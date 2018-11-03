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УПЦ МП: соглашение Варфоломея и Порошенко не имеет значения с точки зрения канонов

03 ноября 2018, 22:09  •  60 • Украина
Председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП архиепископ Климент (Вечеря) в беседе с РИА Новости прокомментировал подписание украинским лидером Петром Порошенко и патриархом Варфоломеем соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.
 
Reuters
 

«Несмотря на различные заявления, они друг другу не доверяют, поэтому придумывают различные подписи для того, чтобы получить то, к чему они стремятся», — объяснил он.

При этом архиепископ Климент добавил, что документ не имеет никакого значения с точки зрения церковных канонов.

Ранее Порошенко и Варфоломей в Стамбуле подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии сторон.

Также представитель Константинопольского патриархата архиепископ Телмисский Иов в интервью BBC Украина заявил, что «с канонической точки зрения» УПЦ МП «больше не существует».

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с ФАН прокомментировал его слова.

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