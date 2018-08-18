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Урок «Механика Погодина»

18 августа 2018, 15:54  •  143 • В России

Можете начинать кидать в меня камни, но я рад задержанию танкера «Механик Погодин» в порту Херсона. А если, как грозится министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, судно будет конфисковано украинскими властями и продано, то обрадуюсь еще больше. В стране идиотов и Омелянов (а последнее уже стало синонимом первого) и не такое может произойти.

К самим морякам танкера это не относится ни в коей мере. Они держат сейчас героическую оборону, уже в третий раз отбивая попытку украинских спецслужб проникнуть на корабль. И делают это действительно героически, в том числе, защищая и себя со своей свободой. СБУшника или украинского погранца только пусти на борт, как там сразу же «найдутся» и наркотики, и оружие (даже на танкере!), что позволит задержать и арестовать потом уже и сам экипаж. Но долго так продолжаться не может.

Ситуация с танкером «Механик Погодин» в корне отличается от ранее произошедшей истории с «Нордом». Экипаж «Норда» просто ловил рыбу, никому не мешая и имея на то полное право, когда украинские пограничники совершили, если говорить прямыми терминами, акт пиратского нападения. А моряки танкера в этой ситуации стали заложниками бизнесменов, которые сами направили свое судно к пиратам.

Сейчас отдельные представители бизнеса, торгующего с Украиной, спохватились и даже пригрозили прекратить поставки. Для этого Украине пришлось стать уже совсем неадекватным партнером. А если бы танкер не блокировали в порту Херсона, все бы так и продолжалось и дальше? «Механик Погодин» пришел в Херсон с соляркой из Туркменистана. Но ведь не секрет, что львиная доля поставок углеводородов на Украину осуществляется из России. На втором месте – Белоруссия, но их бензин и солярка производятся также из российского сырья. Россия вообще остается крупнейшим инвестором в Украину и одним из главных торговых партнеров. Причем, мы больше экспортируем туда, чем импортируем оттуда. При этом, для нас торговля с Украиной не так уж значима, а для нее – жизненно важна. А чем торгуем?

Та же солярка – это топливо для танков ВСУ, для тягачей, перевозящих артиллерию, для установок РСЗО и т.д. Бензин – для автотранспорта ВСУ. Керосин авиационный – для ВВС ВСУ. Для того, что передвигается по Донбассу, что расстреливает Донбасс, что несет смерть жителям ДНР и ЛНР. Понимаете, какой сволочизм происходит? Мы кричим про двойные стандарты Запада, а сами? Сами мы кроем чуть ли не матом киевскую хунту, а другой рукой с этой хунтой торгуем, поддерживая не просто ее режим, а боеспособность.

Есть, к примеру, уголь, который нужен украинским электростанциям, чтобы население не мерзло зимой. Есть газ, который нужен для этого же. Продавать их в гуманитарных целях Украине можно. Не знаю, нужно ли, но можно. Но продавать товары двойного назначения, которые можно использовать для нужд ВСУ, украинской разведки и т.д. – на мой взгляд, не просто нельзя, но и преступно. Это ничем, по сути, не отличается от прямой продажи вооружений и боеприпасов. В конце концов, если наш бизнес готов удавиться за кровавую копейку, ограничить его может государство.

Более того, и с другими странами надо обговорить этот момент. Той же Белоруссии отменить льготы на поставку нефти в том случае, если нефтепродукты будут затем продаваться на Украину. Хочет Минск торговать с Киевом, пусть торгует, но, покупая нефть для этого по мировым ценам.

- Капитализм, - скажете вы. – Никто не имеет права вмешиваться и ограничивать частный капитал.

Да ничего подобного! И нынешний флагман капиталистического мира – США – с успехом это демонстрируют, накладывая санкции вдоль и поперек, а частные компании, кто радостно, кто с недовольным ворчанием, но берут под козырек.

Никто ведь в психлечебнице не дает буйному психопату нож в руки в надежде, что он будет только строгать редиску на салатик. Да и у совести вопросов к нам станет меньше.

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