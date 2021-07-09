Урли, пуровер, террин и ещё пять кухонных девайсов, которые не встретишь в России

Измельчителем в кухонной раковине и круглым ножом для пиццы уже вряд ли кого-то можно удивить. И всё же есть немало кухонных девайсов, которые в России не встретишь, а иностранцы не представляют жизни без них. Например, урли, пуровер или террин.

Многие любят натуральный свежесваренный кофе. И если в России используется турка, то в Бразилии – пуровер. В этом устройстве есть специальная лейка, в которую заливают кипячёную воду. Внутри одноразовый фильтр. Пуровер позволяет приготовить кофе сразу на весь день. Кафе и рестораны используют это устройство, чтобы быстро подать горячий напиток посетителям.

В Германии очень популярны термомиксы, хотя придуманы эти устройства во Франции. Термомикс представляет собой многофункциональный прибор, способный взвешивать, измельчать, резать, жарить, парить, разогревать, месить тесто. Некоторые модели имеют даже режимы су-вид (медленная варка в вакууме при низкой температуре) и брожение (для сыров и йогуртов).

Турция может похвастаться двухъярусными чайниками. В нижней части находится вода, в верхней – вода и чайные листья. Так заваривающий чай может регулировать крепость напитка.

В Швейцарии распространён девайс, называемый татарской шапкой. С его помощью делают фондю. Стальной жаропрочный каркас изготовлен в виде конуса с шипами. "Поля" шапки служат для собирания жира и бульона. Этот вид кухонной утвари нередко используется в Саксонии и Австрии.

Террин - это и не запеканка, и не паштет, а что-то среднее. Во Франции это блюдо из овощей, мяса или рыбы настолько популярно, что для него существует специальная посуда с названием террин. Обычно это стальная или керамическая прямоугольная ёмкость с крышкой.

Португальцы очень гордятся своей катапланой. Особенно распространён этот предмет на юге страны. Катаплана - посуда для приготовления одноимённого блюда из морепродуктов. Выглядит как две глубоких чаши, соединённых между собой. После закрывания части катапланы фиксируются зажимом.

В штате Керала на юге Индии урли является традиционной посудой. Его могут изготавливать из глины, меди и даже бронзы. У хозяйки обычно несколько урли на кухне. Маленькие - для красоты, большие - для приготовления блюда на всю большую семью.

Эфиопские хозяйки не могут представить свою жизнь без джебены. Этот сосуд делается из керамики и используется для приготовления кофе. По форме джебена напоминает кувшин, но снабжена узким горлышком. Кофе из неё наливают тонкой струйкой и одним движением. Так гуща от молотых бобов остаётся внутри сосуда и не попадает в чашки.