Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Каннский фестиваль начался с оскорблений Путина
Американцы сбежали. На защиту встанут русские: Лавров сделал заявление по Афгани...
Российская делегация хлопнула дверью в ПА ОБСЕ
После унижения в НАТО Зеленский устроил "истерику": На Украине обвинил...
Главная / В мире

Урли, пуровер, террин и ещё пять кухонных девайсов, которые не встретишь в России

09 июля 2021, 06:15  •  89 • В мире
Измельчителем в кухонной раковине и круглым ножом для пиццы уже вряд ли кого-то можно удивить. И всё же есть немало кухонных девайсов, которые в России не встретишь, а иностранцы не представляют жизни без них. Например, урли, пуровер или террин.
Многие любят натуральный свежесваренный кофе. И если в России используется турка, то в Бразилии – пуровер. В этом устройстве есть специальная лейка, в которую заливают кипячёную воду. Внутри одноразовый фильтр. Пуровер позволяет приготовить кофе сразу на весь день. Кафе и рестораны используют это устройство, чтобы быстро подать горячий напиток посетителям.
В Германии очень популярны термомиксы, хотя придуманы эти устройства во Франции. Термомикс представляет собой многофункциональный прибор, способный взвешивать, измельчать, резать, жарить, парить, разогревать, месить тесто. Некоторые модели имеют даже режимы су-вид (медленная варка в вакууме при низкой температуре) и брожение (для сыров и йогуртов).
Турция может похвастаться двухъярусными чайниками. В нижней части находится вода, в верхней – вода и чайные листья. Так заваривающий чай может регулировать крепость напитка.
В Швейцарии распространён девайс, называемый татарской шапкой. С его помощью делают фондю. Стальной жаропрочный каркас изготовлен в виде конуса с шипами. "Поля" шапки служат для собирания жира и бульона. Этот вид кухонной утвари нередко используется в Саксонии и Австрии.
Террин - это и не запеканка, и не паштет, а что-то среднее. Во Франции это блюдо из овощей, мяса или рыбы настолько популярно, что для него существует специальная посуда с названием террин. Обычно это стальная или керамическая прямоугольная ёмкость с крышкой.
Португальцы очень гордятся своей катапланой. Особенно распространён этот предмет на юге страны. Катаплана - посуда для приготовления одноимённого блюда из морепродуктов. Выглядит как две глубоких чаши, соединённых между собой. После закрывания части катапланы фиксируются зажимом.
В штате Керала на юге Индии урли является традиционной посудой. Его могут изготавливать из глины, меди и даже бронзы. У хозяйки обычно несколько урли на кухне. Маленькие - для красоты, большие - для приготовления блюда на всю большую семью.
Эфиопские хозяйки не могут представить свою жизнь без джебены. Этот сосуд делается из керамики и используется для приготовления кофе. По форме джебена напоминает кувшин, но снабжена узким горлышком. Кофе из неё наливают тонкой струйкой и одним движением. Так гуща от молотых бобов остаётся внутри сосуда и не попадает в чашки.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






89
Источник
Похожие новости
08 июля 2021, 19:15
Светофоры плавятся, обшивка стекает с машин: Кувейт раскалился до +73 градусов
08 июля 2021, 19:15
Убить президента. За всё заплатит олигарх?
09 июля 2021, 02:35
Миллионы доз идут в страну: Украинцев насторожила смерть иностранной учёной
09 июля 2021, 04:25
До Москвы за 20 минут: Американцы узнали силу взрыва своей новой гиперзвуковой ракеты
09 июля 2021, 00:40
«Борьба за деньги и влияние»: почему Франция призвала ЕС не признавать российскую и китайскую вакцины против COVID-19
09 июля 2021, 01:35
«Уже совсем странно»: почему британский суд разрешил Минюсту США оспорить отказ в экстрадиции Джулиана Ассанжа
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 июля 2021, 06:55
Ложь родом из США в шести фото: "Запад, который мы заслужили"
03 июля 2021, 05:25
"Противостоять хаосу": Депутат Рады спрогнозировал объединение русских, белорусов и украинцев
07 июля 2021, 02:56
"Сможем отвоевать": Представитель Киева раскрыл самоуверенный план ВСУ по Донбассу
08 июля 2021, 00:00
Аргентина раскрыла число побочек после "Спутника V"
04 июля 2021, 00:40
Путин достучался до силовиков США: "Сигнал считан"
03 июля 2021, 04:30
Неожиданно: Зеленского призывают отказаться от названия страны Украиной
05 июля 2021, 13:20
"Перешли все границы!" Кравчук заявил о беде Украины. И русские не виноваты
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.