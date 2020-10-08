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Ургант раскрыл секрет выздоровления Трампа: "Чудо! Или принимал российское лекарство!"
08 октября 2020, 10:20 • 88 • Политика
Иван Ургант оценил "чудесное" выздоровление президента США от COVID-19. "Это! Чудо! Либо Дональд Трамп принимал российский препарат "Арепливир", - пошутил телеведущий.
Президент США Дональд Трамп вылечился от коронавирусной инфекции COVID-19 менее чем за неделю. Российский телеведущий Иван Ургант прокомментировал "чудесное" выздоровление американского лидера.
Ургант добавил, что последний вариант маловероятен. Потому что откуда у "старика" деньги на столь дорогостоящее лекарство.
Речь идёт о препарате от коронавируса "Арепливир", который начал поступать в российские аптеки. Рекомендованная цена на лекарство составляет порядка 12 тысяч рублей. "Арепливир" позволяет осуществлять лечение от COVID-19 на дому.
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