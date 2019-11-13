Ураганы разрушат США? Учёные заявили об усилении стихийных бедствий

В ближайшие десятилетия ураганы станут одной из главных угроз для США. Об этом пишет телеканал "360".

Как считают сотрудники Копенгагенского университета, из-за изменений климата ураганы становятся всё более и более разрушительными. Учёные проанализировали ситуацию за период с 1990 года.

В итоге выяснилось, что мощные разгулы стихи в XXI веке фиксируются в три раза чаще, чем в XX веке. Более того, основная опасность грозит восточному и западному побережью США.