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УПЦ сообщила о захвате храма в Ровенской области сторонниками ПЦУ
26 октября 2019, 19:54 • 18 • Украина
Сторонники неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили Свято-Покровский храм Украинской православной церкви (УПЦ) в Ровенской области.
РИА Новости
Об этом сообщили в информационно-просветительском центре УПЦ.
«В 6 часов утра в селе Будераж Здолбуновского района Ровенской области произошёл силовой захват Свято-Покровского храма УПЦ», — рассказали в центре.
Отмечается, что, «по словам очевидцев, когда ещё было темно, к церкви подъехало несколько авто с людьми из соседних населённых пунктов».
«Они выломали металлические двери и завладели религиозным сооружением, которое принадлежит религиозной общине УПЦ и является памятником архитектуры», — говорится в заявлении.
В августе в селе Галузницы Хмельницкой области радикалы попытались захватить храм УПЦ.
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