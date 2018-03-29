«Ураган» и еще 17 новых кораблей: что покажут на Главном военно-морском параде в Петербурге

Первый в новейшей истории России Главный военно-морской парад состоялся 30 июля 2017 года. Принимал его Санкт-Петербург, по праву считающийся морской столицей России.

Спустя несколько дней, подводя итоги празднования Дня ВМФ, Министр обороны Сергей Шойгу заявил: принято решение проводить такой парад ежегодно. 28 марта, на коллегии Министерства глава ведомства еще раз подвердил: поручение верховного главнокомандующего в силе, Главный военно-морской парад состоится 29 июля (День ВМФ отмечают в последнее воскресенье месяца - прим.авт.)

- Парад призван возродить славные морские традиции страны, показать силу и мощь российского военно-морского флота, - заявил Сергей Шойгу. - А также его готовность выполнять широкий спектр задач в любых районах Мирового океана.

Напомним, прошлогодний праздник сами моряки назвали самым грандиозным за всю его историю. В параде тогда приняли участие корабли не только Балтфлота, но и Каспийской флотилии. Петербуржцы увидели более 60 подводных и надводных кораблей, среди которых тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» и атомный подводный ракетный крейсер «Дмитрий Донской». Они пришвартовались в Кронштадте впервые в истории

- Это позволило продемонстрировать достижения отечественной судостроительной промышленности, высокий уровень морской выучки и боевой подготовки военных моряков, –– подчеркнул Сергей Шойгу.

Министр выразил уверенность, что в 2018-м году петербуржцев и гостей города ждет незабываемый праздник. Его подробности пока что держатся в секрете. Но уже известно, что в этом году в параде будет задействован 41 боевой корабль. И снова зрителям покажут самую новую военную технику.

- В параде примет участие 18 новейших кораблей, среди них малый ракетный корабль «Ураган», строительство которого завершено в 2018 году (его строят на Ленинградском судостроительном заводе «Пелла» - прим.авт.) , - рассказал Шойгу. - Также будет привлечено 25 воздушных судов и более четырех тысяч военнослужащих.