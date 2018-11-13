УПЦ разорвала евхаристическое общение с Константинополем

Синод канонической Украинской православной церкви заявил, что разрывает евхаристическое общение с Константинополем из-за действий на Украине.

Об этом говорится в соответствующем заявлении, размещённом на сайте УПЦ.

Как отмечается, признав раскольников в сущем сане, Константинопольский патриархат «сам стал на путь раскола».

«В связи с этим евхаристическое общение Украинской православной церкви с Константинопольским патриархатом в настоящее время невозможно и прекращается», — говорится в сообщении.

При этом подчёркивается, что процесс предоставления томоса об автокефалии «является искусственным, навязанным извне» и не отражает внутренней церковной необходимости.

По мнению УПЦ, это не принесёт реального церковного единства, а лишь углубит разделение и усилит конфликты на Украине.

Ранее в Киеве прошло заседание Священного синода УПЦ. Как стало известно, президент Украины Пётр Порошенко отказался приехать на встречу.

В октябре РПЦ объявила о разрыве отношений с Константинополем. Это стало результатом решений, принятых относительно Украины.