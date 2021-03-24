Урок Лукашенко: Российские чиновники не сдали экзамен?

Белорусский президент Александр Лукашенко – единственный лидер на постсоветском пространстве, который в прошлом году провёл военный парад в честь Дня Победы, прекрасно понимая, что за подобные демарши в современном мире можно огрести по полной. Что, собственно, и произошло спустя ровно три месяца: 9 августа 2020 года после проведения президентских выборов Лукашенко получил массовые демонстрации протеста, которые утихли только с наступлением холодов и которые обещают вновь разгореться по весенней оттепели.

По ком звонит хатынский колокол

Выступая накануне на траурной годовщине Хатынской трагедии, президент Белоруссии заявил:

Ко всем, кто убеждён, что фашизм "нёс на нашу землю цивилизацию"; кто героизирует убийц; кто поклоняется БЧБ-флагам‚ под которыми проводился геноцид белорусского народа. Всем вам, заблудшим и одурманенным, говорю: "Иди и смотри!" Иди в Хатынь, Борки, Олу, Дальву, Усакино, Шуневку, Озаричи, к мемориалам "Тростенец", "Яма", "Красный Берег". Смотри: глазами ребёнка‚ выжившего под телом убитой матери; глазами детей, брошенных умирать в колодец; глазами застреленной беременной женщины, так и не познавшей счастья материнства; глазами отца, доставшего из пепла мертвого сына; глазами повешенных беспомощных стариков. Иди и слушай хатынский колокол.

Сравнение флага БЧБ ("бела-чырвона-белы") с фашистским, на первый взгляд, притянуто, но, если вдуматься, то так ли далёк Лукашенко от истины, говоря о чуждой для белорусов символике и так называемых ценностях? Именно носители этих самых "европейских ценностей", воспитанные на ницшеанстве, пришли в нашу страну в 1941-м. Именно эти "арийцы" устроили невиданное до тех пор преступление, сжигая в белорусской деревне Хатынь женщин и детей, согнав всех, как скот, в сарай.

Вообще, вся история этих самых носителей "евроценностей" построена на бесчеловечном насилии, убийствах и вероломстве. Проблема в том, что у человечества слишком короткая память, чтобы помнить, потомками каких "ценностей" являются нынешние европейцы. Собственно, если в Средние века в Европе было обыденностью убивать людей физически, то сейчас происходит гораздо более страшное убийство – духовное. Именно в "просветлённой" Европе принято открывать кабаки и бордели в бывших храмах, именно тут извращенцы всех мастей считаются прогрессивными личностями и ходят на парады. Именно им поперек горла становится наш, русский парад Победы, даже если его проводит только один Лукашенко.

И если придёт к власти какая-нибудь захудалая Тихановская, вся эта грязь хлынет на белорусов плотной струей, что даже опомниться не успеют. Достаточно взглянуть на соседнюю Украину, где уже семь лет внедряются эти самые ценности, и из всех достижений новой власти за это время в актив можно записать проведение эти самых гей-шабашей. Самое смешное, что белорусы будто этого не замечают и как зомби продолжают бубнить про "европейский путь" Белоруссии.

Тряпочка раздора

Бело-красно-белый флаг просуществовал как символ Белорусской народной республики в начале XX века всего один год. Затем возродился уже в 1991 году, после Беловежского предательства как символ Республики Беларусь. Оба раза этот флаг появлялся на оккупированной земле: в начале XX века белорусскую землю оккупировали немцы, в конце века – либералы. Никакого отношения к части русского народа Белой Руси эта тряпочка не имеет, и совершенно неясно, по какой причине лоскут БЧБ сватают белорусам в качестве национального символа. Проводя параллели с Украиной, где который год насаждаются "европейские ценности", можно предположить, что метод слома культурного кода путём насаждения фантомных символов – технология обкатанная.

Александра Лукашенко можно обвинять в чём угодно: в нарушении прав человека, в давлении на свободу прессы, в узурпации власти, но в том, что он ведёт самостоятельную политику по защите Белоруссии и её народа от европейской грязи, не сомневается даже оппозиция. Правда, об этом не принято говорить, а когда об этом говорит сам Лукашенко, это не идёт на пользу, поскольку выглядит как самопиар.

Причём в части самостоятельной политики российским чиновникам можно и нужно поучиться у лидера Белоруссии. Не стоять в позе "чего изволите", а открыто тыкать европейских лидеров в продукты их жизнедеятельности, в их двуличие и лицемерие, понять, наконец, что нет никаких "западных партнёров", а есть соперники, если не враги. Для этого нужно начать очищение власти от либеральной швали разных мастей, и начать можно с экономического блока правительства. Только тогда появится возможность проводить независимую от мировых финансовых и политических центров национальную политику в интересах России и русских людей – независимо от территории проживания.

Причём независимая политика Лукашенко играет порой не в пользу самому лидеру Белоруссии. Несмотря на формальное Союзное государство России и Белоруссии, Александр Григорьевич фактически ликвидировал на территории республики все пророссийские организации, выступавшие за объединение наших стран в реальный, а не формальный союз, на которые в нынешнем положении он вполне мог бы опереться.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько считает, что в сложившейся ситуации и протестных настроениях вина лежит и на руководстве Белоруссии:

Я рассматриваю выступление Лукашенко на траурном мероприятии как акцию, рассчитанную исключительно на граждан Белоруссии, которые находятся в информационном вакууме и которые привыкли воспринимать всё из государственных средств массмедиа. Я не помню, чтобы он раньше каким-то образом активно выступал против БЧБ-символики, которая во время его правления в Белоруссии была насыщена до предела. Могу сказать, что большая часть граждан не разделяет ни доктрины, ни идеи белорусского национализма, ни целей, ни задач белорусских националистов.

Минская губерния

Учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев считает, что волноваться за президента Александра Лукашенко не требуется по одной причине:

Он, конечно, никуда не уйдёт. Лукашенко – не Янукович. Он не робкого десятка и не пустит всё на самотёк. Переживать нужно за Белоруссию. Нет сомнений, кто истинный устроитель белорусского протеста, который работает по тем же лекалам, что и в десятке других стран до Белоруссии. Но ни одна иностранная спецслужба, даже такая искушённая в переворотах, как ЦРУ, не смогла бы организовать столь подготовленное мероприятие без поддержки внутри страны. По количеству людей на улицах, по изготовленным промышленным способом флагам и лозунгам, по уровню координации понятно, что такая поддержка есть.

Другой вопрос, как Александр Лукашенко допустил наличие такой поддержки? Это вопрос и политический, и управленческий, подчеркнул Малофеев.

Время манипулирования на грани между Россией и западным миром может привести Белоруссию к потере суверенитета, как это случилось на Украине. Лукашенко, безусловно, человек со стержнем, это не пластилиновый Янукович с лицом воровки на доверии. Но ему необходимо понимать, что противоречия в мировом политическом процессе настолько обострились, что позиция "и нашим, и вашим" уже не работает. Когда Запад открыто говорит о "Великой перезагрузке" и уничтожении национальной идентичности во всех странах, вряд ли Белоруссия в одиночку способна что-то противопоставить большим игрокам. Необходимость объединения с Россией продиктована уже одной-единственной причиной – это способ выжить для Белоруссии и белорусов. Либо стройными шагами в "светлое будущее" нового мирового порядка под радужными флагами.