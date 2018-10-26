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УПЦ МП прокомментировала заявление УПЦ КП о смене своего названия

26 октября 2018, 19:09  •  97 • Украина
Председатель синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) архиепископ Климент прокомментировал заявление главы неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарета о том, что УПЦ МП должна сменить своё название.
 
РИА Новости
 

«Украинская православная церковь получила своё название ещё раньше, чем образовалось независимое украинское государство, и в то время нынешний лжепатриарх Филарет не говорил, что это название неправильное. А сейчас его идеи мало интересны верующим канонической церкви», — цитирует ТАСС Климента.

Священнослужитель отметил, что на Украине за регистрацию названий религиозных организаций отвечают государственные органы.

Ранее Филарет заявил, что так называемый объединительный собор по созданию единой поместной украинской церкви должен изменить название УПЦ МП на Российскую православную церковь на Украине.

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