УПЦ обратилась в ООН и ЕС из-за давления на церковь

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Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) обратилась к официальным лицам ООН, ОБСЕ и ЕС в связи с фактами ущемления прав верующих. Об этом заявил глава представительства УПЦ при европейских международных организациях епископ Виктор Барышевский (Владимир Коцаба).

© Андрей Стенин РИА Новости

«Сегодня храмы нашей церкви, которая имеет тысячелетнюю историю, захватывают, верующих избивают, а государственные чиновники принуждают священнослужителей УПЦ переходить в поддерживаемую президентом Украины «новую церковь», — приводит его слова ТАСС. Ранее сообщалось, что неправительственная организация «Общественная правозащита» направила в ООН жалобу на действия украинских властей из-за незаконного ареста храма УПЦ в Волынской области. Также стало известно, что религиозная община УПЦ в селе Птичья Ровенской области подала иск в Европейский суд по правам человека на действия украинских властей из-за незаконного ареста храма.

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