УПЦ заявила, что является единственной канонической церковью на Украине

Украинская православная церковь Московского патриархата остаётся единственной канонической церковью на Украине, заявил управляющий делами УПЦ митрополит Антоний.

«На соборе («объединительном соборе» в Киеве. — RT) были объединены две неканонические структуры... То есть это объединение двух раскольнических течений, и для УПЦ решение этого собрания не имеет никакого значения. На Украине есть только одна каноническая церковь — Украинская православная церковь», — сказал он, видео с выступлением митрополита опубликовано на сайте УПЦ.

15 декабря украинский лидер Пётр Порошенко объявил о создании украинской автокефальной церкви. При этом в УПЦ МП отказались признать созданную церковь.

Президент Украины назвал день проведения «объединительного собора» историческим.