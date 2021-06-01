Ургант дал инструкции дельфинам, замеченным на морской прогулке Путина

Ургант пошутил про морскую прогулку президентов России и Белоруссии в Чёрном море. Ведущий проинструктировал двух "дельфинов", как себя вести рядом с Лукашенко и Путиным.

Известный телеведущий и юморист Иван Ургант объяснил "дельфинам", как надо плавать рядом с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Шуточный ролик показан в эфире программы "Вечерний Ургант", а затем был опубликован на YouTube.

В ходе инструктажа для "дельфинов", Ургант пояснил, что найти яхту, на которой президент Белоруссии отправился вместе с главой России Владимиром Путиным поплавать в Чёрном море, очень легко найти. По словам ведущего, это единственная яхта, под которой находится ядерный подводный крейсер.

Также Ургант дал указание одному из дельфинов подплыть к яхте и сделать тройное сальто в воздухе. Другому дельфину была дана инструкция "сделать фонтан". Также "дельфинам" было велено сделать несколько кругов вокруг яхты.

Если вдруг встретите усатого моржа, не пугайтесь, это президент Белоруссии. Спокойно его оплываете, сейчас его все оплывают,

- пошутил Ургант, намекая на европейский запрет на полёты над Белоруссией.

Напомним, что во время визита Лукашенко в Сочи, Путин предложил ему поплавать в Чёрном море, пока стоит хорошая погода. Глава Белоруссии принял приглашение. В ходе прогулки на яхте главы государств встретили дельфинов.