчиком, журналистом, госуправленцем, архитектором, филологом, психологом, стоматологом даже, служащим, спорттренером, биотехнологом, инженером-урбанистом, экологом. Такое разнообразие. Это говорит о том, что у вас разные и очень продвинутые интересы. Вот, скажем, экология. Мы слышим об этом каждый день - о необходимости сохранять природу, беречь ее, и так далее. Слышим, безусловно, и об изменении климата. Он меняется такими темпами, которые вызывают оторопь и ужас у некоторых специалистов. История может рассказать о том, что происходило тысячи лет назад 2020-й год был вторым самым теплым годом за всю историю наблюдений. А изменение климата в некоторых областях России происходит в два раза быстрее, чем в других регионах планеты. Это перед нами и возможности открывает, и вызовы создает. Но я к чему затронул эту тему. Мы говорим об истории, как одном из способов изучения того, что на планете происходило. Я поделюсь с вами тем, что мне специалисты рассказывали. Они бурят и вынимают так называемые керны из земли. Бурят глубоко. И чем глубже, тем дальше это вглубь веков уходит. Потом изучают породу, которую достают. С помощью современных методов анализа понимают, что происходило на планете с климатом 100, 200, 300, тысячу, много тысяч лет назад. Потом выстраивают синусоиду, как это всё развивалось на планете. Вплоть до нашего дня. А потом продлевают эту синусоду дальше. И это анализ того, что может произойти на планете в ближайшие тысячу лет. Почему Байден отказал Зеленскому: Эксперт назвал три причины У нас многократно в глубине веков происходили серьезные катастрофы, когда погибало почти все живое на планете. И не только динозавры вымирали, о которых постоянно говорим. Десятки, сотни миллионов лет назад происходили события, которые приводили к почти полному вымиранию всего живого - и пресмыкающиеся, и жители океана погибали, и те, кто на земле оказались. Из-за чего это происходило? Разные предположения, и разные причины называют: это и возможные вспышки новых сверхзвезд, близких к Земле, и мощные извержения вулканов, которые создавали какое-то подобие "ядерной зимы", и падение метеоритов величиной до 10-ти километров, и так далее. А ведь это всё история, история нашей планеты. И чтобы понять, насколько антропогенные выбросы сегодняшнего дня влияют на реальные изменения, нужно учитывать все эти факторы, а не только считать, что происходит у нас. Надо смотреть, что и в галактике происходит, в ближайшем космосе, что в недрах Земли происходит. Встреча Владимира Путина со школьниками – победителями олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта. Фото: ТАСС / kremlin.ru Я был на Севере на Крайнем и там вечная мерзлота. В ледяной пещере сплошной голубой лед. И можно посчитать по срезам, какой из них к каком веку относится. Где-то достаточно глубоко виден ясный чёрный след, примерно на глубине несколько тысяч лет назад. А дальше – опять голубой лёд И вдруг, где-то там достаточно глубоко, может быть… а это значит, это происходили события где-то тысячу лет назад, ну, примерно, я сейчас не помню, но много веков назад, устойчивый, ясный черный след. А дальше опять голубой лед. Откуда он взялся? Никаких выбросов машин не было. Скорее всего, чёрный след возник в результате вулканического извержения. Для того, чтобы понять, что сейчас происходит и что может произойти в будущем, это всё необходимо знать. И это – тоже история. Безусловно, и часть конкретной науки, прежде всего. История – это не просто набор цифр, имен, событий. Это фундамент самого гуманитарного знания, на основе которого мы можем посмотреть на то, что происходит сегодня, и как нам нужно вести себя в будущем. Россия потеряла миллионы людей. Что стало триггером? В нашей стране, на протяжении прошлого ХХ века, дважды рассыпалась российская государственность. После революции 1917-го года, Российская Империя прекратила свое существование. Россия потеряла колоссальные территории, на западе, на севере. Постепенно восстановилась. А потом произошло еще и крушение Советского Союза. А почему? Надо ведь внимательно это всё проанализировать. Что было триггером, что было спусковым крючком к этим драматическим событиям. Если бы они не произошли, у нас была бы другая страна. Некоторые специалисты считают, что у нас население было бы сейчас под 500 миллионов человек. Только вдумайтесь в это. У нас сейчас 146 миллионов. Разница есть? А это совокупная мощь государства, которая в геометрической прогрессии постоянно увеличивается, создается всё более и более мощная основа развития, существования, благополучия. Надо посмотреть, что лежало в основе этих трагических событий. Чтобы ни в коем случае не допустить ничего подобного в будущем. Чтобы понять, как нам укрепляться, каким способом, как нам строить отношения с соседями. Или возьмите события, которые сейчас на слуху и которые происходят недалеко от нас. Имею в виду Афганистан. Что там произошло? 20 лет американские войска присутствовали на этой территории, и все эти 20 лет пытались "цивилизовывать" людей, которые живут там. А по сути - внедрять свои нормы и стандарты жизни, в самом широком смысле этого слова, в том числе, и в политическую организацию общества. Папа Римский отругал США за Афганистан словами Путина А что в результате? Одни трагедии, одни потери - и для тех, кто это делал, для Соединенных Штатов, и, тем более, для тех людей, которые живут на территории Афганистана. Результат нулевой, если не сказать в минус всё пошло. А почему? Ответ на этот вопрос очень простой. Если кто-то в отношении кого-то что-то делает, то он должен исходить из истории, культуры, философии жизни этих людей. Должен подходить с уважением к их традиции. Надо понимать, что извне навязать невозможно ничего. Ситуация должна созреть. А если кто-то хочет, чтобы она зрела быстрее, качественнее, то надо помогать людям. Да, можно и нужно это делать. Но это нужно делать цивилизованным способом, аккуратно. Поддерживая положительные тенденции, не спеша. Нужно набраться терпения. А сейчас что происходит? Без учета всех этих факторов, в том числе, исторического характера, добиться чего-то позитивного практически невозможно. Конечно, мы должны учитывать всё это для себя. У вас на доске есть профессия журналиста. Это очень важная вещь. Конечно, каждый человек имеет право на собственное мнение, имеет право излагать свою позицию. Но, все-таки, роль средств массовой информации, в первую очередь, донести до своего зрителя, до слушателя объективную информацию и дать возможность человеку самому прийти к выводу о том, что такое хорошо, а что такое плохо и куда нужно двигаться. Профессия учителя - это чрезвычайно важно Чрезвычайно важна роль учителя и педагога. И подавляющее большинство выбирают именно эту профессию. У нас очень много сегодня идет разговоров по поводу того, каково должно быть образование. Оно должно реализовываться онлайн, или это должно быть офлайн, напрямую, в прямом контакте. Ну, конечно, современные способы подачи знаний, передачи их – они должны быть использованы, без всякого сомнения. Но есть некоторые обстоятельства. Вот они в чем заключаются - это не мое мнение, это мнение большинства экспертов. Один из критериев эффективности работы – это умение работать в коллективе. Как же вы научитесь работать в коллективе, если все время будет онлайн заниматься? Это невозможно. Значит, один из важнейших критериев успеха будет утрачен. У вас учитель есть и это чрезвычайно важно. Потому что важно не просто передавать знания, важно еще, как это сделать. Ведь скальпель может быть и предметом, который жизнь спасает, а может стать и орудием убийства. Так же и знания. Есть атомная бомба, а есть атомные электростанции. Большая разница, правда? И роль педагога как раз заключается в том, чтобы все эти знания, все навыки, которые человек приобретает, использовались не только на благо ему самому, но и во благо других людей, всего общества, всего человечества. И не случайно, меня очень порадовало, что это у вас в центре находится, профессия – педагог, воспитатель. И мы, безусловно, отвечая и на ваши вопросы, и на те вопросы, которые часто у нас возникают, будем стремиться к тому, чтобы сочетать и прямое обучение, и использовать современные способы подачи материала. История семьи - это история Родины Очень важна история и применительно не только всей нашей страны, но и нашей малой Родины, и история семьи. Это важно потому, что духовно привязывает каждого человека к земле, на которой он живет. Он начинает осознавать себя частью огромной страны. Когда изучается история семьи, появляется информация о том, что кто-то из наших предков принимал участие в каких-то важнейших событиях. И при этом, все они были достаточно молодыми людьми. Чистоту сентябрьских выборов обеспечат блокчейн и наблюдатели – Венедиктов Сейчас мы отмечаем 800-летие Александра Невского. Он государственный деятель, военачальник. И святой – в лик святых его возвела Русская православная церковь. Знаете, сколько ему было лет, когда он блестяще выиграл битву с псами-рыцарями, когда он возглавил русское войско? Всего 19 лет. А его брату, который рядом с ним сражался с оружием в руках, было, по-моему, 16 лет. Вы представляете, что это такое? А наши военачальники времен Второй Мировой войны, Великой Отечественной? Совсем молодые люди. Многим и 40 не было. Полками, дивизиями, а потом и армиями командовали. А строители Транссиба, БАМа? А те, кто осваивал территории Дальнего Востока? Это, как правило, в основном молодые люди. Они были увлечены своим делом. И, конечно, знать об этом чрезвычайно важно, и в высшей степени полезно, для того чтобы понять, что происходило, кто и как добивался успеха. Понять и знать это нужно для того, чтобы самому быть успешным. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники







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