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УПЦ МП: соглашение Варфоломея и Порошенко не имеет значения с точки зрения канонов
03 ноября 2018, 22:09 • 60 • Украина
Председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП архиепископ Климент (Вечеря) в беседе с РИА Новости прокомментировал подписание украинским лидером Петром Порошенко и патриархом Варфоломеем соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.
Reuters
«Несмотря на различные заявления, они друг другу не доверяют, поэтому придумывают различные подписи для того, чтобы получить то, к чему они стремятся», — объяснил он.
При этом архиепископ Климент добавил, что документ не имеет никакого значения с точки зрения церковных канонов.
Ранее Порошенко и Варфоломей в Стамбуле подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии сторон.
Также представитель Константинопольского патриархата архиепископ Телмисский Иов в интервью BBC Украина заявил, что «с канонической точки зрения» УПЦ МП «больше не существует».
Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с ФАН прокомментировал его слова.
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