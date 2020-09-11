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Урок не усвоен? В порту Бейрута прогремел новый мощный взрыв
11 сентября 2020, 06:35 • 90 • В мире
Очередной мощный взрыв прогремел в порту Бейрута. Судя по видео из соцсетей, урок прошлого ЧП не усвоен.
Огромный столб пламени возвышается над портом Бейрута. По предварительной информации, горит склад с шинами и маслом.
Судя по сообщениям и видео в соцсетях, урок, который весь мир получил тут же всего чуть больше месяца назад, так и не усвоен.
Очевидцы рассказывают о мощном взрыве, который предшествовал пожару. О пострадавших пока не сообщается.
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