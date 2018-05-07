УПЦ МП: православные церкви мира не поддержат идею Порошенко об автокефалии церкви

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ТАСС, 7 мая. Представители мирового православия - поместные православные церкви, не поддержат идею президента Украины Петра Порошенко о создании автокефалии церкви на Украине, в которую бы вошли представители раскольнических организаций, таких, как Киевский патриархат. Об этом сказал управляющий делами Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) митрополит Бориспольский и Броварский Антоний, сообщает в понедельник сайт Украинской церкви.

"Мы являемся канонической церковью и находимся в постоянном контакте и общении со всеми поместными церквами мира, предстоятели и архиереи которых с беспокойством следят за событиями у нас, и даже просили нашу церковь выразить свое видение. Поэтому митрополит Киевский Онуфрий проинформировал предстоятелей поместных православных церквей о позиции Украинской православной церкви относительно упомянутых инициатив и их возможных последствий", - рассказал митрополит Антоний.

По его словам, "идея предоставления "Томоса об автокефалии" раскольникам в обход канонической Украинской православной церкви не вызывает никакого одобрения", а предстоятели и представители церквей "с удивлением, волнением, а иногда и с возмущением воспринимают все это и выражают свое несогласие". В том числе и архиереи Константинопольского патриархата, как рассказал митрополит Антоний, "выражают слова поддержки и просят передать, что повода для волнений нет, поскольку поместные церкви не одобряют инициатив, которые могут привести к большим проблемам в мировом православии".

В конце апреля Верховная рада Украины постановлением № 8284 поддержала обращение Порошенко к патриарху Константинопольскому Варфоломею "О предоставлении "Томоса об автокефалии православной церкви в Украине". Эту идею поддержали представители так называемого Киевского патриархата, не признанного ни одной церковью мира.