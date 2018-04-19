Урок, который пока не пошёл впрок • 48 • Аналитика







Автор этих строк не президент РФ и даже не её гражданин. Я — гражданин Советского Союза, имеющий принудительно выписанный оккупационными властями аусвайс «гражданина Украины», но никогда не дававший своего согласия на лишение меня моей Родины во всей её полноте.





Поэтому я не собираюсь давать советы нынешним российским властям. Но оставляю за собой право размышлять об интересах своей великой Родины, которая принадлежит мне по праву и бывшей не бывает.



Так вот, эта Родина, вернее, её некоторые, еще недооккупированные Западом остатки, пытается сопротивляться мировому гегемону и отстоять свое право на независимое от него существование и даже вообще на существование, как таковое. Местами это сопротивление уже принимает характер полномасштабной войны.



В частности, является общепризнанным, в том числе и на официальном уровне РФ, что против России ведется информационная война.



Но если это так, а это действительно так, потому что такими серьезными дефинициями, как «война», не принято пользоваться в официальных документах без весомых на то причин, то из этого факта следуют вполне определенные выводы.



Ибо информационная война есть не что иное, как целенаправленные действия, направленные на моральное разложение войск и населения государства-противника с целью его принуждения к прекращению сопротивления и капитуляции.



Соответственно, все силы и средства, применяемые Западом в этой войне, являются, по определению, инструментами военного противоборства. И как таковые подлежат полной нейтрализации, в том числе путем полного их уничтожения.



Этого не было сделано в свое время на Украине, практически все СМИ которой были заблаговременно скуплены спецслужбами Запада. Именно они довели дело морально-политического разложения населения этой страны до финальной точки в виде полной безучастности этой огромной массы людей в процессе государственного переворота и захвата власти западной агентурой.



Насколько этот урок учтен на других территориях моей Родины, все еще пытающихся оказывать сопротивление геополитическому агрессору? Удалось ли хотя бы здесь нейтрализовать инструментарий демотивации и морального разложения общества, применяемый противником под прикрытием, аналогичным украинскому случаю? Рассмотрим в этом плане ситуацию в РФ в контексте обсуждения в публичном пространстве самой горячей на данный момент темы — ситуации в Сирии.



Если сказать честно, то поводов для оптимизма у меня нет никаких. Информационное пространство, а точнее интернет, который и является его современным эквивалентом, буквально затоплен потоком самых мутных комментариев на данную тему, которые вкривь и вкось толкуют обстановку в мире после нападения США на Сирию 14 апреля и роль РФ в этих событиях. Вот вполне типичная краткая версия:



«После ракетной атаки в Сирии, где США ударили так, чтобы ни в кого не попасть, а Россия не нанесла ответный удар, активизировались бойцы информационного фронта, играющие на стороне Запада».



Обратите внимание: написано вроде бы с патриотических позиций, с явным неодобрением происков «бойцов информационного фронта, играющих на стороне Запада». Но даже сами авторы данного текста, вроде бы «играющие» на другой, правильной стороне, не моргнув глазом утверждают, что «Россия не нанесла ответный удар»!



От такого инфантильного легкомыслия буквально оторопь берет. Если даже уничтожение двух третей, если не трех четвертей атакующих ракет противника не считается ответным ударом, тогда у меня просто нет слов. Им что, красного флага над рейхстагом не хватает? А то, что Россия организовала в Сирии все таким образом, что американский агрессор капитально подставился и опозорился на весь мир своим совершенно бесполезным ракетным наскоком, это тоже не ответный удар России? А просто так случайно вышло? Это же до какой степени нужно быть наивными детишками, чтобы всерьез думать, будто Россия целиком и полностью самоустранилась от отражения этой атаки, а весь этот тотальный ракетобой учинили доблестные сирийские зенитчики. Телеграм-шоу: борьба с терроризмом или репутацией?



Ребята-писатели! Вы часом не заметили, что американский противник в ходе этой атаки полностью отказался от нанесения удара по силам и средствам ПВО САР? То есть от того, что является обязательным условием успеха любого военно-воздушного нападения. Вы что, всерьез думаете, что янки такие гуманные, что пожалели сирийских наводчиков и операторов РЛС? Да чихать они на них хотели! Но вот наносить удары по позициям номинально сирийской ПВО, где наверняка сидят серьезные люди с совсем не типичной для этих мест внешностью, они не посмели.



И это называется «Россия не ответила на удар»? Полный контроль над ситуацией, принуждение противника действовать в самых невыгодных для него условиях и, наконец, практический разгром его ракетной группировки с наглядным доказательством всему миру, что не так страшен американский черт, как его малюют, это что мелочи, не заслуживающие внимания?



А вот еще из той же малохольной ура-патриотической «оперы». Заголовок делового издания гласит: «Вся планета ждет ответный ход России». Да был он уже, был! Успокойтесь, наконец! А то ведь так недолго и Армагеддон накликать!



Питаю слабую надежду, что такие вещи пишут не какие-то матерые вражеские агенты, а просто сугубо штатские люди, которые понятия не имеют, что такое война и какова на самом деле цена принимаемых на войне решений. Почитаешь таких боевитых писарчуков, которые чуть ли не огорчены тем, что Путин не «вдарил по пиндосам» со «всей пролетарской ненавистью» и поневоле задашься вопросом: а у них дети и внуки есть? И они вообще понимают, что Путин только что в очередной раз спас их самих от геенны огненной? В которую неизбежно превратился бы весь мир, допусти он в этой ситуации хотя бы одно неверное движение. Армения на пороге «бархатного» суицида



Или вот еще одно откровение такого же демотивирующего пошиба:



«Чередой ударов последних месяцев (бой под Дейр-эз-Зором, смерть кота Скрипаля, санкции и теперь ракетный удар до расследования) западная коалиция приучает мир к мысли, что позиция России не является препятствием для их планов и своих союзников российская армия защитить не сможет. Это намек даже не Дамаску, а всем потенциальным друзьям Москвы».



Про смерть кота Скрипаля как обоснование тезиса о том, что «своих союзников российская армия защитить не сможет», даже повторять боязно. А вдруг через такие фразы зараза неадекватности передается? А по существу – то же самое. Опять красное знамя над рейхстагом требуется? Или американский авианосец, насмерть сраженный «Кинжалом»? Без этого никак? А ничего, что Россия, которая якобы вся такая бессильная, в ответ на тот же американский удар под Дейр-эз-Зором обеспечила все условия для успешной ликвидации огромного террористического анклава в Восточной Гуте? И благодаря этому самым решительным образом подвинула дело к полной победе законного правительства Сирии и к бесславному окончанию агрессии наймитов Запада против этой страны. Все это не в счет?



А когда те же американцы попытались отыграться с помощью ракетных ударов, та же Россия, которая, дескать, «никого защитить не может», устроила все так, что почти все американские ракеты пролетели над Сирией, как фанера над Парижем. Достаточно сказать, что это была первая в мировой истории бомбардировка, в ходе которой никто не погиб!



Примечательно, что то же издание разразилось целой серией публикаций, авторы которых наперебой твердят одно и то же: Америка рулит, у Трампа, как всегда, «блестящий план», а Россия — та самая «простодырла», у которой ровно ничего не выходит.



«Та самая демонстрация… странам Ближнего Востока и всему миру того, что военное присутствие России не гарантирует полную защищенность от американской агрессии. Вот в чем послание США всей планете от 14 апреля 2018 года: да, мы не способны провести полноценное вторжение в страну, где находятся военные силы России, но мы сможем проводить карательные авиаудары за то, что они пустили к себе русских. Это акт устрашения тем, кто собрался было выйти из-под влияния Pax Americana, долларовой системы». Сценарии новых ударов по Сирии. Что готовит коалиция после «работы над ошибками»?



Короче говоря, американцы, которые своим новым «ударом» обделались еще хуже, чем прошлогодним по Шайрату, оказывается, полные отличники и всех запугали! А Россия и Сирия, которые, едва ли не впервые в мировой истории, реально обломали им рога, – безнадежные двоечники, доказавшие свою слабость! Во как!



Думаю, что способные здраво оценивать ситуацию мировые лидеры и вообще адекватные аналитики сделали из недавних событий прямо противоположный вывод. В рамках которого не может быть и речи о какой-то «фатальной недееспособности» РФ и её «никудышных военных возможностях». Равно как и о добровольной игре в поддавки со стороны Вашингтона. Иначе с какого перепугу тот же французский Макрон сразу после этой сирийской истории стал просить, чтобы его считали ровней Путину? Оно ему надо, если Россия «ничего не может»?



Более того, подозреваю, что после 14 апреля мировая очередь из желающих в срочном порядке обзавестись российскими системами противовоздушной обороны увеличится в разы. Потому что это именно то, чего не хватает очень многим затерроризированным Америкой странам для того, чтобы перестать бояться их ракетно-бомбового шантажа и заявить во весь голос о своих правах.



Но если подобные комментарии можно еще хоть как-то объяснить биографическими проблемами авторов — сугубых штафирок, но с некоторой надеждой на добросовестность их заблуждений, то есть случаи совершенно иного сорта. От которых злым умыслом разит за версту. Одно из таких продвинутых по части антироссийских инсинуаций московских изданий в эти же дни принялось разоблачать американский (!!!) телеканал, который имел наглость усомниться в правдивости вашингтонских измышлений насчет «химической атаки Асада» в Сирии! Как России обустроить планету



Прежде всего обращает на себя внимание диковинность самой ситуации, в которой российское издание защищает американское правительство от критики американских же журналистов. А во-вторых, любопытна аргументация, которая использована для опускания этого неполиткорректного СМИ:



«Репортаж журналиста был проигнорирован нерусскоязычными средствами массовой информации, возможно, сразу по нескольким причинам. Для начала Пирс Шарп признался, что не говорит по-арабски и прибыл в Думу в сопровождении сирийских военных. По мнению некоторых комментаторов (в основном в Twitter), это серьезно снизило доверие к его репортажу. Во всяком случае, его слова о том, что все, с кем он общался (через военных переводчиков), «любят Асада», от этого не стали выглядеть убедительнее».



Я специально процитировал этот текст слов, чтобы вы оценили всю «прелесть» данного «разоблачения». Это же надо такое – американский журналист не говорит по-арабски! Да 99% процентов журналистов этой страны не знают ни одного слова ни на каком языке, кроме собственного. Что не мешает им обвинять Сирию и её власти во всех смертных грехах. Использование услуг переводчиков является нормальной практикой журналистской работы в загранкомандировке и только в таком безумном тексте может быть приравнено к криминалу.



И вот еще беда – американец прибыл в сирийскую Думу в сопровождении сирийских военных! А с кем он еще должен был явиться в район, контролируемый сирийской армией? В компании с боевиками-террористами, что ли? И это не говоря уже о том, что этот парень хоть побывал в той несчастной Сирии и посмотрел на нее своими глазами. Тогда как практически все остальные журналисты США пишут о «кровавых преступлениях Асада», вообще не выходя из собственных заокеанских редакций.



То есть перед нами откровенно некомпетентная галиматья. Тем не менее, этот откровенно предвзятый набор слов, единственным смыслом которого является апология официальной позиции Белого дома о виновности Сирии, а, стало быть, и России, совершенно свободно распространяется на территории участвующей в ожесточенной информационной войне РФ! Fitch не рискует, Fitch банкует!



И напрасно вы думаете, что это не имеет никаких последствий. Так, например, аудитория того же издания двумя третями голосов выражает уверенность, что призывы к мобилизации российского общества на фоне внешней угрозы — это не более чем банальная болтология властей и уход от действительно насущных проблем страны:



Дата проведения: с 12.04.2018 по 19.04.2018.

Призывы к мобилизации общества на фоне внешней угрозы — это…

Естественная реакция на обострение ситуации — 5510 (33,51%).

Попытка избежать разговора по существу — 7252 (44,1%).

Особый жанр в теле- и радиоэфире — 3682 (22,39%).

Всего голосов: 16444.



Информационная война — очень серьезная штука. Это гвозди, которые забивают вам в голову так, что вы этого даже не замечаете. А ваш мозг тем временем усыхает и превращается в примитивный гаджет для приема внешних сигналов управления. Информационная война, как и любая другая, требует адекватных (военных) мер противодействия вражеским проискам. То есть предельно жестких и лучше всего упреждающих.



Впрочем, господа россияне, делайте что хотите. Вы на этом фрагменте моей Родины формальные хозяева. А я по своему нынешнему статусу вообще никто, такой себе «негр преклонных годов». Который, впрочем, кое-что в этой жизни видел своими глазами. И, в частности, видел то, как другой такой же фрагмент моей Родины легко сожрали те же американцы именно таким способом, предварительно задурив слабые местные головы своей пропагандой. Точно того же американского разлива, коей сейчас потчуют вас. И которой с энтузиазмом подпевают, отчасти по недомыслию, а чаще всего в рамках специфической редакционной политики, местные сказители. Хотите наступить на те самые же грабли? Да пожалуйста! Это будет ваш выбор. Я же свою миссию выполнил: предупредил о неизбежных последствиях. Украинская катастрофа тоже начиналась с безответственной и безнаказанной пораженческой болтологии антигосударственных СМИ.Автор этих строк не президент РФ и даже не её гражданин. Я — гражданин Советского Союза, имеющий принудительно выписанный оккупационными властями аусвайс «гражданина Украины», но никогда не дававший своего согласия на лишение меня моей Родины во всей её полноте.Поэтому я не собираюсь давать советы нынешним российским властям. Но оставляю за собой право размышлять об интересах своей великой Родины, которая принадлежит мне по праву и бывшей не бывает.Так вот, эта Родина, вернее, её некоторые, еще недооккупированные Западом остатки, пытается сопротивляться мировому гегемону и отстоять свое право на независимое от него существование и даже вообще на существование, как таковое. Местами это сопротивление уже принимает характер полномасштабной войны.В частности, является общепризнанным, в том числе и на официальном уровне РФ, что против России ведется информационная война.Но если это так, а это действительно так, потому что такими серьезными дефинициями, как «война», не принято пользоваться в официальных документах без весомых на то причин, то из этого факта следуют вполне определенные выводы.Ибо информационная война есть не что иное, как целенаправленные действия, направленные на моральное разложение войск и населения государства-противника с целью его принуждения к прекращению сопротивления и капитуляции.Соответственно, все силы и средства, применяемые Западом в этой войне, являются, по определению, инструментами военного противоборства. И как таковые подлежат полной нейтрализации, в том числе путем полного их уничтожения.Этого не было сделано в свое время на Украине, практически все СМИ которой были заблаговременно скуплены спецслужбами Запада. Именно они довели дело морально-политического разложения населения этой страны до финальной точки в виде полной безучастности этой огромной массы людей в процессе государственного переворота и захвата власти западной агентурой.Насколько этот урок учтен на других территориях моей Родины, все еще пытающихся оказывать сопротивление геополитическому агрессору? Удалось ли хотя бы здесь нейтрализовать инструментарий демотивации и морального разложения общества, применяемый противником под прикрытием, аналогичным украинскому случаю? Рассмотрим в этом плане ситуацию в РФ в контексте обсуждения в публичном пространстве самой горячей на данный момент темы — ситуации в Сирии.Если сказать честно, то поводов для оптимизма у меня нет никаких. Информационное пространство, а точнее интернет, который и является его современным эквивалентом, буквально затоплен потоком самых мутных комментариев на данную тему, которые вкривь и вкось толкуют обстановку в мире после нападения США на Сирию 14 апреля и роль РФ в этих событиях. Вот вполне типичная краткая версия:Обратите внимание: написано вроде бы с патриотических позиций, с явным неодобрением происков «бойцов информационного фронта, играющих на стороне Запада». Но даже сами авторы данного текста, вроде бы «играющие» на другой, правильной стороне, не моргнув глазом утверждают, что «Россия не нанесла ответный удар»!От такого инфантильного легкомыслия буквально оторопь берет. Если даже уничтожение двух третей, если не трех четвертей атакующих ракет противника не считается ответным ударом, тогда у меня просто нет слов. Им что, красного флага над рейхстагом не хватает? А то, что Россия организовала в Сирии все таким образом, что американский агрессор капитально подставился и опозорился на весь мир своим совершенно бесполезным ракетным наскоком, это тоже не ответный удар России? А просто так случайно вышло? Это же до какой степени нужно быть наивными детишками, чтобы всерьез думать, будто Россия целиком и полностью самоустранилась от отражения этой атаки, а весь этот тотальный ракетобой учинили доблестные сирийские зенитчики.Ребята-писатели! Вы часом не заметили, что американский противник в ходе этой атаки полностью отказался от нанесения удара по силам и средствам ПВО САР? То есть от того, что является обязательным условием успеха любого военно-воздушного нападения. Вы что, всерьез думаете, что янки такие гуманные, что пожалели сирийских наводчиков и операторов РЛС? Да чихать они на них хотели! Но вот наносить удары по позициям номинально сирийской ПВО, где наверняка сидят серьезные люди с совсем не типичной для этих мест внешностью, они не посмели.И это называется «Россия не ответила на удар»? Полный контроль над ситуацией, принуждение противника действовать в самых невыгодных для него условиях и, наконец, практический разгром его ракетной группировки с наглядным доказательством всему миру, что не так страшен американский черт, как его малюют, это что мелочи, не заслуживающие внимания?А вот еще из той же малохольной ура-патриотической «оперы». Заголовок делового издания гласит: «Вся планета ждет ответный ход России». Да был он уже, был! Успокойтесь, наконец! А то ведь так недолго и Армагеддон накликать!Питаю слабую надежду, что такие вещи пишут не какие-то матерые вражеские агенты, а просто сугубо штатские люди, которые понятия не имеют, что такое война и какова на самом деле цена принимаемых на войне решений. Почитаешь таких боевитых писарчуков, которые чуть ли не огорчены тем, что Путин не «вдарил по пиндосам» со «всей пролетарской ненавистью» и поневоле задашься вопросом: а у них дети и внуки есть? И они вообще понимают, что Путин только что в очередной раз спас их самих от геенны огненной? В которую неизбежно превратился бы весь мир, допусти он в этой ситуации хотя бы одно неверное движение.Или вот еще одно откровение такого же демотивирующего пошиба:Про смерть кота Скрипаля как обоснование тезиса о том, что «своих союзников российская армия защитить не сможет», даже повторять боязно. А вдруг через такие фразы зараза неадекватности передается? А по существу – то же самое. Опять красное знамя над рейхстагом требуется? Или американский авианосец, насмерть сраженный «Кинжалом»? Без этого никак? А ничего, что Россия, которая якобы вся такая бессильная, в ответ на тот же американский удар под Дейр-эз-Зором обеспечила все условия для успешной ликвидации огромного террористического анклава в Восточной Гуте? И благодаря этому самым решительным образом подвинула дело к полной победе законного правительства Сирии и к бесславному окончанию агрессии наймитов Запада против этой страны. Все это не в счет?А когда те же американцы попытались отыграться с помощью ракетных ударов, та же Россия, которая, дескать, «никого защитить не может», устроила все так, что почти все американские ракеты пролетели над Сирией, как фанера над Парижем. Достаточно сказать, что это была первая в мировой истории бомбардировка, в ходе которой никто не погиб!Примечательно, что то же издание разразилось целой серией публикаций, авторы которых наперебой твердят одно и то же: Америка рулит, у Трампа, как всегда, «блестящий план», а Россия — та самая «простодырла», у которой ровно ничего не выходит.Короче говоря, американцы, которые своим новым «ударом» обделались еще хуже, чем прошлогодним по Шайрату, оказывается, полные отличники и всех запугали! А Россия и Сирия, которые, едва ли не впервые в мировой истории, реально обломали им рога, – безнадежные двоечники, доказавшие свою слабость! Во как!Думаю, что способные здраво оценивать ситуацию мировые лидеры и вообще адекватные аналитики сделали из недавних событий прямо противоположный вывод. В рамках которого не может быть и речи о какой-то «фатальной недееспособности» РФ и её «никудышных военных возможностях». Равно как и о добровольной игре в поддавки со стороны Вашингтона. Иначе с какого перепугу тот же французский Макрон сразу после этой сирийской истории стал просить, чтобы его считали ровней Путину? Оно ему надо, если Россия «ничего не может»?Более того, подозреваю, что после 14 апреля мировая очередь из желающих в срочном порядке обзавестись российскими системами противовоздушной обороны увеличится в разы. Потому что это именно то, чего не хватает очень многим затерроризированным Америкой странам для того, чтобы перестать бояться их ракетно-бомбового шантажа и заявить во весь голос о своих правах.Но если подобные комментарии можно еще хоть как-то объяснить биографическими проблемами авторов — сугубых штафирок, но с некоторой надеждой на добросовестность их заблуждений, то есть случаи совершенно иного сорта. От которых злым умыслом разит за версту. Одно из таких продвинутых по части антироссийских инсинуаций московских изданий в эти же дни принялось разоблачать американский (!!!) телеканал, который имел наглость усомниться в правдивости вашингтонских измышлений насчет «химической атаки Асада» в Сирии!Прежде всего обращает на себя внимание диковинность самой ситуации, в которой российское издание защищает американское правительство от критики американских же журналистов. А во-вторых, любопытна аргументация, которая использована для опускания этого неполиткорректного СМИ:Я специально процитировал этот текст слов, чтобы вы оценили всю «прелесть» данного «разоблачения». Это же надо такое – американский журналист не говорит по-арабски! Да 99% процентов журналистов этой страны не знают ни одного слова ни на каком языке, кроме собственного. Что не мешает им обвинять Сирию и её власти во всех смертных грехах. Использование услуг переводчиков является нормальной практикой журналистской работы в загранкомандировке и только в таком безумном тексте может быть приравнено к криминалу.И вот еще беда – американец прибыл в сирийскую Думу в сопровождении сирийских военных! А с кем он еще должен был явиться в район, контролируемый сирийской армией? В компании с боевиками-террористами, что ли? И это не говоря уже о том, что этот парень хоть побывал в той несчастной Сирии и посмотрел на нее своими глазами. Тогда как практически все остальные журналисты США пишут о «кровавых преступлениях Асада», вообще не выходя из собственных заокеанских редакций.То есть перед нами откровенно некомпетентная галиматья. Тем не менее, этот откровенно предвзятый набор слов, единственным смыслом которого является апология официальной позиции Белого дома о виновности Сирии, а, стало быть, и России, совершенно свободно распространяется на территории участвующей в ожесточенной информационной войне РФ!И напрасно вы думаете, что это не имеет никаких последствий. Так, например, аудитория того же издания двумя третями голосов выражает уверенность, что призывы к мобилизации российского общества на фоне внешней угрозы — это не более чем банальная болтология властей и уход от действительно насущных проблем страны:Дата проведения: с 12.04.2018 по 19.04.2018.Призывы к мобилизации общества на фоне внешней угрозы — это…Естественная реакция на обострение ситуации — 5510 (33,51%).Попытка избежать разговора по существу — 7252 (44,1%).Особый жанр в теле- и радиоэфире — 3682 (22,39%).Всего голосов: 16444.Информационная война — очень серьезная штука. Это гвозди, которые забивают вам в голову так, что вы этого даже не замечаете. А ваш мозг тем временем усыхает и превращается в примитивный гаджет для приема внешних сигналов управления. Информационная война, как и любая другая, требует адекватных (военных) мер противодействия вражеским проискам. То есть предельно жестких и лучше всего упреждающих.Впрочем, господа россияне, делайте что хотите. Вы на этом фрагменте моей Родины формальные хозяева. А я по своему нынешнему статусу вообще никто, такой себе «негр преклонных годов». Который, впрочем, кое-что в этой жизни видел своими глазами. И, в частности, видел то, как другой такой же фрагмент моей Родины легко сожрали те же американцы именно таким способом, предварительно задурив слабые местные головы своей пропагандой. Точно того же американского разлива, коей сейчас потчуют вас. И которой с энтузиазмом подпевают, отчасти по недомыслию, а чаще всего в рамках специфической редакционной политики, местные сказители. Хотите наступить на те самые же грабли? Да пожалуйста! Это будет ваш выбор. Я же свою миссию выполнил: предупредил о неизбежных последствиях. Автор: Юрий Селиванов Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 48 Источник Похожие новости «Партизанский фронт»: Американцы уйдут из Сирии, если их там будут убивать Сценарии новых ударов по Сирии. Что готовит коалиция после «работы над ошибками»? Урок, который пока не пошёл впрок

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