Урегулированием конфликта в Приднестровье желает заняться и Румыния

В Тирасполе состоялось очередное заседание ОКК (Объединённой контрольной комиссии – руководящего органа миротворческих сил), на котором было принято решение о проведении целой серии рабочих консультаций на площадке Миссии ОБСЕ в Кишинёве под руководством российской стороны.

«Надеюсь, мы найдём точки соприкосновения по всем вопросам, которые интересуют стороны. В нашей практике такие примеры были, и консультации помогали сближать позиции сторон и находить общее решение. Это необходимо, потому что все решения на ОКК принимаются путём консенсуса», – рассказал журналистам издания «Новости Приднестровья» руководитель приднестровской делегации Олег Беляков.

По его словам, приднестровская сторона обеспокоена требованиями молдавских коллег по поводу вывода пограничников ПМР из Зоны безопасности, где они несут службу начиная с 1993 года, что не вызывало ранее никаких возражений со стороны Кишинёва. Теперь же практически на каждом заседании ОКК представители молдавской делегации пишут протестные заявления, обвиняя Приднестровье в «усилении милитаризации зоны безопасности». В Тирасполе пошли навстречу и летом 2019 года уменьшили численность приднестровских пограничников в Зоне безопасности на 20%, теперь же молдавская сторона требует их полного выведения.

«Авторы обращений пытаются придать работе Объединённой контрольной комиссии откровенно политизированный оттенок и навязать этому руководящему органу миротворческой операции решение несвойственных ему задач», – уверен Беляков.

Он рассчитывает, что во время рабочих консультаций сторонам удастся прийти к единому мнению.

Тем временем про конфликт в Приднестровье вспомнили в Румынии и заявили, что Бухарест желает присоединиться к процессу урегулирования конфликта и принимать участие в переговорах.

Напомним, что в настоящее время переговорный процесс проходит в формате Постоянного совещания «5+2», в котором ОБСЕ, Россия и Украина – посредники, а США и Евросоюз – наблюдатели.

Депутат румынского парламента и Европарламента Корина Крецу уверена, что представители Румынии должны быть включены в переговорный процесс наравне со всеми, аргументируя это желание… действиями Сталина.

«Я сожалею, что Румыния была исключена. В какой-то момент Румыния была частью переговорной группы по урегулированию приднестровского конфликта. Именно это – историческая трагедия. К сожалению, у Сталина возникла идея объединить часть Молдавии, которая всегда принадлежала Румынии, с частью, которая никогда не принадлежала Румынии. С этой точки зрения, я думаю, мы должны продолжить переговоры по урегулированию приднестровского конфликта», – заявила евродепутат в эфире программы Punctul pe Azi на телеканале TVR Moldova, с места в карьер заговорив о территориальных претензиях Румынии.

А официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова на пресс-конференции в пятницу прокомментировала успехи и неудачи переговоров в формате «5+2» в течение уходящего года.

«Уходящий год был непростым для переговорного процесса в формате «5+2» и потенциал 2019 года был попусту растрачен. Наверное, это объясняется электоральными и постэлекторальными процессами в Молдове. Снизилась динамика встреч рабочих групп Тирасполя и Кишинёва, а по некоторым направлениям даже наблюдался регресс», – отметила Захарова.

И, как результат этого – единственная встреча в этом году в формате «5+2» до сих пор не завершена, так как не подписан итоговый документ.

«Что касается России и её посреднических усилий, то мы, как сторона гаранта урегулирования, проводим очень активные контакты со сторонами, чтобы за оставшиеся две недели словацкого председательства в ОБСЕ и Кишинёв, и Тирасполь всё же смогли преодолеть разногласия по конкретным вопросам, и смогли подписать Братиславский протокол. Мы считаем, что такой документ надо подписать, и он важен, как с точки зрения и анализа ситуации, так и для того, чтобы определить пути для движения вперёд», – уверена Захарова. При этом она напомнила молдавской стороне, что таких встреч в формате «5+2» должно быть 5 – 6 за год, а не единственная.