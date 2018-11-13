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УПЦ разорвала евхаристическое общение с Константинополем
13 ноября 2018, 19:24 • 152 • Украина
Синод канонической Украинской православной церкви заявил, что разрывает евхаристическое общение с Константинополем из-за действий на Украине.
© Сергей Пятаков РИА Новости
Об этом говорится в соответствующем заявлении, размещённом на сайте УПЦ.
Как отмечается, признав раскольников в сущем сане, Константинопольский патриархат «сам стал на путь раскола».
«В связи с этим евхаристическое общение Украинской православной церкви с Константинопольским патриархатом в настоящее время невозможно и прекращается», — говорится в сообщении.
При этом подчёркивается, что процесс предоставления томоса об автокефалии «является искусственным, навязанным извне» и не отражает внутренней церковной необходимости.
По мнению УПЦ, это не принесёт реального церковного единства, а лишь углубит разделение и усилит конфликты на Украине.
Ранее в Киеве прошло заседание Священного синода УПЦ. Как стало известно, президент Украины Пётр Порошенко отказался приехать на встречу.
В октябре РПЦ объявила о разрыве отношений с Константинополем. Это стало результатом решений, принятых относительно Украины.
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