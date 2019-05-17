Уральский сепаратизм поднял голову в Екатеринбурге: Лурье об опасности сторонников Навального и "Уральской республики"

В связи с акциями протеста против строительства храма в Екатеринбурге подняли головы так называемые "уральские сепаратисты".

Ранее издание "Красная весна" взяло интервью у группы людей, которые размахивали флагом так называемой "Уральской республики". Одним из них оказался небезызвестный Ярослав Ширшиков, называющий себя лидером "пастафарианской церкви" в Екатеринбурге и "предводителем движения за возрождение гусарства".

Он заявил журналисту, что предложенный в 1993 году Эдуардом Росселем проект по созданию "Уральской республики" до сих пор актуален, однако не может сказать, когда придет время.

"После Путина" - пошутил Ширшиков.

Он подчеркнул, что речь идёт не о сепаратизме, а о субъекте в составе России, который не будет отдавать все деньги в Москву, но существовать на тех же принципах, что и Башкирия, Татарстан и Чечня.

"Иметь большую свободу в распоряжении собственными деньгами, которые мы тут аккумулируем", - резюмировал активист.

Подобные высказывания возмутили журналиста Олега Лурье, который предположил, что следующим политическим шагом подобных активистов может стать организация незаконных акций за выход "Уральской республики" из состава России и продвижение "на царство" блогера Алексея Навального, стоящего за протестами в Екатеринбурге. Однако возмутителям порядка не стоит забывать о части 2 статьи 280 УК (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России с использованием СМИ).

"До пяти лет лишения свободы. Навальный-то сотоварищи, как всегда, отделается условным сроком, а остальные присядут надолго и вполне справедливо”, - написал Лурье в соцстеях.