|
Урок Лукашенко: Российские чиновники не сдали экзамен?
24 марта 2021, 09:10 • 144 • Политика
Белорусский президент Александр Лукашенко – единственный лидер на постсоветском пространстве, который в прошлом году провёл военный парад в честь Дня Победы, прекрасно понимая, что за подобные демарши в современном мире можно огрести по полной. Что, собственно, и произошло спустя ровно три месяца: 9 августа 2020 года после проведения президентских выборов Лукашенко получил массовые демонстрации протеста, которые утихли только с наступлением холодов и которые обещают вновь разгореться по весенней оттепели.
По ком звонит хатынский колокол
Выступая накануне на траурной годовщине Хатынской трагедии, президент Белоруссии заявил:
Сравнение флага БЧБ ("бела-чырвона-белы") с фашистским, на первый взгляд, притянуто, но, если вдуматься, то так ли далёк Лукашенко от истины, говоря о чуждой для белорусов символике и так называемых ценностях? Именно носители этих самых "европейских ценностей", воспитанные на ницшеанстве, пришли в нашу страну в 1941-м. Именно эти "арийцы" устроили невиданное до тех пор преступление, сжигая в белорусской деревне Хатынь женщин и детей, согнав всех, как скот, в сарай.
Вообще, вся история этих самых носителей "евроценностей" построена на бесчеловечном насилии, убийствах и вероломстве. Проблема в том, что у человечества слишком короткая память, чтобы помнить, потомками каких "ценностей" являются нынешние европейцы. Собственно, если в Средние века в Европе было обыденностью убивать людей физически, то сейчас происходит гораздо более страшное убийство – духовное. Именно в "просветлённой" Европе принято открывать кабаки и бордели в бывших храмах, именно тут извращенцы всех мастей считаются прогрессивными личностями и ходят на парады. Именно им поперек горла становится наш, русский парад Победы, даже если его проводит только один Лукашенко.
И если придёт к власти какая-нибудь захудалая Тихановская, вся эта грязь хлынет на белорусов плотной струей, что даже опомниться не успеют. Достаточно взглянуть на соседнюю Украину, где уже семь лет внедряются эти самые ценности, и из всех достижений новой власти за это время в актив можно записать проведение эти самых гей-шабашей. Самое смешное, что белорусы будто этого не замечают и как зомби продолжают бубнить про "европейский путь" Белоруссии.
Тряпочка раздора
Бело-красно-белый флаг просуществовал как символ Белорусской народной республики в начале XX века всего один год. Затем возродился уже в 1991 году, после Беловежского предательства как символ Республики Беларусь. Оба раза этот флаг появлялся на оккупированной земле: в начале XX века белорусскую землю оккупировали немцы, в конце века – либералы. Никакого отношения к части русского народа Белой Руси эта тряпочка не имеет, и совершенно неясно, по какой причине лоскут БЧБ сватают белорусам в качестве национального символа. Проводя параллели с Украиной, где который год насаждаются "европейские ценности", можно предположить, что метод слома культурного кода путём насаждения фантомных символов – технология обкатанная.
Александра Лукашенко можно обвинять в чём угодно: в нарушении прав человека, в давлении на свободу прессы, в узурпации власти, но в том, что он ведёт самостоятельную политику по защите Белоруссии и её народа от европейской грязи, не сомневается даже оппозиция. Правда, об этом не принято говорить, а когда об этом говорит сам Лукашенко, это не идёт на пользу, поскольку выглядит как самопиар.
Причём в части самостоятельной политики российским чиновникам можно и нужно поучиться у лидера Белоруссии. Не стоять в позе "чего изволите", а открыто тыкать европейских лидеров в продукты их жизнедеятельности, в их двуличие и лицемерие, понять, наконец, что нет никаких "западных партнёров", а есть соперники, если не враги. Для этого нужно начать очищение власти от либеральной швали разных мастей, и начать можно с экономического блока правительства. Только тогда появится возможность проводить независимую от мировых финансовых и политических центров национальную политику в интересах России и русских людей – независимо от территории проживания.
Причём независимая политика Лукашенко играет порой не в пользу самому лидеру Белоруссии. Несмотря на формальное Союзное государство России и Белоруссии, Александр Григорьевич фактически ликвидировал на территории республики все пророссийские организации, выступавшие за объединение наших стран в реальный, а не формальный союз, на которые в нынешнем положении он вполне мог бы опереться.
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько считает, что в сложившейся ситуации и протестных настроениях вина лежит и на руководстве Белоруссии:
Минская губерния
Учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев считает, что волноваться за президента Александра Лукашенко не требуется по одной причине:
Другой вопрос, как Александр Лукашенко допустил наличие такой поддержки? Это вопрос и политический, и управленческий, подчеркнул Малофеев.
Время манипулирования на грани между Россией и западным миром может привести Белоруссию к потере суверенитета, как это случилось на Украине. Лукашенко, безусловно, человек со стержнем, это не пластилиновый Янукович с лицом воровки на доверии. Но ему необходимо понимать, что противоречия в мировом политическом процессе настолько обострились, что позиция "и нашим, и вашим" уже не работает. Когда Запад открыто говорит о "Великой перезагрузке" и уничтожении национальной идентичности во всех странах, вряд ли Белоруссия в одиночку способна что-то противопоставить большим игрокам. Необходимость объединения с Россией продиктована уже одной-единственной причиной – это способ выжить для Белоруссии и белорусов. Либо стройными шагами в "светлое будущее" нового мирового порядка под радужными флагами.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
144
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
22 марта 2021, 07:40
|
23 марта 2021, 22:10
|
22 марта 2021, 13:10
|
20 марта 2021, 11:40
|
18 марта 2021, 02:50
|
22 марта 2021, 13:10
|
22 марта 2021, 05:50