|
Урок от Лукашенко: Белоруссия оставила Литву без электричества на 24 часа
08 апреля 2021, 14:00 • 230 • Политика
В будущем страну хотят полностью отключить от электроснабжения с Прибалтикой
Минск принял решение о временном отключении от трансграничных линий электропередач, связывающих Белоруссию с Литвой. Как отметили сегодня, 8 апреля, в пресс-службе Минэнерго республики, мероприятие провели для оценки надежности национальной энергосистемы.
В ведомстве также указали, что власти проводят указанные испытания на прочность государственных линий ЛЭП в рамках запланированного отключения от трансграничных линий с Литвой.
Как отметили в пресс-службе, балтийские страны запланировали отказ от кольца БРЭЛЛ, в которое входят, кроме самой Белоруссии и РФ, Эстония, Латвия и Литва. Минск же принял решение о тестовом отключении от высоковольтных линий, связывающих Белоруссию с Литвой, на 24-часовой срок.
В рамках программы предусматривается также наблюдение за функционированием энергосистемы с последующим запуском. Повторное тестовое отключение состоится уже 11 апреля, передает агентство БелТА. Программа работы по отключению от трансграничных ЛЭП прошла согласование с операторами всех стран энергокольца.
Напомним, энергокольцо БРЭЛЛ предполагает синхронную работу энергосистем пяти государств с общими принципами и взаимной поддержкой в случае возникновения ЧП. До этого сообщалось, что прибалтийские государства намерены отключиться от РФ и Белоруссии для синхронизации с европейской системой через Польшу. Запланированный выход должен состояться до 2025 года.
Литва же продолжает выступать с призывом отказа всей Прибалтики от электроэнергии Белоруссии, заявляя, что местная БелАЭС представляет энергетическую опасность. Минск же в ответ подчеркивает, что местная станция отвечает всем мировым стандартам.
В начале апреля Лукашенко заявлял, что таким образом намерен "преподать Прибалтике урок".
Подпишитесь на нас
Загрузка...
230
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
07 апреля 2021, 02:15
|
03 апреля 2021, 08:25
|
06 апреля 2021, 08:50
|
04 апреля 2021, 12:50
|
06 апреля 2021, 03:20
|
07 апреля 2021, 02:15
|
05 апреля 2021, 06:15