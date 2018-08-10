Упущение разведки ВКС или стечение обстоятельств? Как проспали новый анклав ИГ • 143 • Аналитика

Самолёт стратегической радиотехнической и оптико-электронной разведки производит отстрел инфракрасных (тепловых) ловушек



С первых чисел июня 2018 года в пустынных районах восточной части провинции Эс-Сувейда и западной части мухафазы Дамаск наблюдается неординарная для сирийского театра военных действий ситуация. Совершенно неожиданно в этом районе сформировался достаточно внушительный тактический «котёл» ИГ (ИГИЛ, запрещено в РФ) протяжённостью 31 км и шириной 9,7 км. Что примечательно, появился сей плацдарм в глубоком тылу правительственных войск Сирии (на удалении порядка 43 км от иордано-сирийской границы) практически на пустом месте, в то время как в десятки раз больший по площади «спящий котёл» ИГ, находящийся в пустыне провинций Хомс и Дейр-эз-Зор, существует в тех краях ещё со времён зачистки русла Евфрата и пробивания «коридора» между Абу-Кемалем и Дейр-эз-Зором 5 декабря 2017 года, когда крупные силы недобитого псевдохалифата были оттеснены механизированными подразделениями Сирийской арабской армии, «Силами тигра», а также отрядами «Хезболлы» в западном направлении.



Первая информация о создании террористического «котла» в Эс-Сувейде появилась 7 июня 2018 года благодаря обновляемой тактической онлайн-карте syria.liveuamap.com, на которой была отмечена серая зона, перешедшая под контроль боевиков ИГ. Ключевым моментом во всей этой истории стал захват игиловцами господствующей высоты западнее деревни Эрд-Амирах. Благодаря взятию данной высоты боевики в считанные часы смогли организовать эффективную огневую поддержку наступающим в направлении деревни Мазра эт-Харран штурмовым отрядам ИГ. В итоге были захвачены и вышеуказанная деревня и автодорога Эль-Джунайнах — Салхад, что фактически лишило проправительственные силы возможности осуществления оперативного штурмового броска для возвращения этого участка под контроль САА. Несколькими неделями спустя террористам удалось захватить ещё 6 господствующих высот западнее населённого пункта Мазра эт-Харран, а также 4 деревни (Хирбат Наджариях, Вади Баракат, Биркат Тамсун и Хирбат Джабру) в направлении достаточно крупного населённого пункта Шахба: после этого «котёл» увеличился до 45 км в длину и почти 20 км в ширину, что было осуществлено при минимальном сопротивлении со стороны сирийской армии. Но как террористам удалось в столь сжатые сроки подмять под себя относительно большой участок территории в юго-западной части республики?





По большей части, виной такому развитию ситуации стала концентрация основных подразделений сирийской армии («Сил тигра», 33-й, 34-й и 43-й бронетанковых бригад, 52-й механизированной бригады, а также 15-й дивизии Сил специальных операций) исключительно на подготовке к освобождению района южного «деэскалационного треугольника» Даръа — Эс-Сувейда — Эль-Кунейтра, подконтрольной оппозиционно-террористическим формированиям «Free Syrian Army», «ан-Нусры» (запрещена в РФ) и других группировок, в то время как на многочисленных других пехотоопасных направлениях количество опорных и наблюдательных пунктов правительственных сил Сирии сократилось в несколько раз, что позволило боевикам ИГИЛ практически беспрепятственно занять высоту близ деревни Эрд-Амирах.



Очевидно, что выход боевиков в район данной деревни производился под прикрытием одной-двух ночей, а также под чутким руководством наших американских «партнёров» из Пентагона, оповещающих формирования ИГ по радиоканалам обмена данными о факте присутствия или отсутствия в воздушном пространстве над восточной частью провинции Эс-Сувейда разведывательных дронов ВКС России, ВС Сирии, а также Корпуса стражей исламской революции (речь идёт об «Орлане-10», «Shahed-129» и т.д.). Да и что здесь говорить, когда большая часть беспилотников, оснащённых многоспектральными турельными оптико-электронными комплексами наблюдения, в момент марш-броска отрядов ИГ в район деревни Эрд-Амирах была отвлечена на разведку позиций боевиков FSA в Даръа и Эль-Кунейтре. Этого и следовало ожидать.



Преданный воин полковник Буданов



Что же касается марш-броска игиловцев, то его исходной точкой могла быть лишь так называемая 55-километровая «зона безопасности» на юге мухафазы Хомс, которая контролируется преимущественно американскими и британскими оперативными войсковыми контингентами, дислоцированными на военной базе Ат-Танф, располагающей учебно-тренировочной инфраструктурой для подготовки «пушечного мяса», прибывающего из печально известного лагеря беженцев Эр-Рукбан. Именно в районе Ат-Танфа данные отряды ИГИЛ получили соответствующую военную подготовку, вооружение и необходимые средства защищённой связи для выдвижения в Эс-Сувейду. Как иначе тогда объяснить столь высокую боевую устойчивость нескольких сотен или немногим более тысячи боевиков ИГИЛ, разбросанных по существующему 45-километровому «котлу»?



Между тем оперативная переброска в Эрд-Амирах из Ат-Танфа требовала преодоления более чем 80 км пустынной местности в провинции Дамаск, а поэтому за одну ночь это можно было осуществить лишь посредством джихад-мобилей. Имеющие эффективную отражающую поверхность порядка 5 кв. м подобные средства передвижения отлично обнаруживаются и сопровождаются в режиме GMTI (Ground Moving Target Indicator, сопровождения подвижных поверхностных целей) с помощью современных бортовых радиолокационных комплексов Ш-141, установленных на истребители-бомбардировщики Су-34, а также многочастотного АФАР-радара бокового обзора МРК-411, являющегося главным разведывательным средством самолёта радиотехнической и оптико-электронной разведки Ту-214Р.



Но если Су-34 развёрнуты на авиабазе Хмеймим исключительно для осуществления высокоточных ракетно-бомбовых ударов по заранее назначенным целям, и в их задачи не входит многочасовое дежурство с поиском десятков перемещающихся игиловских пикапов в ночное время суток, то стратегические разведывательные самолёты Ту-214Р как раз предназначены и для такого рода задач. Высокопотенциальные радары комплекса МРК-411 способны обнаружить подобные группы пикапов на удалении 150—200 км, после чего с операторских терминалов Ту-214Р выдаётся либо прямое целеуказание экипажам находящихся в воздухе Су-34, либо координаты целей отправляются в оперативный штаб командования ВКС для согласование, после чего принимается решение о средствах для уничтожения данных целей. Но причина отсутствия на сирийском театре военных действий уникальных Ту-214Р, способных сыграть решающую роль в том или ином внезапном боестолкновении союзной сирийской армии с отрядами прозападных боевиков или даже армейскими подразделениями сил коалиции, по сей день неизвестна. Последний раз второй самолёт Ту-214Р с бортовым номером RF-64514 был замечен над Сирией лишь летом 2016 года, после чего полёты прекратились.



Источники информации:

https://syria.liveuamap.com/

https://riafan.ru/1083978-siriya-novosti-1-avgusta-19-30-podkreplenie-saa-pribylo-v-es-suveidu-ssa-provodit-obyski-na-severe-afrina С первых чисел июня 2018 года в пустынных районах восточной части провинции Эс-Сувейда и западной части мухафазы Дамаск наблюдается неординарная для сирийского театра военных действий ситуация. Совершенно неожиданно в этом районе сформировался достаточно внушительный тактический «котёл» ИГ (ИГИЛ, запрещено в РФ) протяжённостью 31 км и шириной 9,7 км. Что примечательно, появился сей плацдарм в глубоком тылу правительственных войск Сирии (на удалении порядка 43 км от иордано-сирийской границы) практически на пустом месте, в то время как в десятки раз больший по площади «спящий котёл» ИГ, находящийся в пустыне провинций Хомс и Дейр-эз-Зор, существует в тех краях ещё со времён зачистки русла Евфрата и пробивания «коридора» между Абу-Кемалем и Дейр-эз-Зором 5 декабря 2017 года, когда крупные силы недобитого псевдохалифата были оттеснены механизированными подразделениями Сирийской арабской армии, «Силами тигра», а также отрядами «Хезболлы» в западном направлении.Первая информация о создании террористического «котла» в Эс-Сувейде появилась 7 июня 2018 года благодаря обновляемой тактической онлайн-карте syria.liveuamap.com, на которой была отмечена серая зона, перешедшая под контроль боевиков ИГ. Ключевым моментом во всей этой истории стал захват игиловцами господствующей высоты западнее деревни Эрд-Амирах. Благодаря взятию данной высоты боевики в считанные часы смогли организовать эффективную огневую поддержку наступающим в направлении деревни Мазра эт-Харран штурмовым отрядам ИГ. В итоге были захвачены и вышеуказанная деревня и автодорога Эль-Джунайнах — Салхад, что фактически лишило проправительственные силы возможности осуществления оперативного штурмового броска для возвращения этого участка под контроль САА. Несколькими неделями спустя террористам удалось захватить ещё 6 господствующих высот западнее населённого пункта Мазра эт-Харран, а также 4 деревни (Хирбат Наджариях, Вади Баракат, Биркат Тамсун и Хирбат Джабру) в направлении достаточно крупного населённого пункта Шахба: после этого «котёл» увеличился до 45 км в длину и почти 20 км в ширину, что было осуществлено при минимальном сопротивлении со стороны сирийской армии. Но как террористам удалось в столь сжатые сроки подмять под себя относительно большой участок территории в юго-западной части республики?По большей части, виной такому развитию ситуации стала концентрация основных подразделений сирийской армии («Сил тигра», 33-й, 34-й и 43-й бронетанковых бригад, 52-й механизированной бригады, а также 15-й дивизии Сил специальных операций) исключительно на подготовке к освобождению района южного «деэскалационного треугольника» Даръа — Эс-Сувейда — Эль-Кунейтра, подконтрольной оппозиционно-террористическим формированиям «Free Syrian Army», «ан-Нусры» (запрещена в РФ) и других группировок, в то время как на многочисленных других пехотоопасных направлениях количество опорных и наблюдательных пунктов правительственных сил Сирии сократилось в несколько раз, что позволило боевикам ИГИЛ практически беспрепятственно занять высоту близ деревни Эрд-Амирах.Очевидно, что выход боевиков в район данной деревни производился под прикрытием одной-двух ночей, а также под чутким руководством наших американских «партнёров» из Пентагона, оповещающих формирования ИГ по радиоканалам обмена данными о факте присутствия или отсутствия в воздушном пространстве над восточной частью провинции Эс-Сувейда разведывательных дронов ВКС России, ВС Сирии, а также Корпуса стражей исламской революции (речь идёт об «Орлане-10», «Shahed-129» и т.д.). Да и что здесь говорить, когда большая часть беспилотников, оснащённых многоспектральными турельными оптико-электронными комплексами наблюдения, в момент марш-броска отрядов ИГ в район деревни Эрд-Амирах была отвлечена на разведку позиций боевиков FSA в Даръа и Эль-Кунейтре. Этого и следовало ожидать.Что же касается марш-броска игиловцев, то его исходной точкой могла быть лишь так называемая 55-километровая «зона безопасности» на юге мухафазы Хомс, которая контролируется преимущественно американскими и британскими оперативными войсковыми контингентами, дислоцированными на военной базе Ат-Танф, располагающей учебно-тренировочной инфраструктурой для подготовки «пушечного мяса», прибывающего из печально известного лагеря беженцев Эр-Рукбан. Именно в районе Ат-Танфа данные отряды ИГИЛ получили соответствующую военную подготовку, вооружение и необходимые средства защищённой связи для выдвижения в Эс-Сувейду. Как иначе тогда объяснить столь высокую боевую устойчивость нескольких сотен или немногим более тысячи боевиков ИГИЛ, разбросанных по существующему 45-километровому «котлу»?Между тем оперативная переброска в Эрд-Амирах из Ат-Танфа требовала преодоления более чем 80 км пустынной местности в провинции Дамаск, а поэтому за одну ночь это можно было осуществить лишь посредством джихад-мобилей. Имеющие эффективную отражающую поверхность порядка 5 кв. м подобные средства передвижения отлично обнаруживаются и сопровождаются в режиме GMTI (Ground Moving Target Indicator, сопровождения подвижных поверхностных целей) с помощью современных бортовых радиолокационных комплексов Ш-141, установленных на истребители-бомбардировщики Су-34, а также многочастотного АФАР-радара бокового обзора МРК-411, являющегося главным разведывательным средством самолёта радиотехнической и оптико-электронной разведки Ту-214Р.Но если Су-34 развёрнуты на авиабазе Хмеймим исключительно для осуществления высокоточных ракетно-бомбовых ударов по заранее назначенным целям, и в их задачи не входит многочасовое дежурство с поиском десятков перемещающихся игиловских пикапов в ночное время суток, то стратегические разведывательные самолёты Ту-214Р как раз предназначены и для такого рода задач. Высокопотенциальные радары комплекса МРК-411 способны обнаружить подобные группы пикапов на удалении 150—200 км, после чего с операторских терминалов Ту-214Р выдаётся либо прямое целеуказание экипажам находящихся в воздухе Су-34, либо координаты целей отправляются в оперативный штаб командования ВКС для согласование, после чего принимается решение о средствах для уничтожения данных целей. Но причина отсутствия на сирийском театре военных действий уникальных Ту-214Р, способных сыграть решающую роль в том или ином внезапном боестолкновении союзной сирийской армии с отрядами прозападных боевиков или даже армейскими подразделениями сил коалиции, по сей день неизвестна. Последний раз второй самолёт Ту-214Р с бортовым номером RF-64514 был замечен над Сирией лишь летом 2016 года, после чего полёты прекратились. Автор: Евгений Даманцев Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 143 Источник Похожие новости Девальвации рубля не бывать. Мои долги — моё богатство! 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