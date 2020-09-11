Урок не усвоен? В порту Бейрута прогремел новый мощный взрыв

Огромный столб пламени возвышается над портом Бейрута. По предварительной информации, горит склад с шинами и маслом.

Судя по сообщениям и видео в соцсетях, урок, который весь мир получил тут же всего чуть больше месяца назад, так и не усвоен.

ماذا يحترق بالمرفأ .... العالم تعبت اعصابها .. مش معقول يلي عم بصير واذا عم يحرقوا مخلفات دون الابلاغ صار ضرب جنون .. ولو بيحرقوا بعيد عن #بيروت بكون احسن .. تعبنا .. pic.twitter.com/dP480z9oYx — Larissa Aoun (@LarissaAounSky) September 10, 2020

Очевидцы рассказывают о мощном взрыве, который предшествовал пожару. О пострадавших пока не сообщается.