″Урок для простодушных″ - Соловьев о выводе армии США из Сирии

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал решение Белого дома о выводе армии США из Сирии. Он напомнил об участи курдов, которые были союзниками Америки и указал, что решение Вашингтона - это ″очередной урок для простодушных″.

Ранее Белый дом заявил о решении вывести армию США из Сирии. Это же подтвердил позже, в том числе в своем Twitter, и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. В России решение Вашингтона поддержали, указав на то, что американских военных в САР никто не приглашал. В Европе же напомнили Трампу о союзниках, которые США предают: в первую очередь об Израиле и курдах.

На брошенных курдов обратил внимание и телеведущий Владимир Соловьев.

″Трамп решил вывести войска из Сирии. И что будет теперь с теми курдами, которые ему поверили? - уточнил он в своем Twitter. - Вот и вся цена договорённостей с США. Очередной урок для простодушных″.