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Урок Лукашенко: как испортить себе место в истории

24 августа 2020, 09:35  •  251 • Аналитика
Ситуация в Белоруссии меняется ежедневно, а порой и ежечасно. Предсказать, чем завершится кризис, никто не берётся. Но независимо от того, останется ли Лукашенко у власти или оставит её, Батькой он больше не будет. Его эпоха заканчивается. Пора подводить итоги.
Всё-таки что бы сейчас ни говорили, но первый, а возможно, и единственный президент Белоруссии войдёт в историю выдающимся политиком независимо от того, как завершится его карьера. На его фоне Горбачёв, а уж тем более постгорбачёвцы выглядят мелкими напёрсточниками. Гайдар, Чубайс, Немцов и другие представляли людоедские реформы и хаос неизбежными. Мол, иначе разразился бы голод. Но миллионные человеческие потери от реформ оказались сопоставимы с голодомором. Хотя в распоряжении реформаторов были дармовые энергоресурсы. Не говоря уж о том, что страну можно было кормить за счёт лома цветных металлов и прочего добра, которые ребята в малиновых пиджаках с благословения реформаторов сбагрили за рубеж.
Начал хорошо
У Лукашенко энергоресурсов не было. Но он смог не разбазарить советское наследство. Даже Вильнюс, не говоря уж о куда менее европейских поселениях, выглядел на фоне белорусских городов как в послевоенной разрухе. Сохранились индустрия и наука. За это шоковые реформаторы ненавидят Батьку, обзывают колхозником. А антиколхозники чем лучше? Кинули большевистскую замануху, только ещё более циничную. Те хоть передали землю от одних другим. А эти разбазарили общенародное достояние. Почему не достались земельные наделы врачам, учителям, которые не могли по этой же убогой большевистской догме «Земля тем, кто её обрабатывает» приватизировать школы и больницы? Да и крестьянам, как и большевики, «рыночники» отдали землю в угоду моменту. Остались они без наделов кто за мешок макухи, кто за бутылку водки, а кто и просто из-за судейско-бюрократических ухищрений. В итоге пошёл кровавый передел между хищниками.
Но самое главное, что Лукашенко спас общество от чудовищной деформации. Бандиты и проститутки не стали героями и маяками. Сохранился престиж профессии инженера, медика, преподавателя. Не полыхнула коррупция. Он уберёг людей от кессонного всплытия с глубин социализма в дикий капитализм, от которого кто помер, кто скалечился. Позже горе-реформаторы пустили миф, что россияне-де ездили к соседям за советской ностальгией. Нет, гастрономы из прошлого тёплых чувств не будили. А спроси в Минске, как пройти – сразу набежит толпа советчиков, а кто-то и вызовется проводить. Что уж о провинции говорить.
Понятно, что стал Батька кумиром постсоветского пространства. И не только. Когда на Югославию посыпались натовские бомбы, телефоны в высоких кабинетах Москвы и Пекина перестали отвечать на звонки из Белграда. А он приехал и заявил: «Дадим все, что попросите, а потребуется – умрём вместе с вами!» Другой вопрос, что воинские контингенты сложно было перебросить через натовский кордон. Да и от С-300 Милошевич в итоге отказался. Мол, начнём сбивать самолёты НАТО – они нас просто сровняют с землёй. Но жест Лукашенко запомнился. И зря сегодня невежественные диванные аналитики гадают, сбежит он в Иран или в Китай. В Сербии его всегда примут с почётом и цветами.
Он был лишён всякой политической напыщенности. Свойский, простой, юморной. И скромный. Задолго до олимпийского ажиотажа мой приятель построил в Красной Поляне отель на вершине, куда час надо было добираться на снегоходах. Снимали его и для Батьки. Он бегал на лыжах, парился в бане. Предпочитал меню без деликатесов, с патриотичными картошкой и салом. Причём даже этот бюджетный отдых белорусов не обеднил – счёт оплатил «Газпром».
Кончает плохо
Но не зря говорят, что власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно. У Лукашенко появились нотки фанфаронства, переходящего в мессианство. Второй раз в истории был произведён на свет человек посредством одного родителя, причём отцом. Речь, как вы понимаете, о младшем сыне Коле, чьё присутствие рядом с президентом, как в своё время Раисы Максимовны рядом с мужем-генсеком, вызывало противоречивые чувства. Как и присутствие рядом с Лукашенко девушек модельной внешности с весьма расплывчатыми служебными полномочиями. Не меньше шуму наделала хроника отдыха Батьки с «народным олигархом» в окружении гимнасток.
Всё это вроде мелочи, но они становятся важными деталями, когда у народа возникает раздражение от политика. А оно, как видим, оказалось очень сильным. И справедливо. Старые заслуги в политике не считаются. Батька хорошо начал, но перейти от стабилизации к развитию он не смог. Более того, стал подгонять жизнь под некогда удачную политику. Он как бы и видит новое поколение, которое, по его словам, не пойдёт на объединение с Россией. Но другие его особенности и потребности во внутренней политике учитывать не захотел. Так, он искренне не понимает, почему молодые не хотят быть благодарны за уничтожение 32 банд. А они просто не могут. Могли те, кто видел разгул криминала и разруху у соседей. Но сейчас там нет банд и разрухи, а есть развитие. А дома остался застой плюс единственное, и единственно правильное, мнение. И вечная политика, которую точно выражает украинская поговорка: одной задницей потанцевать на двух свадьбах.
Батька даже пробовал заигрывать с националистами. Самой яркой страницей белорусской истории, минуя советский «каземат» с расцветом науки и культуры и холопство у разных панов, стало польско-литовское княжество.
В итоге вбивать в головы детей имена героев старины глубокой начали с начальной школы. Чего ж удивляться, что сегодня никто не слышит слов Лукашенко о невозможности равноправного сотрудничества с Западом. А идею равноправного сотрудничества на востоке по аналогии с тем же княжеством, где входящие в него государства были абсолютно независимы, а объединялись общими интересами, он сам скомпрометировал. В итоге новых сторонников Лукашенко не приобрёл, а старых растерял. И стоит ли удивляться, что сегодня рабочие спасённых им предприятий кричат ему «Уходи!».
Плясать одновременно на двух свадьбах он пытался и во внешней политике. Хотя изначально было ясно, что Западу он не нужен. Но Батьке требовалось попугать Россию и облегчить жизнь верным сторонникам. Или подручным. План удался. Сегодня они правят революционный бал.
С Россией Лукашенко в прямом смысле расплевался. Хотя и Россия в том виновата. Столько лет терпела плевки, а потом махнула рукой. Дескать, что с него взять? А почему было не обратиться к братскому народу напрямую? Могло бы выйти интересно.
В Батьке давно все разуверились, а он в своих метаниях дошёл до маразма. Сегодня его свергают русские диверсанты, завтра – польско-чешские кукловоды… В точности по пуштунской поговорке: развил такую скорость, бегая по кругу, что сам себя поцеловал в зад. Как результат – у Лукашенко нынче нет хороших вариантов. Один уже маячит перед глазами – одиночная камера в городе Гааге. Или в СИЗО КГБ в Минске. Но в камеру не хочется, потому остаётся лишь звонить каждый день в Москву. Которую сам же лишил возможности манёвра. Россия же сейчас сильно проигрывает, поддерживая Лукашенко. Ведь ясно, что либо его скинут, либо он останется на короткий срок. В любом случае белорусы почувствовали себя преданными. Поддерживая его, Россия и россияне, мы все, несмотря на выданные Минску большие займы и долгое вложение в экономику, рискуем из большого брата сразу превратится в тирана-отчима. Потому не наступило ли время отказаться от Лукашенко? Слишком он долго нас использовал. Поддержать кого угодно из альтернативных – вот что надо, а не выбивать себе пару военных баз у политического трупа. Дотанцевался.

Главное

Разгадана любовь китайцев к компартии
Ситуация с Лукашенко ценна тем, что выглядит как урок. Не бывает универсальных политических решений. Ты не можешь всех и всегда перехитрить.
А гибкость не значит беспринципность и враньё. Политика – это компромисс и договор, а не насилие. Любой запрет – маленькое самоубийство. Нельзя лишать людей личного пространства свободы. Сегодня для 99% людей символом свободы является интернет. Начнёшь его закрывать – сам же вытолкнешь людей в уличный офлайн.
Полномочиями надо делиться, когда их у тебя просят, а не когда уже начинают вырывать. Не менее важна политическая конкуренция. Нахождение в стерильной среде ведёт к тому, что самый безобидный вирус может стать смертельным. И не важно, кто и сколько набрал на выборах. Уже тот факт, что матёрый политик соревнуется с домохозяйкой и страну после этого трясёт – провал, катастрофа. Народ свой надо не только любить, но и уважать. Не оскорблять, не дубасить. Они всегда правы, потому что ты для них, а не они для тебя. И обижаться политик может только на себя. А когда он говорит: «Страну я им не отдам», он заканчивается. Потому что они и есть страна.

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