Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Террористы, замаскированные под тележурналистов
Зависимость космических масштабов: антироссийские санкции могут помешать США дос...
«Хорошая заявка на лидерство в Европе»: почему Макрон стремится наладить «истори...
Путин в четвертый раз пройдет церемонию инаугурации как президент России
Главная / Украина

УПЦ МП: православные церкви мира не поддержат идею Порошенко об автокефалии церкви

07 мая 2018, 14:09  •  78 • Украина

ТАСС, 7 мая. Представители мирового православия - поместные православные церкви, не поддержат идею президента Украины Петра Порошенко о создании автокефалии церкви на Украине, в которую бы вошли представители раскольнических организаций, таких, как Киевский патриархат. Об этом сказал управляющий делами Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) митрополит Бориспольский и Броварский Антоний, сообщает в понедельник сайт Украинской церкви.

"Мы являемся канонической церковью и находимся в постоянном контакте и общении со всеми поместными церквами мира, предстоятели и архиереи которых с беспокойством следят за событиями у нас, и даже просили нашу церковь выразить свое видение. Поэтому митрополит Киевский Онуфрий проинформировал предстоятелей поместных православных церквей о позиции Украинской православной церкви относительно упомянутых инициатив и их возможных последствий", - рассказал митрополит Антоний.

По его словам, "идея предоставления "Томоса об автокефалии" раскольникам в обход канонической Украинской православной церкви не вызывает никакого одобрения", а предстоятели и представители церквей "с удивлением, волнением, а иногда и с возмущением воспринимают все это и выражают свое несогласие". В том числе и архиереи Константинопольского патриархата, как рассказал митрополит Антоний, "выражают слова поддержки и просят передать, что повода для волнений нет, поскольку поместные церкви не одобряют инициатив, которые могут привести к большим проблемам в мировом православии".

В конце апреля Верховная рада Украины постановлением № 8284 поддержала обращение Порошенко к патриарху Константинопольскому Варфоломею "О предоставлении "Томоса об автокефалии православной церкви в Украине". Эту идею поддержали представители так называемого Киевского патриархата, не признанного ни одной церковью мира.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

78
Источник
Похожие новости
07 мая 2018, 12:39
Порошенко 9—10 мая встретится с Меркель, Макроном и Туском в Германии
05 мая 2018, 18:24
Эксперт оценил заявление Авакова о «применении Россией лазера» против украинских пограничников
06 мая 2018, 01:09
Группа БРИКС в состоянии определять погоду на мировом рынке золота

06 мая 2018, 23:39
Россиянин Садулаев завоевал золото ЧЕ по вольной борьбе в весе до 92 кг
05 мая 2018, 18:24
Более 50 автомобилей сгорели на штрафстоянке в Киеве
06 мая 2018, 13:54
«Политические заслуги не учитываются»: почему США запретили беспошлинный ввоз 155 видов украинских товаров
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
01 мая 2018, 17:09
Конфуз НАТО: Трамп хорошо считает деньги, но не «Томагавки»
04 мая 2018, 21:24
Командование США требует передавать «гуманитарку» боевикам, заявил генерал Конашенков
01 мая 2018, 08:54
Анна Герман: Вместе с Савченко в тюрьму заключили майдан. А президентом может стать Тимошенко
30 апреля 2018, 18:09
«Де-факто соглашение уже действует»: как сообщения о «базах США в Казахстане» повлияют на переговоры о статусе Каспия
03 мая 2018, 10:54
Как страна-бензоколонка рушит глобальную власть США
04 мая 2018, 21:40
Ольга Четверикова. Контуры и идеи нового правительства ясны
05 мая 2018, 17:24
"Мустафа начал первым"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.