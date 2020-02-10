Ураган "подогнал" летевший из Нью-Йорка самолет к рекорду

Из-за разбушевавшегося урагана самолет авиакомпании British Airways, совершавший перелёт из Нью-Йорка в Лондон, установил рекорд. Пассажирский лайнер смог развить скорость в 1 327 километров в час.

Это позволило практически на полтора часа быстрее совершить перелёт через Атлантику, сообщает телеканал BBC News.

Маршрут был преодолён за 4 часа 56 минут, в то время как самое быстрое до этого момента путешествие по тому же маршруту занимало 5 часов и 13 минут.

Flightradar сообщает, что ранее свои рекорды по продолжительности перелёта показывали борты компании Virgin Atlantic.

Они совершали этот рейс за 4 часа 57 минут и 4 часа 59 минут.

При этом статистика не учитывает полёты сверхзвуковых самолетов.

Independent отметил, что причиной рекорда стал шторм Киара, который позволил самолёту набрать скорость в 825 миль в час (1 327 километров в час. - Ред.).