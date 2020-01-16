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Урок Хафтару: Турция отправляет войска в Ливию

16 января 2020, 17:54  •  12 • Война
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об отправке войск в Ливию. Они будут помогать главе правительства национального согласия (ПНС) Файезу Сараджу. По словам Эрдогана, военные будут поддерживать стабильность «легитимного ливийского правительства».
До этого турецкий лидер обещал преподать урок командующему ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршалу Халифе Хафтару, который отказался прекращать огонь после переговоров в России.
Президент Турции назвал Хафтара мятежником, сбежавшим из Москвы. «Если удары по позициям союзников признанных властей Ливии возобновятся, Турция будет готова преподать должный урок Хафтару», — предупредил Эрдоган.
Похожее заявление сделал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Он отметил, что, не подписав соглашения о перемирии в Ливии, Хафтар продемонстрировал, кто хочет войны, а кто — мира.
Сам Хафтар объяснил свое решение тем, что предложенный ему вариант документа игнорировал ряд требований ЛНА, приводит его слова телеканал Al Arabiya.
По данным Sky News Arabia, на непрямых встречах с Сараджем в Москве Хафтар настаивал на вводе сил ЛНА в ливийскую столицу и формировании правительства национального единства, которое бы получило вотум доверия заседающего в Тобруке парламента.
Маршал также призывал к международному мониторингу соблюдения режима прекращения огня в Ливии, но без какого-либо участия Турции. Кроме того, он требовал безоговорочного вывода «привезенных из Сирии и Турции» наемников.
Встреча в Москве прошла через несколько недель после того, как стало известно, что ПНС попросило Турцию предоставить системы противовоздушной обороны.
Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя ПНС, помимо воздушной и наземной ливийцы также просили о морской военной поддержке.
Эту информацию подтвердил РИА «Новости» глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов.
Незадолго до этого Анкара утвердила заключенный с ПНС меморандум о военном сотрудничестве, подписанный турецким президентом. Соответствующий указ опубликовали в официальном издании Resmi Gazete.
Эрдоган ратифицировал заключенный с правительством в Триполи меморандум о военном сотрудничестве 21 декабря. До этого глава государства говорил о возможности отправки турецких военных Ливию в том случае, если ПНС обратится к Турции с такой просьбой.
Эрдоган и Сарадж в конце ноября прошлого года подписали меморандумы о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании по морским зонам. Последний турецкий парламент ратифицировал 5 декабря.
Греция, Египет и заседающая на востоке Ливии палата представителей (парламент) объявили, что эти документы незаконны и недействительны.
В частности, Ареф Али Найед, посланник главы временного правительства на востоке Ливии Абдаллы ат-Тани, обратил внимание, что
турецкие войска находятся в Ливии уже на протяжении многих месяцев, а подписанные соглашения, по его мнению, необходимы только для того, чтобы их присутствие стало законным.
«Войска [Турции] присутствуют уже многие месяцы, а также там есть турецкие дроны. Турецкие эксперты, турецкий спецназ, специалисты по коммуникациям, турецкие снайперы были на земле многие месяцы, даже до этих соглашений. Эти соглашения сейчас нужны просто для того, чтобы узаконить присутствие турецких сил или даже получить еще больше сил», — сказал Найед РИА «Новости».
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отмечал, что ливийский кризис необходимо разрешать мирными методами при участии ООН, а отправка туда турецких военных может лишь усугубить ситуацию.
«Россия всегда выступала за внутриливийское урегулирование политико-дипломатическим путем. Необходимо продолжать искать мирные способы разрешения внутриливийского кризиса при посредничестве ООН и поддержке усилий всего международного сообщества», — сказал Слуцкий ТАСС.
Экс-начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России генерал-полковник Леонид Ивашов предположил, что
ввод в Ливию турецких войск вынудит вмешаться НАТО, а противостоять ему будут арабские страны.
В результате внутренний конфликт разрастется до масштабов регионального, пояснил он РИА «Новости».

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