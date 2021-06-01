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Ургант дал инструкции дельфинам, замеченным на морской прогулке Путина
01 июня 2021, 17:05 • 93 • Политика
Ургант пошутил про морскую прогулку президентов России и Белоруссии в Чёрном море. Ведущий проинструктировал двух "дельфинов", как себя вести рядом с Лукашенко и Путиным.
Известный телеведущий и юморист Иван Ургант объяснил "дельфинам", как надо плавать рядом с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Шуточный ролик показан в эфире программы "Вечерний Ургант", а затем был опубликован на YouTube.
В ходе инструктажа для "дельфинов", Ургант пояснил, что найти яхту, на которой президент Белоруссии отправился вместе с главой России Владимиром Путиным поплавать в Чёрном море, очень легко найти. По словам ведущего, это единственная яхта, под которой находится ядерный подводный крейсер.
Также Ургант дал указание одному из дельфинов подплыть к яхте и сделать тройное сальто в воздухе. Другому дельфину была дана инструкция "сделать фонтан". Также "дельфинам" было велено сделать несколько кругов вокруг яхты.
- пошутил Ургант, намекая на европейский запрет на полёты над Белоруссией.
Напомним, что во время визита Лукашенко в Сочи, Путин предложил ему поплавать в Чёрном море, пока стоит хорошая погода. Глава Белоруссии принял приглашение. В ходе прогулки на яхте главы государств встретили дельфинов.
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