«Урегулирование взаимных претензий»: Россия и Украина активизируют работу над контрактом по транзиту газа

Россия и Украина договорились более интенсивно работать над решением газовых вопросов, в том числе по заключению нового контракта по транзиту топлива в Европу. К такому решению стороны пришли на переговорах в Вене. Действующий договор истекает 31 декабря. По мнению экспертов, столь сжатые сроки вынуждают Киев вести более конструктивный диалог.

Россия и Украина договорились интенсифицировать работу по газовым вопросам. Об этом говорится в сообщении Минэнерго РФ по итогам переговорах в Вене.

«Стороны обсудили российско-украинское сотрудничество в газовой сфере — урегулирование взаимных претензий по исполнению контрактов, условия транзита российского газа в Европу с 2020 года, перспективы прямой покупки российского газа для потребителей Украины. Состоялся обмен предложениями по решению стоящих перед сторонами вопросов, достигнуты договоренности по интенсификации совместной работы в двустороннем формате в ближайшие дни», — говорится на сайте министерства.

Встреча прошла 28 ноября в Вене. В переговорах российскую сторону представлял министр энергетики Александр Новак и глава «Газпрома» Алексей Миллер, украинскую — глава Минэнерго Алексей Оржель, а также руководство «Нафтогаза» и нового предприятия «Оператор газотранспортной системы Украины».

В украинском Минэнерго, в свою очередь, сообщили, что стороны по итогам переговоров договорились активизировать работу над новым договором по транзиту российского газа в Европу.

«Подписание долгосрочного договора на транспортировку газа в соответствии с европейским законодательством и на экономически обоснованных условиях — это вопрос энергетической безопасности не только Украины, но и Европы. Мы, как надёжный партнёр, должны обеспечить стабильность и бесперебойность транспортировки природного газа на европейские рынки», — говорится в сообщении ведомства.

Переговоры прошли в двустороннем формате, хотя обычно в них участвует также Евросоюз. Как правило, ЕС на подобных встречах представляет вице-председатель Еврокомиссии, состав которой в ноябре этого года обновился.

Отсутствие представителя «единой Европы» на переговорах может говорить о том, что в текущей ситуации Европа не может повлиять на позицию Украины, считает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

«Пока европейская позиция, скорее, принуждающая. Европа выступает не в качестве генератора идей, а в качестве рычага давления, в том числе, на украинскую позицию. Но украинская сторона непоследовательна даже внутри своей переговорной позиции, а на это Европа пока что повлиять не может», — сказал он RT.

Сложности переговоров

Текущий контракт по транзиту российского газа в Европу через украинскую газо-транспортную систему (ГТС) истекает 31 декабря. Стороны неоднократно заявляли о намерении его продлить, однако в связи с этим между ними возник ряд разногласий.

В частности, речь идёт о ряде взаимных исков. «Нафтогаз» требует от «Газпрома» порядка $3 млрд в качестве «компенсации». Стокгольмский арбитраж встал на сторону украинской компании, однако «Газпром» это решение оспаривает.

Ранее директор «Нафтогаза» Андрей Коболев заявлял и вовсе о $22 млрд — в эту сумму, помимо $3 млрд, входит иск на $12 млрд и штраф от украинского Антимонопольного комитета в $7 млрд.

Другие трудности с заключением договора связаны с законодательством. Украина намерена принять европейские правила и нормы в вопросе энергетики, а они подразумевают реформу действующей в стране системы. При этом Киев требует, чтобы новый договор был заключён уже по европейским правилам.

С этой целью, в частности, был создан новый оператор украинских ГТС — европейское законодательство запрещает одной компании владеть газопроводом и заниматься добычей, хранением и продажей газа.

У Москвы есть сомнения по поводу того, успеет ли Киев принять европейские нормы до завершения текущего контракта. Россия, по словам президента Владимира Путина, в таком случае готова на один год продлить действующий договор, чтобы Украина успела принять необходимое законодательство.

В то же время российская сторона неоднократно выражала готовность продолжать транзит через украинские ГТС, в том числе и в соответствии с европейским законодательством. Однако в Москве отмечали, что для этого необходимо соблюдение ряда условий.

В частности, «Газпром» требует взаимного отказа от судебных исков и требований. Помимо этого, условия нового договора должны быть коммерчески выгодны обеим сторонам. Также в российской компании призывают украинскую сторону дать окончательный ответ по вопросу прямых поставок газа — в случае их начала, потребители на Украине будут платить за этот энергоресурс на 25% меньше.

Соответствующие предложения «Газпром» ранее направил украинской стороне. Однако в Киеве взаимный отказ от исков назвали «неприемлемым».

На Украине настаивают на том, чтобы договор был заключён на долгосрочной основе. С таким заявлением 27 ноября выступил украинский премьер-министр Алексей Гончарук.

«Первое (условие. — RT) — это европейские правила. Второе — это вопрос долгосрочного транзита, потому что это вопрос безопасности. Всё остальное — это вопрос переговоров между коммерческими субъектами, компаниями», — сказал он.

В то же время в «Нафтогазе» выражали готовность заключить и краткосрочный контракт на один год, но опять же при соблюдении европейского законодательства.

Скорое завершение действующего контракта вынуждает Украину занимать более конструктивную позицию, отметил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.