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Ураганы разрушат США? Учёные заявили об усилении стихийных бедствий

13 ноября 2019, 10:09  •  101 • В мире
Учёные заявили об усилении стихийных бедствий. Речь идёт об угрожающих США ураганах, которые с каждым годом становятся всё разрушительнее.
В ближайшие десятилетия ураганы станут одной из главных угроз для США. Об этом пишет телеканал "360".
Как считают сотрудники Копенгагенского университета, из-за изменений климата ураганы становятся всё более и более разрушительными. Учёные проанализировали ситуацию за период с 1990 года.
В итоге выяснилось, что мощные разгулы стихи в XXI веке фиксируются в три раза чаще, чем в XX веке. Более того, основная опасность грозит восточному и западному побережью США.

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