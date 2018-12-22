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″Урок для простодушных″ - Соловьев о выводе армии США из Сирии

22 декабря 2018, 13:24  •  103 • Политика
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал решение Белого дома о выводе армии США из Сирии. Он напомнил об участи курдов, которые были союзниками Америки и указал, что решение Вашингтона - это ″очередной урок для простодушных″.
Ранее Белый дом заявил о решении вывести армию США из Сирии. Это же подтвердил позже, в том числе в своем Twitter, и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. В России решение Вашингтона поддержали, указав на то, что американских военных в САР никто не приглашал. В Европе же напомнили Трампу о союзниках, которые США предают: в первую очередь об Израиле и курдах.
На брошенных курдов обратил внимание и телеведущий Владимир Соловьев.
″Трамп решил вывести войска из Сирии. И что будет теперь с теми курдами, которые ему поверили? - уточнил он в своем Twitter. - Вот и вся цена договорённостей с США. Очередной урок для простодушных″.
Трамп решил вывести войска из Сирии. И что будет теперь с теми курдами, которые ему поверили? Вот и вся цена договорённостей с США. Очередной урок для простодушных.
— Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 22 декабря 2018 г.

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