Урок от Лукашенко: Белоруссия оставила Литву без электричества на 24 часа

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В будущем страну хотят полностью отключить от электроснабжения с Прибалтикой

Минск принял решение о временном отключении от трансграничных линий электропередач, связывающих Белоруссию с Литвой. Как отметили сегодня, 8 апреля, в пресс-службе Минэнерго республики, мероприятие провели для оценки надежности национальной энергосистемы.

В ведомстве также указали, что власти проводят указанные испытания на прочность государственных линий ЛЭП в рамках запланированного отключения от трансграничных линий с Литвой.

Как отметили в пресс-службе, балтийские страны запланировали отказ от кольца БРЭЛЛ, в которое входят, кроме самой Белоруссии и РФ, Эстония, Латвия и Литва. Минск же принял решение о тестовом отключении от высоковольтных линий, связывающих Белоруссию с Литвой, на 24-часовой срок.

В рамках программы предусматривается также наблюдение за функционированием энергосистемы с последующим запуском. Повторное тестовое отключение состоится уже 11 апреля, передает агентство БелТА. Программа работы по отключению от трансграничных ЛЭП прошла согласование с операторами всех стран энергокольца.

Напомним, энергокольцо БРЭЛЛ предполагает синхронную работу энергосистем пяти государств с общими принципами и взаимной поддержкой в случае возникновения ЧП. До этого сообщалось, что прибалтийские государства намерены отключиться от РФ и Белоруссии для синхронизации с европейской системой через Польшу. Запланированный выход должен состояться до 2025 года.

Литва же продолжает выступать с призывом отказа всей Прибалтики от электроэнергии Белоруссии, заявляя, что местная БелАЭС представляет энергетическую опасность. Минск же в ответ подчеркивает, что местная станция отвечает всем мировым стандартам.

В начале апреля Лукашенко заявлял, что таким образом намерен "преподать Прибалтике урок".